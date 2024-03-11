Українкам у Польщі стане вигідніше вести бізнес: кому знизять податки

У Польщі з 1 квітня планують знизити податки на прибуток від окремих видів господарської діяльності. Це стосується багатьох українок, які відрили свою справу у цій країні.
Які підприємці платитимуть на 15% менші податки, РБК-Україна розповідає з посиланням на uapl.info.
Міністерство фінансів Польщі планує з 1 квітня знизити податкову ставку VAT (ПДВ) із 23% до 8% для низки послуг. Йдеться про діяльність у сфері краси, якою у Польщі займаються чимало українок. Наразі податок у 8% зараз сплачують лише перукарі.
Із 1 квітня податкове навантаження знизять і на підприємців, які надають такі послуги, які не потребують спеціальних медичних знань:
Залишаться без змін податки VAT в розмірі 23% при наданні послуг:
Очікується, що зниження податків стимулюватиме легалізації бізнесу із надання послуг у сфері краси. Ті, хто надають послуги, зможуть знизити їхню вартість для клієнтів.
Нагадаємо, ми писали, як біженці з України вплинули на економіку Польщі. Податки від діяльності компенсують допомогу від держави.
Також ми розповідали, скільки українок хочуть повернутися із Польщі та як вони живуть. 47% опитаних мають намір залишитися у країні назавжди або на деякий час.