Украинцы могут бесплатно ездить в транспорте в Польше: кого касаются льготы

Бесплатный проезд по железной дороге для украинских беженцев отменили с 1 июля. В то же время ряд городов еще позволили украинцам пользоваться без оплаты городским транспортом.

Правом бесплатного проезда в Польше пользуются учащиеся школ, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl и uapl.info.

В Варшаве ученики украинских школ могут ездить за полцены

Управление городского транспорта Варшавы в середине ноября получило официальное письмо с просьбой разрешить льготный проезд для детей из Украины, которые учатся в столице в школах украинской системы образования.

Такие ученики не могли пользоваться транспортом за 50% или бесплатно, если не имели польской легитимации.

Теперь льготный проезд в общественном транспорте доступен почти 2 тысячам украинских детей в Варшаве.

Правила для проезда украинских учеников таковы:

украинцы от 6 до 14 лет, учащиеся украинских и польских школ могут пользоваться столичным общественным транспортом бесплатно;

дети старше 14 лет имеют 50% скидки на билеты.

Для того чтобы ездить общественным транспортом в Варшаве, нужно получить ученический билет в учебном заведении. С ученическим билетом следует посетить один из пунктов обслуживания пассажиров.

Фото: В польских городах школьники имеют льготы на проезд (unsplash.com/valentyn-chernetskyi)

В каких городах украинские ученики также получили право бесплатного проезда

Краков

Учащиеся начальных классов имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте при предъявлении ученического билета. Такая льгота действует с 1 сентября по 30 июня.

Также бесплатно могут ездить в Кракове и студенты всех национальностей, которые учатся в местных вузах.

Также право бесплатного проезда в Кракове имеют дети из многодетных семей, которые принимают участие в программе "Краковской семейной карты 3+", которую могут получить и украинские беженцы.

Гданьск

В общественном транспорте Гданьска не платить за проезд могут:

дети до 4 лет;

учащиеся начальной и средней школы;

дети с инвалидностью до 16 лет;

дети в возрасте 4 – 7 лет, имеющие карту жителя Гданьска.

Оформить карту можно лично после записи на сайте gdansk.pl/rezerwacja или по телефону +48 58 300 06 59 или на сайте jestemzgdanska.pl.

Вроцлав

С 1 сентября 2022 ввели бесплатный проезд в трамваях и автобусах для учащихся из Украины, которые учатся как в польских школах, так и в украинских дистанционно. Такое право получили и украинские дети, проживавшие в городе и до войны. Условия бесплатного проезда:

возраст до 21 года;

ученический билет польской школы;

декларация, подтверждающая обучение в украинском учебном заведении.

То есть украинским мигрантам нужно получить подтверждение от украинского учебного заведения о том, что ребенок действительно учится удаленно.

Люблин

Право бесплатного проезда в общественном транспорте Люблина имеют следующие категории:

дети до 7 лет – на основании документа, где указан возраст ребенка;

учащиеся начальной и неполной средней школы – на основе действительного учащегося билета;

ученики, проживающие в гмине Люблин, имеющие действительное школьное удостоверение;

дети младше 16 лет с инвалидностью.

Щецин

В Щецине для бесплатного проезда учащимся начальной и средней школы нужна именная "Щецинская агломерационная карточка" (SKA).

В память карты внесены адрес прописки владельца карты, номер PESEL, дата рождения, право на получение скидки и срок действия скидки. Срок действия карты – 10 лет со дня активации.

Для оформления "Щецинской агломерационной карты" необходима фотография ребенка, действительный школьный билет и справка о месте жительства. С этими документами обратитесь в центр обслуживания клиентов ZDiTM.

Жешув

В Жешуве украинские учащиеся и студенты до 21 года могут пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте. Для этого нужно оформить городскую карту "Rzeszów City Card".

Этот документ украинцы могут оформить в Управлении городского транспорта (Zarzadu Transportu Miejskiego) города или в пунктах обслуживания жителей города, находящихся в торговых центрах. Для оформления требуются:

фотография учащегося;

ученический билет;

свидетельство о регистрации;

документ, подтверждающий пересечение границы после 24 февраля 2022 года.

Тихи

В городе Тихи без дополнительных документов право на бесплатный проезд имеют дети до 7 лет.

Детям старше 7 лет нужно оформить карту ŚKUP – Силезскую карту публичных услуг. Карта SKUP предоставляет право учащимся пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Заявку на карту можно оформить на портале portal.kartaskup.pl или посетить пункт обслуживания клиентов.

Напомним, мы писали, что украинцы могут бесплатно ездить на поездах в Германии.