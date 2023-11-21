ua en ru
Вт, 21 ноября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинский ледокол "Ноосфера" начал третий антарктический сезон: фото

Вторник 21 ноября 2023 18:47
UA EN RU
Украинский ледокол "Ноосфера" начал третий антарктический сезон: фото Фото: Ледокол "Ноосфера" (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Ольга Маджумдар

На днях украинский ледокол "Ноосфера" отправился из Кейптауна в Антарктику. Это будет его третий антарктический сезон под сине-желтым флагом.

Нынешняя экспедиция судна является общей украинско-польской, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национального антарктического научного центра.

Поскольку экспедиция частично финансируется Польской антарктической программой, ледокол сначала отправится к польской антарктической станции "Арцтовский" на острове Кинг Джордж. Туда отправят команду полярников и грузы.

После этого судно отправится к украинской станции "Академик Вернадский" с сезонной экспедицией и грузами. Большинство участников – технические специалисты, которые будут завершать модернизацию станции, которая началась еще до войны. Планируется реконструировать причал, заменить систему водоснабжения.

Также среди участников сезонной экспедиции есть три ученых: биолог, метеоролог и геофизик.

Фото: Антарктическая экспедиция (facebook.com/AntarcticCenter)

Ожидается, что судно доплывет до Антарктики из ЮАР в первой декаде декабря.

"Ноосфера" уже успешно отработала два антарктических сезона с января 2022 года. К новому антарктическому сезону было выполнено много работ по техническому обслуживанию и совершенствованию работы ледокола. Судно оснастили новым навигационным и другим оборудованием. В том числе, сверхмощными прожекторами, которые значительно улучшат условия работы в сложной ледовой обстановке.

Напомним, мы писали, что на станции Вернадский назвали первого детеныша тюленя в этом году.

Ранее украинские полярники рассказали о туризме в Антарктиде. За последние годы количество антарктических туристов удвоилось. В сезоне 2022-2023 годов в Антарктиде побывало более 72 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Антарктида Станция Вернадского
Отдых в Украине
Мнения
Артур Лупашко
Отсутствие all inclusive и быстрые доходы. Главные мифы о гостиничном бизнесе в Украине
Артур Лупашко
основатель и СЕО сети отелей Ribas Hotel
Антон Тараненко
Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове
Антон Тараненко
основатель международной девелоперской компании ANTA Group
Анастасия Коваль
Жизнь без паспорта. Чем грозит отсутствие документов во время войны
Анастасия Коваль
аналитик направления правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на захист"
Евгений Кириченко
Почему одним украинцам удается открыть успешный бизнес в Польше, а другим – нет
Евгений Кириченко
основатель международного агентства по трудоустройству Gremi Personal
Все мнения