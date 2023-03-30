Украинские дети в Польше получат ноутбуки в подарок: детали программы

С 1 сентября 2023 года учащиеся 4 классов польских школ получат от государства новые ноутбуки. Это касается и детей из Украины.

Согласно программе, ноутбуки в подарок получат около 370 тысяч школьников в Польше, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Ученикам польских школ в 4-х классах с 1 сентября подарят от государства новые ноутбуки. Предполагается, что их получат 370 тысяч детей, включая украинских беженцев. На закупку техники власти выделят 760 млн злотых (162 млн евро).

Бесплатные ноутбуки достанутся каждому учащемуся 4 класса независимо от того, это ребенок из бедной семьи или у его родителей большие доходы. Обеспеченность родителей или опекунов не будет критерием. Такой подарок от государства получат также дети в 4-х классах частных школ.

Подаренные ноутбуки будут иметь специальную защиту, чтобы их было сложно продать. На каждом будет выгравирован знак с изображением орла с короной и надпись "Rzeczpospolita Polska". У каждого устройства будет наклейка с логотипом ЕС на крышке.

Фото: Ноутбуки будут дарить ежегодно (gettyimages.com)

В правительстве планируют сделать дарение ноутбуков ученикам 4-х классов ежегодной традицией. Отмечается, что это важная инвестиция в образование молодежи и значительная разгрузка семейных бюджетов.

В Польше планируют ввести обязательную учебу для украинских детей-беженцев, которые не посещают польские школы, а учатся дистанционно. При условии, что война будет длиться, украинские дети должны будут пойти в польские школы с 1 сентября.

Напомним, мы писали, что в еще в одной стране ЕС в школах будут преподавать украинский язык.

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