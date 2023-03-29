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У ще одній країні ЄС у школах викладатимуть українську мову: деталі

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Середа 29 березня 2023 18:10
У ще одній країні ЄС у школах викладатимуть українську мову: деталі Фото: Українські діти в Ірландії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ірландії запровадять українську мову в школах із 5 класу. Це буде факультативний предмет для біженців із України.

Викладання української мови почнеться з вересня 2023 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Асоціації українців в Ірландії.

В Ірландії навчаються 15 тисяч українських дітей, 5200 з них – в середній школі. За останній рік викладати в Ірландії отримали дозвіл близько 100 українським вчителям початкової школи.

Про рішення запровадити новий предмет повідомила міністр освіти Норма Фолі, виступаючи перед Асоціацією громадських і загальноосвітніх шкіл (ACCS)

"Як нація Ірландія твердо стоїть на боці народу України. Я відвідую школи та бачу, як багато зроблено, щоб прийняти українських учнів у ваші класи та у ваші громади. Для цих учнів, багатьом з яких довелося залишити батьків, бабусь і дідусів, братів і сестер та інших близьких, школа дає важливе відчуття нормальності", – зазначила вона.

Оскільки українська мова не є мовою навчання в Ірландії, усний іспит проводити не будуть. Іспит буде лише на атестат зрілості як варіант для носіїв мови. Його запровадять із 2025 року.

Згідно з інформацією на веб-сайті Державної екзаменаційної комісії, політикою комісії є виконання запитів щодо можливості проведення іспитів у навчальних закладах для іноземців країн ЄС рідною мовою. Україна не є членом ЄС, але подала заявку після початку війни.

У ще одній країні ЄС у школах викладатимуть українську мову: деталіФото: Українські учні за кордоном (gettyimages.com)

Також у Польщі українську мову можуть ввести до переліку іноземних мов на вибір – вже з 2026 року. Випускники середніх шкіл у цій країні складатимуть іспит з української мови. Такі зміни до програми атестації учнів готують в Міністерстві освіти і науки Польщі.

Нагадаємо, ми писали, як змінилися симпатії поляків до різних націй за рік війни.

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