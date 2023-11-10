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Український літак потрапив у топ найбільших авіалайнерів польського аеропорту

Фото: Літак авіакомпанії Skyline Express Airlines в аеропорту Варшава-Радом (facebook.com/anextourpl)
Автор: Ольга Маджумдар

Літак української авіакомпанії Skyline Express потрапив до топ найбільших авіалайнерів польського аеропорту Катовіце, які виконуватимуть рейси в цієї зими.

Український літак – на другому місці за розмірами на летовищі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Аеропорт опублікував список трьох найбільших авіалайнерів, які виконуватимуть рейси в зимовому сезоні 2023/2024 року. Українська авіакомпанія Skyline Express посіла друге місце. Її авіалайнер Boeing 757-300, може перевезти 275 пасажирів.

Найбільшим літаком на аеродромі в Катовіце цього зимового сезону стане Airbus A330-200 на 296 місць іспанської авіакомпанії Plus Ultra, далі йде Skyline Express із Boeing 757-300. На третьому місці  Boeing 787-8 на 252 місць авіакомпанії LOT Polish Airlines.

Як виглядають усі три авіалайнери поряд, видно на знімку прес-служби аеропорту.

Усі три найбільші літаки здійснюватимуть перевезення пасажирів на популярні курорти на замовлення польських туроператорів.

Наприклад, Airbus A330-200 іспанської авіакомпанії літає на Кубу та до Венесуели, український Boeing 757-300 – до Єгипту (Шарм-ель-Шейх, Хургада та Марса-Алам). Boeing 787-8 польської авіакомпанії LOT – до Таїланду, Мексики, В'єтнаму та Домінікани.

Фото: Три найбільші літаки в аеропорту Катовіце (facebook.com/KatowiceAirport)

У серпні аеропорт Катовіце вже відзначав Boeing 757-300 української авіакомпанії Skyline Express як найбільший вузькофюзеляжний літак.

Skyline Express раніше мала назву Azur Air Ukraine. До лютого 2022 року авіакомпанія спеціалізувалася на чартерних перевезеннях туристів туроператора Anex Tour з України. У 2023 році Skyline Express отримала два Boeing 757-300 від турецької компанії, зареєструвала їх в Україні та у травні почала виконувати перевезення туристів з Польщі.

Нещодавно Skyline Express почала виконувати рейси із аеропорту Варшава-Радом. Це вже п'ятий польський аеропорт, же працює перевізник.

Нагадаємо, ми писали, у яких країнах літають українські авіакомпанії під час війни. Роботу продовжують три авіаперевізника з України.

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