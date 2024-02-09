Украина присоединяется к трансъевропейской транспортной сети: что это значит

Недавно Европарламент согласовал продолжение железнодорожного сообщения от южной Испании до Украины. "Средиземноморский коридор" будет единственной линией Трансъевропейской транспортной сети, полностью проходящей через Европу с запада на восток. Ранее железнодорожную ось планировалось завершить в Хорватии.

Что такое трансъевропейская транспортная сеть и когда к ней присоединится украинская железная дорога – в колонке для РБК-Украина рассказывает автор Youtube-канала "Железные магистрали" и эксперт по железнодорожному транспорту Олег Васильев.

Что такое трансъевропейская транспортная сеть и при чем здесь Украина

В декабре 2023 года Украина и Европейский Союз подписали соглашение об обновленных индикативных карт Трансъевропейской транспортной сети. Это позволит Украине получить финансирование ЕС на развитие транспортных коридоров.

На днях в украинских СМИ появились публикации о том, что из Львова начнут ходить поезда в большинство стран ЕС. При этом к текстам прилагалась иллюстрация одного из коридоров Трансъевропейской транспортной сети. Он простирается из Испании в Украину. Попробуем разобраться, что такое трансъевропейская транспортная сеть и когда к ней сможет присоединиться украинская железная дорога.

Долгое время Евросоюз пытается создать между государствами-членами сообщества удобную логистику. Это касается как пересечения границ, так и устранения других барьеров. Поэтому, среди прочего, в ЕС реализуется проект создания трансъевропейской транспортной сети. Последние публикации в СМИ о транспортном коридоре от Средиземного моря до Украины – это лишь часть общего европейского проекта.

Проект, в который может интегрироваться Украина, предусматривает функционирование железнодорожной сети, которая охватит ключевые железнодорожные станции, морские порты и авиационные хабы. В общем плане содержится 9 транспортных коридоров, включающих автодороги, железную дорогу, речные пути и морские порты, авиационное сообщение.

Фото: Железнодорожное сообщение вдоль Средиземного моря до Украины (levante-emv.com)

Толчком к информационной волне в Украине об упомянутом проекте стало предварительное согласование с руководящими органами ЕС расширения сети. В частности, депутаты Европарламента от Испании добились включения в проект ряда логистических центров на побережье Средиземного моря. К публикации, появившейся в европейской печати, добавлялась карта со схемой одного из транспортных коридоров. Там также обозначена ветвь, которая достигает и Украины.

Какие маршруты могут пройти через Украину

Регламент, принятый руководящими органами ЕС, устанавливает четкие сроки завершения строительства Трансъевропейской транспортной сети. Базовая сеть должна быть завершена в 2030 году, расширенная базовая сеть – в 2040 году, а глобальная сеть – в 2050 году. Цель этого проекта заключается в создании транспортной сети, которая будет безопасной, надежной, быстрой и удобной для пользователей.

Власти Евросоюза считают, что больше людей должны ездить на поездах, и больше товаров следует перевозить по железной дороге, по внутренним водным путям и на каботажном морском транспорте. Проект предусматривает следующие технические условия:

основные пассажирские железнодорожные линии должны обеспечить скорость движения до 160 км/ч или выше, срок реализации до 2040 года;

улучшение функционирования перевалочных терминалов;

широкое введение контейнерных перевозок по железной дороге.

Новый регламент также усиливает совместимость железных дорог, а именно установление единого стандарта пути, электрификацию контактной сети переменным током, адаптацию к европейской системе управления железнодорожным движением и установку телекоммуникационной системы GSM-R, что гарантирует совместимость сетей.

В отношении Украины предусмотрено создание следующих коридоров:

Северное море – Балтийское море через Львов и Киев до Мариуполя; Балтийское – Черное – Эгейское моря в Одессу через Львов и Кишинев; Балтийское море – Адриатическое море и Рейн-Дунай во Львов.

Фото: Путешествия по железной дороге (unsplash.com)

Качество услуг и упрощение таможенного контроля

Согласно Индикативному инвестиционному плану Европейской комиссии по развитию коридоров TEN-T, до 2030 года планируется реализовать в Украине проекты на общую сумму 4,45 млрд евро. В частности, финансирование будет привлекаться для:

устранения существующих препятствий при осуществлении логистических операций;

привлечения европейских инвестиций для модернизации транспортной инфраструктуры;

получения доступа к инструментам помощи ЕС в развитии украинской части сети TEN-T;

развития мультимодальных перевозок;

уменьшения затрат на логистику;

улучшения качества услуг при перевозке грузов.

Другая не менее важная составляющая Трансъевропейской транспортной сети – упрощение таможенных процедур. В Евросоюзе до сих пор существуют разногласия в законодательстве стран-членов ЕС. Предлагается адаптировать нормативы, чтобы таможенные операции на границе занимали не больше 15 минут.

Следовательно, железнодорожный сегмент этого проекта в Украине предполагает введение путей европейского стандарта. В ближайшей перспективе евроколея должна достичь Львова. То есть сообщение между Украиной и Евросоюзом улучшится лишь частично, ведь все равно во Львове нужно будет осуществлять пересадку.

Развитие евроколеи вглубь украинской железной дороги можно считать далекой перспективой. Модернизация существующей инфраструктуры потребует много времени и ресурсов. Но все же переходить на евроколеи необходимо, в том числе для экономики Украины. Почему это важно, читайте в материале Олега Васильева для РБК-Украина.

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