Украинский ледокол "Ноосфера" начал третий антарктический сезон: фото

На днях украинский ледокол "Ноосфера" отправился из Кейптауна в Антарктику. Это будет его третий антарктический сезон под сине-желтым флагом.

Нынешняя экспедиция судна является общей украинско-польской, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национального антарктического научного центра.

Поскольку экспедиция частично финансируется Польской антарктической программой, ледокол сначала отправится к польской антарктической станции "Арцтовский" на острове Кинг Джордж. Туда отправят команду полярников и грузы.

После этого судно отправится к украинской станции "Академик Вернадский" с сезонной экспедицией и грузами. Большинство участников – технические специалисты, которые будут завершать модернизацию станции, которая началась еще до войны. Планируется реконструировать причал, заменить систему водоснабжения.

Также среди участников сезонной экспедиции есть три ученых: биолог, метеоролог и геофизик.

Фото: Антарктическая экспедиция (facebook.com/AntarcticCenter)

Ожидается, что судно доплывет до Антарктики из ЮАР в первой декаде декабря.

"Ноосфера" уже успешно отработала два антарктических сезона с января 2022 года. К новому антарктическому сезону было выполнено много работ по техническому обслуживанию и совершенствованию работы ледокола. Судно оснастили новым навигационным и другим оборудованием. В том числе, сверхмощными прожекторами, которые значительно улучшат условия работы в сложной ледовой обстановке.

Напомним, мы писали, что на станции Вернадский назвали первого детеныша тюленя в этом году.

Ранее украинские полярники рассказали о туризме в Антарктиде. За последние годы количество антарктических туристов удвоилось. В сезоне 2022-2023 годов в Антарктиде побывало более 72 тысяч человек.