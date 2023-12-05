Украинских беженцев в Ирландии поселят в историческом особняке: какие там условия

Ирландия продолжает находить варианты размещения украинских беженцев, несмотря на кризис жилья в стране. Один из таких – исторический дом на 58 спален в графстве Оффали.

В каких условиях будут жить украинцы в особняке 19 века, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на offalyexpress.ie.

Местные жители городка Клара в Ирландии на днях протестовали против заселения в исторический дом Inchmore House сотни мужчин-беженцев. После митинга Департамент интеграции выпустил объяснение, что в бывшем имении разместят бежавших от войны в Украине.

Отель состоит из 58 спален разного размера. При проживании есть возможность готовить еду самостоятельно. В распоряжении гостей полностью оборудованная кухня/столовая с зонами отдыха, в том числе зона гостинной, телевизор, детская игровая зона, комнаты для чтения. В ванных комнатах есть душ и туалет. Также есть три санузла, обустроенные для людей с инвалидностью.

В доме каждый день будет находиться менеджер, чтобы помогать жильцам с повседневными запросами. При необходимости на месте будет персонал по уборке и обслуживанию. Первое время в заведении будет штатная охрана. Впоследствии присутствие охраны будет уменьшено.

Как объяснили местным жителям, украинцы, которых поселят в историческом здании, оформлены через Украинский транзитный хаб в Сити Вест в Дублине, где они получили статус временной защиты. Они получили номер PPS от Департамента социальной защиты и зарегистрировались в Департаменте юстиции.

"Если заявители на временную защиту получат медицинские карточки и номера PPS по прибытии в Citywest, они имеют право искать работу, и многие это сделали, и вносят положительный вклад в местную и национальную экономику, особенно в областях, где есть дефицит рабочих рук", – отметили в ведомстве.

Местные службы будут задействованы, чтобы гарантировать украинцам доступ к услугам здравоохранения, образования, транспорта.

Ранее сообщалось, что в это Рождество многие беженцы в Ирландии будут жить в холодных палатках. Правительство признало, что не может гарантировать, что новоприбывших не будут селить зимой в такое жилье.

Правительство Ирландии готовит изменения в программе убежища, чтобы снизить поток украинских беженцев. Оплату за жилье и сокращение выплат могут ввести до конца года.

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