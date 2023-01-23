Українським біженцям відмовляють у виплатах в Польщі: куди звертатися

Українські біженці у Польщі, окрім виплат від благодійних фондів, можуть отримувати виплати від Управління соціального страхування (ZUS). Соцгарантії мають на увазі виплати на дітей віком до 18 років по 500 злотих щомісяця за програмою "500+". Якщо біженці повертаються до України, виплати припиняються після звернення до Управління соціального страхування.

Відомі випадки, коли заявник на такі виплати отримує відмову. Що робити у такому випадку – у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Як оскаржити відмову у виплатах ZUS у Польщі

Більшість біженців, які рятуються від війни у Польщі, можуть претендувати на фінансову допомогу від Управління соціального страхування. Але інколи у таких виплатах можуть відмовити. Рішення Управління можна оскаржити, звернувшись зі скаргою.

Можна звернутися з апеляцією

Якщо за вашою заявкою на виплати ви отримали відмову, таке рішення можна оскаржити. Напишіть апеляційну скаргу відповідно до приписів у Цивільному кодексі Польщі.

"Коли апеляція буде розглянута установою, вона буде направлена до суду, який винесе рішення про майбутню справу. Дотримуйтесь для оскарження ZUS чітко відповідає на період, протягом якого можна оскаржити рішення – це 30 днів з моменту отримання відповіді на ваш запит. яку подадуть пізніше, відхилять", – пишуть VisitUkaine.today.

Значна частина заявки – обґрунтування того, що вам відмовили у виплаті помилково. Довести та обґрунтувати потрібно:

помилковість рішення, допущені помилки під час розгляду справи (наприклад, ігнорування медичного стану, проведення медогляду у лікаря іншої спеціальності та інші);

докази, які підтверджують ваші пропозиції (це можуть бути медичні документи або свідчення свідків). Щоб залучити свідків, потрібно вказати це в апеляції та попросити дозволу свідків на слухання у судовому порядку.

Фото: У Польщі українці можуть отримувати виплати на дітей віком до 18 років по 500 злотих щомісяця за програмою "500+" (Getty Images)

Зразок заяви можна переглянути тут.

Зазвичай такі апеляції розглядає окружний суд, який розглядає суперечки щодо пільг, компенсацій та інвалідності. Надіслати листа-скаргу на адресу суду потрібно до ZUS, який виніс по вас перше рішення. Подати скаргу необхідно письмово особисто до реєстраційного бюро ZUS або надіслати рекомендованим листом.

Зверніть увагу. Подання апеляції безкоштовне – судовий збір платити не потрібно.

Після подання апеляції суд може винести одне з рішень:

відхилити вашу заявку, якщо там визнають скаргу необґрунтованою;

погодити апеляцію, якщо визнає рішення ZUS повністю неправильним;

частково узгодити апеляцію, якщо рішення ZUS було частково неправильним;

відхилити рішення ZUS та зобов'язати сторони по-новому розглянути справу (таке рішення можливе, якщо під час розгляду справи закладено нові принципи).

Рішення суду можна оскаржити, подавши апеляцію протягом 14 днів із моменту отримання відповіді.

Акаунт на платформі PUE: які питання можна вирішити

Деталі та всю необхідну вам інформацію про ZUS можна знайти на електронній платформі PUE.

Якщо у виплатах відмовили, можна подати апеляцію (Getty Images)

У Польщі працює сайт – платформа електронних послуг PUE. Вона дозволяє українцям вирішувати багато питань, пов'язаних із ZUS онлайн, не виходячи з дому. Його можуть використовувати як застраховані (працівники, підрядники), так і приватні підприємці та біженці.

На платформі можна:

швидко подати страхові документи;

завантажити інші документи – наприклад, ZUS ZLA чи PIT для розрахунків із податковою;

організувати візит до департаменту ZUS ближче до будинку;

перевірити свої дані, розрахувати пенсію, лікарняний;

подати заявки із соціального страхування, виплати, у тому числі на допомогу за програмою "500+".

Зареєструватися на онлайн-платформі електронних послуг можуть особи, яким виповнилося 18 років. Створити особистий обліковий запис можна на рівні сайту ZUS, вибравши опцію "зареєструвати профіль" і підтвердивши свою особу.

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