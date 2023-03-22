Правила, штрафи та платні магістралі у Польщі: що треба знати українським водіям

Польща стала основною країною, через кордони якої в Європу рушили мільйони українських біженців. Чимало з них – за кермом авто.

Що треба знати українським водіям про правила дорожнього руху, штрафи та платні дороги в Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на kosht.media.

Правила дорожнього руху, про які українів попереджають у Польщі

На сторінці польського уряду опублікований перелік правил дорожнього руху, які діють у Польщі, про які треба знати українцям.

Пріоритет на переході пішохід має не тільки тоді, коли він вже зайшов на "зебру", але також тоді, коли тільки входить на перехід.

Не дозволяється використання телефону під час перетинання проїжджої частини або трамвайної колії, щоб це не обмежувало можливість спостерігати за обстановкою на дорозі, трамвайній колії чи пішохідному переході.

Переходячи дорогу або трамвайну колію (також у межах пішохідних переходів) пішохід не має права користуватися мобільними телефонами та іншими пристроями, які погіршують оцінку безпечного входу та подолання проїжджої частини чи доріжки.

та іншими пристроями, які погіршують оцінку безпечного входу та подолання проїжджої частини чи доріжки. Треба тримати достатню дистанцію від транспортного засобу, що йде попереду – не можна їздити "на бампері". На автомагістралях безпечна відстань між транспортними засобами має становити половину поточної швидкості, тобто водій, який рухається зі швидкістю 100 км/год, повинен їхати на 50 м позаду автомобіля.

Необхідно пропускати екстрені служби і автомобілі зі спеціальними сигналами, щоб вони могли швидко дістатися до місця події, створивши рятувальний коридор ("коридор життя"). Такий коридор – це створення водіями вільного простору для транспортних засобів екстреної допомоги та надання їм пріоритету. Водії, які користуються крайньою лівою смужкою, зобов’язані з’їхати ліворуч, а водії, які користуються іншими смугами – праворуч, щоб автомобілі швидкої допомоги могли вільно рухатися.

Дотримуватися правила почергового руху, почергового виїзду на смугу руху. ПДР визначають принципи переваги руху з окремих смуг у ситуації, коли їх кількість зменшується, а в місці звуження виникає затор. Діє правило почергового виїзду одного транспортного засобу з кожної смуги.

Керуючи автомобілем, слід вмикати ближнє світло фар протягом усієї доби.

Фото: Українських водіїв попереджають про ПДР у Польщі (gettyimages.com)

Які обмеження швидкості руху діють у Польщі

Пересуваючись за кермом автомобіля в Польщі, слід враховувати максимально допустиму швидкість руху. У Польщі ці норми такі самі, як і в інших країнах Європи:

на внутрішніх дорогах житлової забудови – 20 км/год;

у населених пунктах – 50 км/год;

за межами населених пунктів – 90 км/год;

на швидкісних дорогах з двостороннім рухом – 110 км/год;

на автомагістралях – 130 км/год.

У Польщі немає правил щодо максимально можливого перевищення швидкості. В Україні воно становить 23 км/год (20 км/год допустиме перевищення та 3 км/год – похибка пристрою).

Які діють штрафи за порушення ПДР у Польщі

Штрафи за порушення ПДР в Польщі вищі, ніж в Україні. Також там діє система накопичення штрафних балів. Водіям з досвідом до 1 року надається 20 балів, від 1 року – 24 бали. Після перевищення цього порогу у водія забирають права і відправляють складати іспит в автошколу. Бали діють 1 рік. Після цього вони автоматично знімаються.

Перевірити наявність штрафів, призначених Główny Inspektorat Transportu, можна на сайті. Штрафні бали (Punkty Karny) можна переглянути на урядовому сервісі.

Перевищення швидкості в Польщі карається на такі суми:

до 10 км/год – 50 злотих;

на 11-15 км/год – 100 злотих;

на 16-20 км/год – 200 злотих;

на 21-25 км/год – 300 злотих;

на 26-30 км/год – 400 злотих;

на 31-40 км/год – 800 злотих / 1600 злотих;

на 41-50 км/год – 1000 злотих / 2000 злотих;

на 51-60 км/год – 1500 злотих / 3000 злотих;

на 61-70 км/год – 2000 злотих / 4000 злотих;

на 71 км/год і більше – 2500 злотих / 5000 злотих.

Фото: Українці за кермом автомобіля (gettyimages.com)

За водіння в нетверезому стані при концентрації від 0,2 до 0,5 проміле, водію загрожує:

штраф від 50 до 5000 злотих або арешт до 30 днів;

позбавлення прав від 6 місяців до 3 років;

За вміст в крові понад 0,5 проміле автомобілісту загрожує:

штраф від 5 тис. до 60 тис. злотих.

позбавлення волі до 2-х років.

заборона водіння терміном від 3 до 15 років.

Поширені штрафи за інші порушення правил дорожнього руху

Ось ще декілька інших правопорушень, які часто зустрічаються на дорогах:

водіння без пристебнутого ременя безпеки– 100 злотих;

користування мобільним телефоном – 500 злотих;

вимкнені фари – від 100 до 300 злотих;

відсутність документів – 50 злотих за один документ;

проїзд на червоне світло – 500 злотих;

перевезення дитини без автокрісла – 300 злотих;

проїзд у зустрічному напрямку – 2000 злотих;

обгін без дотримання безпечної дистанції – 300 злотих;

неправильне паркування – від 100 до 300 злотих;

паркування на місці для людей з інвалідністю – 1200 злотих;

штрафи за ненадання переваги пішоходу – 1500 злотих.

Фото: Карта платних автомагістралей у Польщі (Archiwum Polskapresse)

Платні автомагістралі в Польщі

У Польщі є 5 платних автострад, проїзд на яких можна оплатити на в'їзді на трасу чи через застосунки: mPay, Autopay, SkyCash.

A1 Gdansk – Torun. Вартість – 0,20 зл/км. Повна вартість – 29,90 злотих. Оплата на воротах або через застосунки.

A2 Swiecko – Konin. Вартість залежить від ділянки – від 0,20 до 0,50 зл/км. Повна вартість – 93 злотих. Оплата на воротах.

A4 Katowice – Krakow. Вартість за повний шлях – 26 злотих. Оплата на воротах або через застосунки

A2 Konin – Strykow. Вартість для мотоциклів – 0,05 злотих/км; для легкових авто – 0,1 злотих/км. Повна вартість – 9,90 злотих. Оплата через e-Toll Pl Bilet.

A4 Wroclaw – Gliwice. Вартість за повний шлях – 16,20 злотих. Оплата через e-Toll Pl Bilet або застосунки.

Для подорожі державними смугами необхідно мати електронний квиток – e-Toll Pl Bilet.

Нагадаємо, ми писали, що в ЄС готують нові вимоги до водійських прав.

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