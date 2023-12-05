Українських біженців в Ірландії поселять в історичному особняку: які там умови

Ірландія продовжує знаходити варіанти розміщення українських біженців попри кризу житла у країні. Один із таких – історичний будинок на 58 спалень у графстві Оффалі.

В яких умовах житимуть українці в особняку 19 століття, РБК-Україна розповідає з посиланням на offalyexpress.ie.

Місцеві жителі містечка Клара в Ірландії днями протестували проти заселення у історичний будинок Inchmore House сотні чоловіків-біженців. Після мітингу Департамент інтеграції випустив пояснення, що в колишньому маєтку розмістять втікачів від війни в Україні.

Готель складається з 58 спалень різного розміру. При проживанні є можливість готувати їжу самостійно. До послуг гостей повністю обладнана кухня/їдальня з окремими зонами відпочинку, включаючи зону вітальні, зону з телевізором, дитячу ігрову зону, кімнати для читання. У ванних кімнатах є душ та туалет. Також є три санвузли, облаштовані для людей з інвалідністю.

У будинку щодня буде перебувати менеджер, щоб допомагати мешканцям із повсякденними запитами. За потреби на місці буде персонал з прибирання та обслуговування. На перший час у закладі буде штатна охорона. Згодом присутність охорони буде зменшена.

Як пояснили місцевим жителям, українці, яких поселять в історичній будівлі, оформлені через Український транзитний хаб у Сіті Вест у Дубліні, де вони отримали статус тимчасового захисту. Вони отримали номер PPS від Департаменту соціального захисту та зареєструвалися в Департаменті юстиції.

"Якщо заявники на тимчасовий захист отримають медичні картки та номери PPS після прибуття в Citywest, вони мають право шукати роботу, і багато людей це зробили, і роблять позитивний внесок у місцеву та національну економіку, особливо в областях, де є дефіцит робочих рук", – зазначили у відомстві.

Місцеві служби будуть задіяні, щоб гарантувати українцям доступ до послуг з охорони здоров’я, освіти, транспорту.

Раніше повідомлялося, що цього Різдва багато біженців в Ірландії житимуть у холодних наметах. Уряд визнав, що не може гарантувати, що новоприбулих не селитимуть взимку в таке житло.

Уряд Ірландії готує зміни у програмі прихистку, щоб зменшити потік українських біженців. Оплату за житло та скорочення виплат можуть запровадити до кінця року.

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