Українці можуть безкоштовно їздити поїздами у Німеччині: у яких випадках

У Німеччині на початку 2023 року планують запровадити новий проїзний вартістю 49 євро на місяць. Ним можна буде користуватися у всіх видах громадського транспорту, окрім високошвидкісних поїздів IC, ICE.

Для українців у Німеччині є можливість їздити безкоштовно, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на bahn.de.

У яких випадках українці можуть їздити поїздами безкоштовно

Біженці, які прибувають до Німеччини, рятуючись від війни, можуть отримати безкоштовний проїзд країною.

Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn видає українцям квитки "HelpUkraine", щоб допомогти швидко дістатися потрібного пункту призначення.

Без квитків безкоштовно проїхати від кордону до Берліна, Дрездена, Нюрнберга та Мюнхена можна за наявності українського (закордонного) паспорта, ID-картки чи посвідки на проживання в Україні.

Якщо біженець планує їхати далі, у пунктах первинного прийому біженців або центрах прийому федеральної землі можна отримати безкоштовний квиток HelpUkraine, який дає право проїзд в один кінець у вагоні 2-го класу до бажаного пункту призначення.

Під час перевірки квитків у поїзді окрім квитка потрібно пред'явити український (закордонний) паспорт, ID-картку або тимчасову посвідку на проживання в Україні.

Безкоштовний квиток "HelpUkraine" можна забронювати за допомогою eToken, розміщеного на флаєрі, що видається у пунктах первинного прийому федеральних земель.

Фото: Білет "HelpUkraine" діє 2 доби (gettyimages.com)

Отримати флаєр із eToken для обміну на квиток "HelpUkraine" можна у таких місцях:

пункт первинного прийому у м. Айзенхюттенштадт, земля Бранденбург;

відомство земельного уряду у справах біженців Берліна;

різні пункти прийому Баварії (наприклад, в Цирндорфі, Мюнхені).

Код eToken можна використовувати протягом одного дня шляху максимум протягом 3 діб з моменту видачі проїзного документа. Квиток "HelpUkraine" діє до пункту призначення протягом 2 днів. Для подальшого проїзду поїздом приміського сполучення потрібен звичайний квиток.

Як можна використовувати код eToken

Код eToken дійсний лише для одного квитка на поїзди ICE для 5 пасажирів у вагонах 2-го класу. При його використанні необхідно вказати всіх пасажирів віком від 6 років і більше. Квиток можна замовити безпосередньо до пункту призначення. Діти до 6 років подорожують безкоштовно та без зазначення у квитку.

Після використання коду eToken біженці отримують онлайн-квиток на вказану адресу електронної пошти.

Під час перевірки квитків необхідно пред'явити український паспорт чи посвідчення особи.

Фото: Після 2 днів за проїзд доведеться платити (gettyimages.com)

Нові правила з 19 жовтня – квиток діє лише у Німеччині

З 19 жовтня квиток HelpUkraine діє тільки на території Німеччини, попереджають українців на сайті varenik.help, який створили волонтери команди Rubikus для допомоги українським біженцям у різних країнах.

"Ви можете безкоштовно проїхати залізницею від кордону до місця першого житла в Німеччині. Для цього потрібно в касі на вокзалі пред'явити український паспорт та отримати безкоштовний квиток "HelpUkraine". Він діє 2 дні на всю дорогу до місця призначення", - пояснюють біженцям.

Проїзд громадським транспортом (автобус, трамвай, U-Bahn, S-Bahn), регіональних поїздах - платний. Місячний проїзний квиток коштує:

у Берліні від 86 євро, для українців пільговий квиток – 28,5 євро;

у Мюнхені залежно від зон проїзду – від 57 євро;

у Гамбурзі – 112,8 євро;

у землі Північний Рейн-Вестфал – 30 євро.

У трамваях та автобусах можлива оплата водію готівкою (великі купюри від 50 євро можуть не прийматися, відсутність дрібних купюр не є підставою для безквиткового проїзду). Є знижки на групові білети – від 5 осіб.

Діти до 6 років можуть їхати безкоштовно, з 6 до 14 років – пільговий проїзд, з 15 років – повний тариф. Передбачено студентські проїзні. Люди з особливими потребами користуються пільгами, зазначеними у їх посвідченнях, але іноземні посвідчення не діють. Діти віком з 6 років можуть їздити без супроводу дорослих.

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