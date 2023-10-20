Украинским беженцам в Швейцарии присылают таблетки йода: в чем дело

Украинские беженцы в Швейцарии начали получать в почтовые ящики упаковки с таблетками йодида калия. Многих людей смутила такая посылка.

С чем связана такая рассылка, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на swissinfo.ch.

Украинские беженцы делятся информацией о таблетках йодида калия в почтовых ящиках.

"Сегодня в почтовом ящике нашла лекарство (pottasium iodide), которое кто-то прислал, по пачке на каждого члена семьи. Написано, что из Берна. И нет никакой информации, кто это выслал и зачем", – поделилась украинка из города Цюриха в одной из групп в Facebook.

Оказалось, что такие таблетки получают жители отдельных регионов – в радиусе 50 км от атомной станции. В стране еще действуют три таких.

"Почта Швейцарии" по поручению Вооруженных сил рассылает таблетки йода всем домохозяйствам, государственным учреждениям и предприятиям вблизи АЭС. В ближайшие недели лекарства придут по всем адресам.

Таблетки йодида калия следует принимать при аварии на АЭС. Своевременный прием защищает щитовидную железу от скопления радиоактивного йода. Такие таблетки после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году принимали в Польше около 10,5 млн детей и 7 млн взрослых. Среди этих людей увеличение частоты заболеваемости раком потом не наблюдалось.

Таблетки йода в Швейцарии выдают раз в 10 лет. Новые упаковки заменят лекарства, выпущенные в 2014 году. Йодид калия можно также приобрести во всех аптеках. Людям старше 45 лет их не рекомендуют принимать.

Атомные электростанции в Швейцарии продолжают работать в Гесгене (Золотурне), Деттингене и Лейбштадте (Ааргау).

Ранее сообщалось, что в Швейцарии разработали план возвращения украинцев домой. На выезд из страны после войны будет выделяться до 4000 евро.

Также мы рассказывали, что украинских беженцев в Швейцарии все меньше размещают в семьях. Эксперты объясняют это тем, что все меньше украинцев приезжают в Швейцарию, потому острого дефицита мест для их размещения нет.

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