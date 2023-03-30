Українські діти в Польщі отримають ноутбуки в подарунок: деталі програми

Із 1 вересня 2023 року учні 4 класів польських шкіл отримають від держави нові ноутбуки. Це стосується й дітей з України.

Згідно з програмою, ноутбуки в подарунок отримають приблизно 370 тисяч школярів у Польщі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Учням польських шкіл у 4 класах з 1 вересня подарують від держави нові ноутбуки. Передбачається, що їх отримають 370 тисяч дітей, включаючи українських біженців. На закупівлю техніки влада виділить 760 млн злотих (162 млн євро).

Безкоштовні ноутбуки дістануться кожному учневі 4 класу нелалежно від того, чи це дитина із незаможної родини чи її батьки мають великі доходи. Забезпеченість батьків чи опікунів не буде критерієм. Також такий подарунок від держави отримають також діти в 4-х класах приватних шкіл.

Подаровані ноутбуки матимуть спеціальний захист, щоб їх було складно продати. На кожному буде вигравіруваний знак із зображенням орла з короною та напис "Rzeczpospolita Polska". Кожен пристрій матиме наклейку з логотипом ЄС на кришці.

Фото: Ноутбуки даруватимуть щорічно (gettyimages.com)

В уряді планують зробити дарування ноутбуків учням 4-х класів щорічною традицією. Зазначається, що це важлива інвестиція в освіту молоді та значне розвантаження сімейних бюджетів.

У Польщі планують запровадити обов'язкове навчання для українських дітей-біженців, які не відвідують польські школи, а навчаються дистанційно. За умови, що війна триватиме, українські діти повинні будуть піти в польські школи з 1 вересня.

Нагадаємо, ми писали, що у ще одній країні ЄС у школах викладатимуть українську мову.

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