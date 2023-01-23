Украинским беженцам отказывают в выплатах в Польше: куда обращаться

Украинские беженцы в Польше, кроме выплат от благотворительных фондов, могут получать выплаты от Управления социального страхования (ZUS). Соцгарантии подразумевают выплаты на детей возрастом до 18 лет по 500 злотых ежемесячно по программе "500+". Если беженцы возвращаются в Украину, выплаты прекращаются после обращения в Управление социального страхования.

Известны случаи, когда заявитель на такие выплаты получает отказ. Что делать в таком случае – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Как оспорить отказ в выплатах ZUS в Польше

Большинство беженцев, которые спасаются от войны в Польше, могут претендовать на финансовую помощь от Управления социального страхования. Но иногда в таких выплатах могут отказать. Решение Управления можно оспорить, обратившись с жалобой.

Можно обратиться с апелляцией

Если по вашей заявке на выплаты вы получили отказ, такое решение можно оспорить. Напишите апелляционную жалобу в соответствии с предписаниями в Гражданском кодексе Польши.

"Когда апелляция будет рассмотрена учреждением, она будет направлена в суд, который вынесет решение о предстоящем деле. Соблюдайте для обжалования ZUS четко отвечает на период, в течение которого можно обжаловать решение, – это 30 дней с момента получения ответа на ваш запрос. Апелляция, которую подадут позже, отклонят", — пишут VisitUkaine.today.

Значительная часть заявки – обоснование того, что вам отказали в выплате ошибочно. Доказать и обосновать нужно:

ошибочность решения, допущенные ошибки при рассмотрении дела (например, игнорирование медицинского состояния, проведение медосмотра у врача другой специальности и другие);

доказательства, которые подтверждают ваши предложения (это могут быть медицинские документы или показания свидетелей). Чтобы приобщить свидетелей, нужно указать это в апелляции и попросить разрешения свидетелей на слушание в судебном порядке.

Фото: В Польше украинцы могут получать выплаты на детей возрастом до 18 лет по 500 злотых ежемесячно по программе "500+" (Getty Images)

Образец заявления можно посмотреть здесь.

Обычно такие апелляции рассматривает окружной суд, который рассматривает споры по льготам, компенсациям и инвалидности. Отправить письмо-жалобу на адрес суда нужно в ZUS, который вынес изначально по вам решение. Подать жалобу необходимо в письменном виде лично в регистрационном бюро ZUS или отправить заказным письмом.

Обратите внимание. Подача апелляции бесплатна – судебный сбор платить не нужно.

После подачи вами апелляции суд может вынести одно из решений:

отклонить вашу заявку, если там сочтут жалобу необоснованной;

согласовать апелляцию, если сочтет решение ZUS полностью неправильным;

частично согласовать апелляцию, если решение ZUS было частично неверным;

отклонить решение ZUS и обязать стороны по-новому рассмотреть дело (такое решение возможно, если при рассмотрении дела заложены новые принципы).

Решение суда можно обжаловать, подав апелляцию в течение 14 дней с момента получения ответа.

Аккаунт на платформе PUE: какие вопросы можно решить

Детали и всю необходимую вам информацию о ZUS можно найти на электронной платформе PUE.

Фото: Если в выплатах отказали, можно подать апелляцию (Getty Images)

В Польше действует сайт – платформа электронных услуг PUE. Она позволяет украинцам решать многие вопросы, связанные с ZUS онлайн, не выходя из дома. Его могут использовать как застрахованные (работники, подрядчики), так и частные предприниматели и беженцы.

На платформе можно:

быстро подать страховые документы4

загрузить другие документы – например, ZUS ZLA или PIT для расчетов с налоговой;

организовать визит в департамент ZUS ближе к дому;

проверить свои данные, рассчитать пенсию, больничный;

подать заявки по социальному страхованию, выплаты, в том числе на пособие по программе "500+".

Зарегистрироваться на онлайн-платформе электронных услуг могут лица, которым исполнилось 18 лет. Создать личный аккаунт можно на уровне сайта ZUS, выбрав опцию "зарегистрировать профиль" и подтвердив свою личность.

Напомним, украинцев в Польше могут попросить вернуть выплаты: в каких случаях это может происходить.

Также в этом году для украинцев в Польше готовят важные изменения в легализации.