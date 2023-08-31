Два місяці підготовки. Як закрити всі справи перед виїздом з Німеччини: досвід українки

Частина українців, які користуються тимчасовим захистом у Європі, з часом вирішують повернутися жити в Україну. Повертаються біженці і з Німеччини.

Що треба зробити перед виїздом із цієї країни, враховуючи рівень бюрократії, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на досвід українки Ольги Малінкіної, яким вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.

Із чого починати готуватися до виїзду: перші кроки

Вона склала 14 порад, описавши власну ситуацію, через яку довелося пройти перед виїздом у Німеччину.

"Німеччина і швидкість – це антоніми. Якщо у вас в планах виїхати легально, без проблем, без "хвостів" – виділяйте десь 2 місяці. Я наївно уявляла, що місяця достатньо, але ні – не вистачило. Без "хвостів" не вийшло і за 2 місяці", – радить Ольга Малінкіна.

Не варто викидати жодного німецького паперу або листа – може тільки видаватися, що якісь з них безглузді.

"Мій приклад: вирішила викинути зайві папери. Відклала в купу сміття попередню угоду на квартиру, яка так і не відбулася. Мене пів року "мурижили" з двома квартирами. В одній робили ремонт нескінченний, в іншій, коли настав день забирати ключі, виявилось, є мешканець – то була помилка фірми. Тому я переїхала в хостел. Минуло пів року, за пару тижнів до мого від'їзду я отримала листа з вимогою сплатити 3000 євро за квартиру, у якій жодного дня не мешкала.

Німецька бюрократична машина нещадна. Боротися з нею можливо, якщо у вас є юристи, гроші і нескінченне життя. Питання вирішилось. Але головна ідея – не викидайте ті папери. Тому я везла з собою окрему валізу з паперами", – розповідає вона.

Фото: Оформлення документів у Німеччині (gettyimages.com)

Слід виписати на окремий аркуш всі організації, з якими є угоди. Це залежить від кількості дітей, родичів та активності. У списку українки виявилось 12 організацій. Якщо винаймати житло, список буде довшим. Автор наводить головні пункти, які слід врахувати: Джобцентр, міграційна служба, ортсамт (прописка), медичні та інші страховки, школа або дитячий садок, допомога на дітей, банк, курси, робота, угоди і контракти (квартира, інтернет, телефон, радіо, спортклуби, проїзні квитки).

Заздалегідь почати повідомляти організації про намір виїхати: записуватися на прийом на доступний час. Наприклад, у міграційну службу черга може бути 2 місяці.

"Спершу я потрапила в міграційну. Там мені не дали чіткої відповіді, що станеться з моїм пластиковим документом (дозвіл на проживання в Німеччині до березня 2024). Маю дві відповіді: або через пів року документ стане не дійсним або буде дійсним до тієї дати, що вказана в документі). Я орієнтуюсь на пів року. Наразі цей документ є дійсним в Євросоюзі. В міграційну достатньо написати електронного листа з повідомленням про дату виїзду і більше до них не приходити".

Жодної організації, де підписали контракти, не вдасться закрити без довідки з ортсамту (прописка). Цю довідку дають не раніше ніж за тиждень до від‘їзду. Тому за 2 місяці слід починати попереджати арендодавців, работодавців та ін.

"Як отримаєте довідку з ортсамту, приготуйтеся до пекельного марафону і бігати по тим інтернетам, клубам, телефонам. Важливо – термін в ортсамт заздалегідь! Там вам скажуть, що вони повідомлять всім організаціям про ваш виїзд, не вірте. Перестрахуйтися, куди тільки можливо пишіть електронні листи і паперові. То буде доказом, що ви всіх повідомили", – радить Ольга Малінкіна.

Фото: Допомога українським біженцям у Німеччині (gettyimages.com)

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Також необхідно повідомити про виїзд у Джобцентр. Це можна зробити через листи, прийти особисто або через акаунт.

"Гроші у вас відберуть швидко і радісно. Але є нюанс. Джобцентр виплачує допомогу наперед. Не намагайтеся їх надурити, щоб отримати допомогу і поїхати. Вони в будь-якому разі те вирахують. Зручніше закривати останнім числом місяця. Бо якщо ви поїдете в середині місяця, то вони будуть вираховувати, хто кому й скільки винен. То зайві проблеми. Я отримала листа і купу папірців на тему, що я усвідомлюю і розумію, що роблю", – ділиться шостою порадою українка.

Найпростіше було вирішити питання із допомогою на дітей. Після внесення даних у комп'ютер українка підписала відмову. Через деякий час отримала паперовий лист, що більше не отримує допомогу.

Зі школою було не складно вирішити питання. Ольга написала на сайт школи, прийшла в секретаріат, отримала довідку, що син відвідував школу. "Обов'язково здайте проїздний квиток! Якщо є, то і підручники. У вас будуть вимагати інформацію, куди їде дитина, адресу і нову школу, питати вашу наступну адресу".

Проїзні квитки. "Якщо у вас дойчландтікет (за 49 євро), я купувала його через додаток, закрила через інтернет. Якщо у вас контракт, ідіть в кундумцентр".

Фото: Повернення біженців (gettyimages.com)

Медичне страхування. Слід повідомити свою страхову компанію про дати виїзду. Вони роблять відмітку про виїзд, страхові картки не забирають. Страховки будуть дійсні до від'їзду.

Житло. "Я жила в хостелі, тобто мала свій куток з загальними кухнями, туалетами, душами, пралками і таке інше. Закрити все було просто. Бо при тому хостелі працював роткройц і соціальні робітники. Вони займалися цим питанням. Головне здати в належному стані кімнату. Якщо наймате житло або проживаєте у німців, там інші схеми. Найскладніше з квартирою".

Телефонія, інтернет і радіо. "Радіо – пишемо лист, мобільний – розриваємо контракт. Викинути на смітник сімку – не варіант. Найскладніше було з інтернетом, там був контракт на 2 роки. Вони вимагали від мене прописку в іншій країні. Майже із скандалом ми втулили робітнику роутер, він не хотів його приймати. Далі я мала той роутер сама кудись відправити поштою і зберегти чек. Контракт так і не розірвали, вимагають аби через подругу я їм передала нову прописку, або копію прислала тільки паперовим листом з іншої країни.

Інтеграційні курси. "Я отримала сертифікат В1. Політичний курс здала ще в березні. Але сертифікат так і не отримала. Треба писати дозвіл. Але мені дозволили, щоб забрала подруга (ось ще один "хвіст")", – ділиться українка.

Банк. "Тут все залежить від того, скільки організацій автоматично списують із вас гроші. Десь за місяць припиняйте розраховуватися карткою в магазинах і в інтернеті. Бо система може списувати гроші до 7 днів. Коли кілька моїх подруг втрапили в халепу, бо забули про ті оплати та на картках не мали грошей до списання, а мали штрафи, то я припинила такі розрахунки, тільки знімала готівку. Банк закрила в останній момент досить швидко".

Нагадаємо, ми розповідали, які країни допомагатимуть українцям повернутися додому.

Також ми писали, що у Німеччині підвищать виплати українським біженцям.

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