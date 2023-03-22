Правила, штрафы и платные магистрали в Польше: что нужно знать украинским водителям

Польша стала основной страной, через границы которой в Европу поехали миллионы украинских беженцев. Многие из них – за рулем авто.
Что нужно знать украинским водителям о правилах дорожного движения, штрафах и платных дорогах в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на kosht.media.
Правила дорожного движения, которые действуют в Польше, но не действуют в Украине
На странице польского правительства опубликован список правил дорожного движения, действующих в Польше, о которых нужно знать украинцам.
- Приоритет на переходе пешеход имеет не только тогда, когда он уже зашел на "зебру", но и тогда, когда только входит на переход.
- Не разрешается использовать телефон во время пересечения проезжей части или трамвайного пути, чтобы это не ограничило возможность наблюдать за обстановкой на дороге, трамвайном пути или пешеходном переходе.
- Переходя дорогу или трамвайный путь (также в пределах пешеходных переходов) пешеход не имеет права пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, ухудшающими оценку безопасного входа и преодоление проезжей части или дорожки.
- Необходимо держать достаточную дистанцию от идущего впереди транспортного средства – нельзя ездить "на бампере". На автомагистралях безопасное расстояние между транспортными средствами должно составлять половину текущей скорости, то есть водитель, двигающийся со скоростью 100 км/ч, должен ехать на 50 м позади автомобиля.
- Необходимо пропускать экстренные службы и автомобили со специальными сигналами, чтобы они могли быстро добраться до места происшествия, создав спасательный коридор ("коридор жизни"). Такой коридор – это создание водителями свободного пространства для транспортных средств экстренной помощи и предоставление им приоритета. Водители, которые пользуются крайней левой полоской, обязаны съехать налево, а водители, которые пользуются другими полосами – направо, чтобы автомобили скорой помощи могли свободно двигаться.
- Соблюдать правила поочередного движения, поочередного выезда на полосу движения. ПДД определяют принципы преимущества движения из отдельных полос в ситуации, когда их количество уменьшается, а в месте сужения возникает пробка. Действует правило поочередного выезда одного транспортного средства из каждой полосы.
- Управляя автомобилем, следует включать ближний свет фар в течение всех суток.
Фото: Украинских водителей предупреждают о ПДД в Польше (gettyimages.com)
Какие ограничения скорости движения действуют в Польше
Передвигаясь за рулем автомобиля в Польше, следует учитывать максимально допустимую скорость движения. В Польше эти нормы такие же, как и в других странах Европы:
- на внутренних дорогах жилой застройки – 20 км/ч;
- в населенных пунктах – 50 км/ч;
- за пределами населенных пунктов – 90 км/ч;
- на скоростных дорогах с двусторонним движением – 110 км/ч;
- на автомагистралях – 130 км/ч.
В Польше нет правил относительно максимально возможного превышения скорости. В Украине оно составляет 23 км/ч (20 км/ч допустимое превышение и 3 км/ч – погрешность устройства).
Какие штрафы действуют за нарушение ПДД в Польше
Штрафы за нарушение ПДД в Польше выше, чем в Украине. Также там действует система накопления штрафных баллов. Водителям с опытом до 1 года предоставляется 20 баллов, от 1 года – 24 балла. После превышения этого порога у водителя забирают права и отправляют сдавать экзамен в автошколу. Баллы действуют 1 год. После этого они автоматически снимаются.
Проверить наличие штрафов, назначенных Główny Inspektorat Transportu, можно на сайте. Штрафные баллы (Punkty Karny) можно просмотреть на правительственном сервисе.
Превышение скорости в Польше наказывается на следующие суммы:
- до 10 км/ч – 50 злотых;
- на 11-15 км/ч – 100 злотых;
- на 16-20 км/ч – 200 злотых;
- на 21-25 км/ч – 300 злотых;
- на 26-30 км/ч – 400 злотых;
- на 31-40 км/ч – 800 злотых/1600 злотых;
- на 41-50 км/ч – 1000 злотых / 2000 злотых;
- на 51-60 км/ч – 1500 злотых / 3000 злотых;
- на 61-70 км/ч – 2000 злотых / 4000 злотых;
- на 71 км/ч и более – 2500 злотых/5000 злотых.
Фото: Украинцы на границе Польши (gettyimages.com)
За вождение в нетрезвом состоянии при концентрации от 0,2 до 0,5 промилле, водителю грозит:
- штраф от 50 до 5000 злотых или арест до 30 дней;
- лишение прав от 6 месяцев до 3 лет;
За содержание в крови более 0,5 промилле автомобилисту грозит:
- штраф от 5 тыс. до 60 тыс. злотых.
- лишение свободы до 2-х лет.
- запрет вождения на срок от 3 до 15 лет.
Распространенные штрафы за другие нарушения правил дорожного движения
Вот еще несколько других правонарушений, часто встречающихся на дорогах:
- вождение без пристегнутого ремня безопасности – 100 злотых;
- пользование мобильным телефоном – 500 злотых;
- выключенные фары – от 100 до 300 злотых;
- отсутствие документов – 50 злотых за один документ;
- проезд на красный свет – 500 злотых;
- перевозка ребенка без автокресла – 300 злотых;
- проезд во встречном направлении – 2000 злотых;
- обгон без соблюдения безопасной дистанции – 300 злотых;
- неправильная парковка – от 100 до 300 злотых;
- парковка на месте для людей с инвалидностью – 1200 злотых;
- штрафы за непредоставление преимущества пешеходу – 1500 злотых.
Фото: Карта платных автомагистралей в Польше (Archiwum Polskapresse)
Платные автомагистрали в Польше
В Польше есть 5 платных автострад, проезд на которых можно оплатить на въезде на трассу или через приложения: mPay, Autopay, SkyCash.
- A1 Гданьск – Торун. Стоимость – 0,20 зл/км. Полная стоимость – 29,90 злотых. Оплата на воротах или через приложения.
- A2 Swiecko – Konin. Стоимость зависит от участка – от 0,20 до 0,50 зл/км. Полная стоимость – 93 злотых. Оплата на воротах.
- A4 Katowice – Краков. Стоимость за полный путь – 26 злотых. Оплата на воротах или через приложения
- A2 Konin – Strykow. Стоимость для мотоциклов – 0,05 злотых/км; для легковых автомобилей – 0,1 злотых/км. Полная стоимость – 9,90 злотых. Оплата через e-Toll Pl Bilet.
- A4 Wroclaw – Gliwice. Стоимость за полный путь – 16,20 злотых. Оплата через e-Toll Pl Bilet или приложения.
Для путешествия по государственным полосам необходимо иметь электронный билет – e-Toll Pl Bilet.
Напомним, мы писали, что в ЕС готовят новые требования к водительским правам.
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