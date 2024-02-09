Україна приєднується до транс'європейської транспортної мережі: що це означає

Нещодавно Європарламент погодив продовження залізничного сполучення від південної Іспанії до України. "Середземноморський коридор" буде єдиною лінією Транс’європейської транспортної мережі, який повністю проходить через Європу із заходу на схід. Раніше залізничну вісь планувалося завершити у Хорватії.

Що таке Транс’європейська транспортна мережа і коли до неї приєднається українська залізниця – у колонці для РБК-Україна розповідає автор Youtube-каналу "Залізні магістралі" і експерт із залізничного транспорту Олег Васильєв.

Що таке транс'європейська транспортна мережа і до чого тут Україна

У грудні 2023 року Україна та Європейський Союз підписали угоду щодо оновлених індикативних мап Транс'європейської транспортної мережі. Це дозволить Україні отримати фінансування ЄС на розвиток транспортних коридорів.

Цими днями в українських ЗМІ з’явилися публікації про те, що зі Львова почнуть ходити поїзди до більшості країн ЄС. При цьому до текстів додавалася ілюстрація одного з коридорів Транс'європейської транспортної мережі. Він простягається з Іспанії до України. Спробуємо розібратися, що таке Транс’європейська транспортна мережа та коли до неї зможе приєднатися українська залізниця.

Тривалий час Євросоюз намагається створити між державами-членами спільноти зручну логістику. Це стосується як перетину кордонів, так і усунення інших бар’єрів. Тому серед іншого в ЄС реалізується проект створення транс’європейської транспортної мережі. Додам, що останні публікації у ЗМІ про транспортний коридор від Середземного моря до України – це лише частина загального європейського проекту.

Той проект, до якого може інтегруватися Україна, передбачає функціонування залізничної мережі, яка охопить ключові залізничні станції, морські порти та авіаційні хаби. У загальному плані міститься 9 транспортних коридорів, які включають автодороги, залізницю, річкові шляхи та морські порти, авіаційне сполучення.

Фото: Залізничне сполучення уздовж Середземного моря до України (levante-emv.com)

Поштовхом до інформаційної хвилі в України про згаданий проект стало попереднє узгодження з керівними органами ЄС розширення мережі. Зокрема, депутати Європарламенту від Іспанії домоглися включення до проекту низки логістичних центрів на узбережжі Середземного моря. До публікації, що з’явилася в європейській пресі, додавалася карта зі схемою одного з транспортних коридорів. Там також позначено гілку, яка сягає й України.

Які маршрути можуть пройти через Україну

Регламент, ухвалений керівними органами ЄС, встановлює чіткі терміни завершення будівництва Транс’європейської транспортної мережі. Базова мережа має бути завершена у 2030 році, розширена базова мережа – у 2040 році, а глобальна мережа – у 2050-му. Мета цього проекту полягає у створенні транспортної мережі, що буде безпечною, надійною, швидкою та зручною для її користувачів.

Влада Євросоюзу вважає, що більше людей мають їздити потягами, і більше товарів слід перевозити залізницею, внутрішніми водними шляхами та каботажним морським транспортом. Проект передбачає такі технічні умови:

основні пасажирські залізничні лінії повинні забезпечити швидкість руху до 160 км/год або вище, строк реалізації до 2040 року;

покращення функціонування перевалочних терміналів;

широке запровадження контейнерних перевезень залізницею.

Новий регламент також посилює сумісність залізниць, а саме встановлення єдиного стандарту колії, електрифікація контактної мережі змінним струмом, адаптація до європейської системи управління залізничним рухом та встановлення телекомунікаційної системи GSM-R, що гарантує сумісність мереж.

Стосовно України передбачено створення таких коридорів:

Північне море – Балтійське море через Львів та Київ до Маріуполя; Балтійське – Чорне – Егейське моря до Одеси через Львів та Кишинів; Балтійське море – Адріатичне море та Рейн-Дунай до Львова.

Фото: Подорожі залізницею (unsplash.com)

Якість послуг і спрощення митного контролю

Згідно з Індикативним інвестиційним планом Європейської комісії з розвитку коридорів TEN-T, до 2030 року планується реалізувати в Україні проекти на загальну суму 4,45 млрд євро. Зокрема, фінансування залучатиметься для:

усунення існуючих перешкод під час здійснення логістичних операцій;

залучення європейських інвестиції для модернізації транспортної інфраструктури;

отримання доступу до інструментів допомоги ЄС у розвитку української частини мережі TEN-T;

розвитку мультимодальних перевезень;

зменшення витрат на логістику;

покращення якості послуг під час перевезення вантажів.

Інша не менш важлива складова Транс'європейської транспортної мережі – спрощення митних процедур. В Євросоюзі досі існують розбіжності у законодавстві країн-членів ЄС. Пропонується адаптувати нормативи, щоб митні операції на кордоні займали не більше 15 хвилин.

Отже, залізничний сегмент цього проекту в Україні передбачає запровадження колії європейського стандарту. У найближчій перспективі євроколія повинна сягнути Львова. Тобто сполучення з між Україною та Євросоюзом покращиться лише частково, адже все одно у Львові потрібно буде здійснювати пересадку.

Розбудову євроколії вглиб української залізниці можна вважати далекою перспективою. Модернізація існуючої інфраструктури вимагатиме багато часу і ресурсів. Але все ж переходити на євроколію необхідно, в тому числі для економіки України. Чому це важливо, читайте у матеріалі Олега Васильєва для РБК-Україна.

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