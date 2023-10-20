Українським біженцям у Швейцарії присилають таблетки йоду: у чому справа

Українські біженці у Швейцарії почали отримувати у поштові скриньки упаковки з таблетками йодиду калію. Багатьох людей збентежила така посилка.

Із чим пов'язана така розсилка, РБК-Україна розповідає з посиланням на swissinfo.ch.

Українські біженці діляться інформацією щодо таблеток йодиду калію у поштових скриньках.

"Сьогодні в поштовій скриньці знайшла ліки (pottasium iodide), які хтось прислав, по пачці на кожного члена сім'ї. Написано, що з Берну. І нема жодної інформації, хто це вислав і навіщо", – поділилася українка з міста Цюриха у одній із груп у "Facebook".

Виявилося, що такі таблетки отримують жителі окремих регіонів – в радіусі 50 км від буд-якої атомної станції. У країні ще діють три такі.

"Пошта Швейцарії" за дорученням Збройних сил розсилає таблетки йоду усім домогосподарствам, державним установам та підприємствам поблизу АЕС. Найближчими тижнями ліки прийдуть за всіма адресами.

Таблетки йодиду калію слід приймати у разі аварії на АЕС. Вчасний прийом захищає щитовидну залозу від накопичення радіоактивного йоду. Такі таблетки після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році приймали у Польщі приблизно 10,5 млн дітей та 7 млн дорослих. Серед цих людей збільшення частоти захворюваності на рак потім не спостерігалось.

Таблетки йоду в Швейцарії видають раз на 10 років. Нові упаковки замінять ліки, випущені в 2014 році. Йодид калію також можна придбати у всіх аптеках. Людям старше 45 років їх не рекомендують приймати.

Атомні електростанції в Швейцарії продовжують працювати в Гесгені (Золотурн), Деттінгені та Лейбштадті (Ааргау).

Раніше повідомлялося, що у Швейцарії розробили план повернення українців додому. На виїзд із країни після війни виділятимуть до 4000 євро.

Також ми розповідали, що українських біженців у Швейцарії все менше розміщують у сім'ях. Експерти пояснюють це тим, що все менше українців приїжджають до Швейцарії, тому гострого дефіциту місць для їх розміщення немає.

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