Украинцы в Польше стали более обеспеченными: новое исследование

В Польше изучили, как изменилось материальное положение украинцев в стране через год войны. Обеспеченных людей стало намного больше.

Существенно изменился стиль жизни и досуг людей из Украины, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на thefirstnews.com.

Как изменился "портрет" украинцев в Польше

Портрет украинцев, которые проживают в Польше, изменился – с начала войны улучшилось их материальное положение, сообщила газета Rzeczpospolita. Данные получила исследовательская компания Selectivv с мобильных телефонов.

Отмечается, что большинство украинцев в Польше сейчас – преимущественно женщины с высшим образованием и дети. Это контрастирует с ситуацией до вторжения России 24 февраля 2022 года. В январе 2022 года 57% украинцев в Польше были мужчинами. Сейчас эта цифра упала до 40%.

При этом количество детей до 18 лет из Украины выросло с 200 тысяч до 1,4 млн человек, но меньше стала доля людей от 45 до 60 лет.

Фото: В Польше стало больше украинок с детьми (gettyimages.com)

Украинцы в Польше стали больше обеспеченными

Если в январе 2022 года только 6% процентов украинского населения Польши были очень обеспеченными, то сейчас 24% имеют "хорошее" материальное положение и 64% – "среднее".

За год доля людей с очень хорошим материальным положением выросла на 7% (до 13%), а с хорошим материальным положением – на целых 30% (до 54%), – сообщает издание.

"В Польше у нас две совершенно разные общины украинцев. Это люди, которые имеют разный материальный статус, но и по-разному проводят свободное время", – отметил гендиректор Selectivv Александр Лучовский.

Газета сообщила, что нынешние украинцы не только более обеспечены, но и чаще предпочитают проводить свободное время в театрах или кино, а не в барах или ресторанах.

Чаще всего беженцы выбирают для досуга торговые центры (такая же картина была и до войны). Доля людей, посещающих бассейны или спортивные залы, выросла с 5% в 2022 году до 18% в 2023-м. Украинцев, которые посещают кинотеатры и театры стало больше в 4 раза – (с 1% до 4%). При этом кардинально снизилась часть тех, кто посещает рестораны и бары – с 36% до 6%.

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