Украинским беженцам нужно декларировать выплаты из зарубежа: что это значит

Миллионы украинцев нашли свое убежище за границей, спасаясь от полномасштабного вторжения РФ. Большинство государств Европы, Канада и США предоставили им статус временной защиты: он дает право получить денежную помощь и другие социальные льготы.

Недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинские беженцы должны задекларировать полученную помощь от иностранных государств и организаций, осуществляющих благотворительную деятельность.

В комментарии для TRAVEL РБК-Украина юрист Stron Legal Services Марьяна Гавришко рассказала, что это означает на практике и нужно ли декларировать выплаты всем, кто их получил.

Декларация выплат. Что это значит и как действовать дальше

Налоговое законодательство Украины требует, чтобы налогоплательщики подавали годовую декларацию об имущественном положении и доходах и потом платили налоги. В эту категорию граждан в том числе входят физические лица-резиденты, которые выехали за границу на постоянное место жительства (п. 179.3 Налогового кодекса Украины), говорит Марьяна Гавришко.

"Но есть исключение по налогообложению иностранных доходов. Это касается лиц и членов семьи первой степени родства (родители, муж и жена, дети, в том числе усыновленные), пострадавших в результате вооруженной агрессии российской федерации и воспользовавшихся правом на временную защиту за границей и получают помощь от иностранных государств и их государственных фондов", – объясняет она.

Фото: Декларации об иностранном доходе должны подать получившие статус временной защиты. ВПО в Украине это делать не нужно (Getty Images)

Получается, украинским беженцам, воспользовавшимся правом на временную защиту, нужно будет задекларировать полученные заграницей денежные выплаты как иностранный доход. При этом налог и военный сбор с таких доходов вычислять и взимать не будут. То есть нужно отметить только получение таких средств как доход без налога и сбора.

Налоговую декларацию можно подать в электронном виде через электронный кабинет на сайте Государственной Налоговой службы Украины, в разделе "ЭК для граждан" – "Налоговая декларация об имущественном положении и доходах".

"Согласно Налоговому кодексу Украины, налоговые декларации представляются за базовый отчетный (налоговый) период. Он равен календарному году для плательщиков налога на доходы физических лиц до 1 мая года, следующего за отчетным. Простыми словами – налоговую декларацию за 2022 год нужно подать до 1 мая 2023 года", – говорит юрист.

Обратите внимание. Требование предоставления деклараций на полученную помощь не касается переселенцев в Украине. Это должны делать только те, кто получил статус временной защиты в других странах.

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