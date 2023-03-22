Правила, штрафи та платні магістралі у Польщі: що треба знати українським водіям

Польща стала основною країною, через кордони якої в Європу рушили мільйони українських біженців. Чимало з них – за кермом авто.
Що треба знати українським водіям про правила дорожнього руху, штрафи та платні дороги в Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на kosht.media.
Правила дорожнього руху, про які українів попереджають у Польщі
На сторінці польського уряду опублікований перелік правил дорожнього руху, які діють у Польщі, про які треба знати українцям.
- Пріоритет на переході пішохід має не тільки тоді, коли він вже зайшов на "зебру", але також тоді, коли тільки входить на перехід.
- Не дозволяється використання телефону під час перетинання проїжджої частини або трамвайної колії, щоб це не обмежувало можливість спостерігати за обстановкою на дорозі, трамвайній колії чи пішохідному переході.
- Переходячи дорогу або трамвайну колію (також у межах пішохідних переходів) пішохід не має права користуватися мобільними телефонами та іншими пристроями, які погіршують оцінку безпечного входу та подолання проїжджої частини чи доріжки.
- Треба тримати достатню дистанцію від транспортного засобу, що йде попереду – не можна їздити "на бампері". На автомагістралях безпечна відстань між транспортними засобами має становити половину поточної швидкості, тобто водій, який рухається зі швидкістю 100 км/год, повинен їхати на 50 м позаду автомобіля.
- Необхідно пропускати екстрені служби і автомобілі зі спеціальними сигналами, щоб вони могли швидко дістатися до місця події, створивши рятувальний коридор ("коридор життя"). Такий коридор – це створення водіями вільного простору для транспортних засобів екстреної допомоги та надання їм пріоритету. Водії, які користуються крайньою лівою смужкою, зобов’язані з’їхати ліворуч, а водії, які користуються іншими смугами – праворуч, щоб автомобілі швидкої допомоги могли вільно рухатися.
- Дотримуватися правила почергового руху, почергового виїзду на смугу руху. ПДР визначають принципи переваги руху з окремих смуг у ситуації, коли їх кількість зменшується, а в місці звуження виникає затор. Діє правило почергового виїзду одного транспортного засобу з кожної смуги.
- Керуючи автомобілем, слід вмикати ближнє світло фар протягом усієї доби.
Фото: Українських водіїв попереджають про ПДР у Польщі (gettyimages.com)
Які обмеження швидкості руху діють у Польщі
Пересуваючись за кермом автомобіля в Польщі, слід враховувати максимально допустиму швидкість руху. У Польщі ці норми такі самі, як і в інших країнах Європи:
- на внутрішніх дорогах житлової забудови – 20 км/год;
- у населених пунктах – 50 км/год;
- за межами населених пунктів – 90 км/год;
- на швидкісних дорогах з двостороннім рухом – 110 км/год;
- на автомагістралях – 130 км/год.
У Польщі немає правил щодо максимально можливого перевищення швидкості. В Україні воно становить 23 км/год (20 км/год допустиме перевищення та 3 км/год – похибка пристрою).
Які діють штрафи за порушення ПДР у Польщі
Штрафи за порушення ПДР в Польщі вищі, ніж в Україні. Також там діє система накопичення штрафних балів. Водіям з досвідом до 1 року надається 20 балів, від 1 року – 24 бали. Після перевищення цього порогу у водія забирають права і відправляють складати іспит в автошколу. Бали діють 1 рік. Після цього вони автоматично знімаються.
Перевірити наявність штрафів, призначених Główny Inspektorat Transportu, можна на сайті. Штрафні бали (Punkty Karny) можна переглянути на урядовому сервісі.
Перевищення швидкості в Польщі карається на такі суми:
- до 10 км/год – 50 злотих;
- на 11-15 км/год – 100 злотих;
- на 16-20 км/год – 200 злотих;
- на 21-25 км/год – 300 злотих;
- на 26-30 км/год – 400 злотих;
- на 31-40 км/год – 800 злотих / 1600 злотих;
- на 41-50 км/год – 1000 злотих / 2000 злотих;
- на 51-60 км/год – 1500 злотих / 3000 злотих;
- на 61-70 км/год – 2000 злотих / 4000 злотих;
- на 71 км/год і більше – 2500 злотих / 5000 злотих.
Фото: Українці за кермом автомобіля (gettyimages.com)
За водіння в нетверезому стані при концентрації від 0,2 до 0,5 проміле, водію загрожує:
- штраф від 50 до 5000 злотих або арешт до 30 днів;
- позбавлення прав від 6 місяців до 3 років;
За вміст в крові понад 0,5 проміле автомобілісту загрожує:
- штраф від 5 тис. до 60 тис. злотих.
- позбавлення волі до 2-х років.
- заборона водіння терміном від 3 до 15 років.
Поширені штрафи за інші порушення правил дорожнього руху
Ось ще декілька інших правопорушень, які часто зустрічаються на дорогах:
- водіння без пристебнутого ременя безпеки– 100 злотих;
- користування мобільним телефоном – 500 злотих;
- вимкнені фари – від 100 до 300 злотих;
- відсутність документів – 50 злотих за один документ;
- проїзд на червоне світло – 500 злотих;
- перевезення дитини без автокрісла – 300 злотих;
- проїзд у зустрічному напрямку – 2000 злотих;
- обгін без дотримання безпечної дистанції – 300 злотих;
- неправильне паркування – від 100 до 300 злотих;
- паркування на місці для людей з інвалідністю – 1200 злотих;
- штрафи за ненадання переваги пішоходу – 1500 злотих.
Фото: Карта платних автомагістралей у Польщі (Archiwum Polskapresse)
Платні автомагістралі в Польщі
У Польщі є 5 платних автострад, проїзд на яких можна оплатити на в'їзді на трасу чи через застосунки: mPay, Autopay, SkyCash.
- A1 Gdansk – Torun. Вартість – 0,20 зл/км. Повна вартість – 29,90 злотих. Оплата на воротах або через застосунки.
- A2 Swiecko – Konin. Вартість залежить від ділянки – від 0,20 до 0,50 зл/км. Повна вартість – 93 злотих. Оплата на воротах.
- A4 Katowice – Krakow. Вартість за повний шлях – 26 злотих. Оплата на воротах або через застосунки
- A2 Konin – Strykow. Вартість для мотоциклів – 0,05 злотих/км; для легкових авто – 0,1 злотих/км. Повна вартість – 9,90 злотих. Оплата через e-Toll Pl Bilet.
- A4 Wroclaw – Gliwice. Вартість за повний шлях – 16,20 злотих. Оплата через e-Toll Pl Bilet або застосунки.
Для подорожі державними смугами необхідно мати електронний квиток – e-Toll Pl Bilet.
Нагадаємо, ми писали, що в ЄС готують нові вимоги до водійських прав.
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