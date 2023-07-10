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Колишній літак МАУ перевозить пасажирів у європейській країні: деталі

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Понеділок 10 липня 2023 18:40
Колишній літак МАУ перевозить пасажирів у європейській країні: деталі Фото: Літак авіакомпанії МАУ (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Ольга Маджумдар

Авіакомпанія МАУ не виконує рейси з жовтня 2022 року, але авіалайнер із логотипом компанії на хвості пасажири регулярно бачать у Європі.

Літак Embraer 190 з українською реєстрацією перевозить пасажирів у Чорногорії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Зазначається, що авіалайнер із номером UR-EMA регулярно бачать у столиці Чорногорії Підгориці та курортному місті Тіваті. Літак щодня літає із цих міст під позивними державної авіакомпанії Чорногорії Air Montenegro.

Хоча назва перевізника зафарбована білою фарбою, на хвості Embraer ще видно логотип МАУ. Такі кадри зробив один із пасажирів Анатолій Панченко.

Борт був переоформлений з МАУ на українську авіакомпанію Windrose ("Роза вітрів"). Офіційно не повідомлялося про роботу Windrose у Чорногорії, але очевидно, що авіакомпанія здає свій літак у мокрий лізинг компанії Air Montenegro.

Такий вид співпраці передбачає, що авіакомпанія надає авіалайнер, українські екіпажі та технічне обслуговування, а замовник сплачує фіксовану плату за переліт та продає квитки.

Колишній літак МАУ перевозить пасажирів у європейській країні: деталіФото: Літак Windrose з лого МАУ (avianews.com)

З погляду уніфікації флоту українська Embraer 190 підходить для Air Montenegro, зазначає видання. У парку чорногорської авіакомпанії є два літаки схожого типу Embraer 195.

Наразі авіакомпанія "Роза Вітрів" експлуатує вже три літаки з флоту МАУ, які були переоформлені на початку 2023 року. Перший з них – Boeing 737-800 із реєстрацією UR-PSF – з початку травня виконує чартерні рейси до Хургади з різних міст Європи на замовлення єгипетської авіакомпанії FlyEgypt.

Після початку війни "Windrose" не здійснювала систематичних польотів на своїх літаках. Відновлення рейсів почалося лише 2023 року, коли перевізник отримав три літаки з флоту МАУ.

Раніше ми писали, що українська авіакомпанія планує надіслати літаки на курорти Єгипту.

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