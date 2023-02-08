Українським біженцям треба декларувати виплати з-за кордону: що це означає

Мільйони українців знайшли свій прихисток за кордоном, рятуючись від повномасштабного вторгнення РФ. Більшість держав Європи, Канада та США надали їм статус тимчасового захисту: він надає право отримати грошову допомогу та інші соціальні пільги.

Нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українські біженці повинні задекларувати отриману допомогу від іноземних держав та організацій, які здійснюють благодійну діяльність.

У коментарі для TRAVEL РБК-Україна юрист Stron Legal Services Мар’яна Гавришко розповіла, що це означає на практиці й чи треба декларувати виплати всім, хто їх отримав.

Декларація виплат. Що це означає та як діяти далі

Податкове законодавство України вимагає, щоб платники податків подавали річну декларацію про майновий стан і доходи і потім платили податки. До цієї категорії громадян в тому числі входять фізичні особи-резиденти, які виїхали за кордон на постійне місце проживання (п. 179.3 Податкового кодексу України), говорить РБК-Україна Мар’яна Гавришко.

"Але існує виняток щодо оподаткування іноземних доходів. Це стосується осіб та членів сім’ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік та дружина, діти, в тому числі всиновлені), які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації та які скористалися правом на тимчасовий захист за кордоном і отримують допомогу від іноземних держав та їхніх державних фондів", – пояснює вона.

Фото: Декларації про іноземний дохід мають подати ті, хто отримав статус тимчасового захисту. ВПО в Українці це робити не потрібно (Getty Images)

Виходить, українським біженцям, які скористалися правом на тимчасовий захист, потрібно буде задекларувати отримані закордоном грошові виплати як іноземний дохід. При цьому податок та військовий збір з таких доходів вираховувати та стягувати не будуть. Тобто потрібно зазначити тільки отримання таких коштів як дохід без податку та збору.

Податкову декларацію можна подати в електронному вигляді через Електронний кабінет на сайті Державної Податкової Служби України, в розділі "ЕК для громадян" – "Податкова декларація про майновий стан та доходи".

"Відповідно до Податкового кодексу України, податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період. Він дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, до 1 травня року, що настає за звітним. Простими словами – податкову декларацію за 2022 рік потрібно подати до 1 травня 2023 року", – каже юрист.

Зверніть увагу. Вимога подання декларацій на отриману допомогу не стосується переселенців в Україні. Це мають робити тільки ті, хто отримав статус тимчасового захисту в інших країнах світу.

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