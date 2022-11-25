Українці можуть безкоштовно їздити транспортом у Польщі: кого стосуються пільги

Безкоштовний проїзд залізницею для українських біженців скасували з 1 липня. Водночас низка міст ще дозволила українцям користуватися без оплати міським транспортом.

Правом безкоштовного проїзду в Польщі користуються учні шкіл, повідомляє TRAVEL РБК-Україна є з посиланням на yavp.pl та uapl.info.

У Варшаві учні українських шкіл можуть їздити за півціни

Управління міського транспорту Варшави в середині листопада отримало офіційного листа з проханням дозволити пільговий проїзд для дітей з України, які навчаються у столиці в школах в українській системі освіти.

Такі учні не могли користуватися транспортом за 50% або безкоштовно, якщо не мали польської легітимації.

Тепер пільговий проїзд у громадському транспорті доступний майже 2 тисячам українських дітей у Варшаві.

Правила для проїзду українських учнів такі:

українці від 6 до 14 років, які є учнями українських та польських шкіл можуть користуватися столичним громадським транспортом безкоштовно;

діти старше 14 років мають 50% знижки на квитки.

Для того, щоб їздити громадським транспортом у Варшаві, треба отримати учнівський квиток в закладі освіти. Із учнівським квитком слід відвідати один з пунктів обслуговування пасажирів.

Фото: У польских містах школярі мають пільги на проїзд (unsplash.com/valentyn-chernetskyi)

У яких містах українські учні також отримали право безплатного проїзду

Краків

Учні початкових класів мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті за пред'явлення учнівського квитка. Така пільга діє з 1 вересня до 30 червня.

Так само безкоштовно можуть їздити у Кракові й студенти всіх національностей, які навчаються у місцевих вузах.

Також право безкоштовного проїзду у Кракові мають діти з багатодітних сімей, котрі беруть участь в програмі "Краківської родинної картки 3+", яку можуть отримати й українські біженці.

Гданськ

У громадському транспорті Гданська не платити за проїзд можуть:

діти до 4 років;

учні початкової та середньої школи;

діти з інвалідністю, до 16 років;

діти віком 4 – 7 років, які мають картку мешканця Гданська.

Оформити карту можна особисто після запису на сайті gdansk.pl/rezerwacja або за телефоном +48 58 300 06 59, або на сайті jestemzgdanska.pl.

Вроцлав

Із 1 вересня 2022 року запровадили безкоштовний проїзд у трамваях та автобусах для учнів з України, які навчаються як у польських школах, так і в українських дистанційно. Таке право отримали й українські діти, які проживали в місті й до війни. Умови безплатного проїзду:

вік до 21 року;

учнівський квиток польської школи;

декларація, що підтверджує навчання в українському закладі освіти.

Тобто українським мігрантам потрібно отримати підтвердження від українського закладу освіти про те, що дитина насправді навчається віддалено.

Люблін

Право безоплатного проїзду у громадському транспорті Любліна мають такі категорії:

діти до 7 років – на підставі документа де зазначено вік дитини;

учні початкової й неповної середньої школи – на основі дійсного учнівського квитка;

учні, які проживають у гміні Люблін, котрі мають дійсне шкільне посвідчення;

діти до 16 років з інвалідністю.

Щецин

У Щецині для безкоштовного проїзду учням початкової та середньої школи потрібна іменна "Щецинська агломераційна картка" (SKA).

У пам’ять картки внесені адреса прописки власника картки, номер PESEL, дата народження, право на отримання знижки та термін дії знижки. Термін дії карти – 10 років з дати активації.

Для оформлення "Щецинської агломераційної картки" потрібна фотографія дитини, дійсний шкільний квиток та довідка про місце проживання. З цими документами слід звернутися в центр обслуговування клієнтів ZDiTM.

Жешув

У Жешуві українські учні та студенти до 21 року можуть користуватись безкоштовним проїздом у громадському транспорті. Для цього потрібно оформити міську картку “Rzeszów City Card”.

Цей документ українці можуть оформити в Управлінні міського транспорту (Zarządu Transportu Miejskiego) міста або в пунктах обслуговування мешканців міста, які знаходяться в торгових центрах. Для оформлення потрібні:

фотографія учня;

учнівський квиток;

свідоцтво про реєстрацію;

документ, що підтверджує перетин кордону після 24 лютого 2022 року.

Тихи

У місті Тихи без додаткових документів право на безоплатний проїзд мають діти віком до 7 років.

Старшим 7 років дітям потрібно оформити картку ŚKUP – Сілезьку картку публічних послуг. Картка SKUP надає право учням користуватись громадським транспортом безплатно.

Заявку на картку можна оформити на порталі portal.kartaskup.pl або завітати в пункт обслуговування клієнтів.

Нагадаємо, ми писали, що українці можуть безкоштовно їздити поїздами в Німеччині.