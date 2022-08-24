Украинцы должны платить налоги в Польше. Когда и кому это надо делать

Вскоре срок пребывания многих украинских беженцев в Польше превысит 183 дня. Когда он завершится, украинцы будут вынуждены платить в стране налог на доход физических лиц (НДФЛ).

TRAVEL РБК-Украина разбирался, когда именно украинцы в Польше должны платить налоги, а кто и дальше может делать это в Украине, не имея двойного налогообложения в обеих странах сразу.

Что такое налог PIT и надо ли его платить украинцам

PIT (Personal Income Tax в переводе с английского) – налог, который должен платить каждый, кто получает доходы в Польше.

Согласно международным договорам об избежании двойного налогообложения, после 183-го дня пребывания за границей, человек становится обязанным платить налоги в стране своего резидентства. Следовательно, украинцы, которые находятся в Польше с 24 февраля и получают польскую зарплату, тоже будут платить PIT.

Согласно польского законодательства, украинцы должны заплатить НДФЛ в срок не позднее 20 числа следующего месяца после месяца, в котором их пребывание в Польше превысило 183 дня. Важно, что выплачивать его придется из дохода, который они получили с начала пребывания в Польше. На практике для украинцев это означает, что в сентябре некоторым из них придется заплатить налог за последние 6 месяцев.

Фото: Украинцы, которые находятся в Польше с 24 февраля и получают польскую зарплату, тоже будут платить налог (Getty Images)

В Польше есть несколько видов налога PIT и дополнительных деклараций о получении доходов: хозяйственная деятельность (PIT-36), линейный налог (PIT-36-L), доход от работы – зарплата (PIT-37), ценные бумаги (PIT-38), доход от недвижимости (PIT-39).

Дополнительную информацию об особенностях налогообложения в Польше можно найти на официальном сайте.

Надо ли платить налоги в Польше, если работаете в Украине удаленно

Обратите внимание. Налогами в Польше облагаются в том числе и средства, полученные из-за рубежа. Получается, что украинцы, которые работают удаленно на украинские компании, должны платить налоги в Польше. При этом НДФЛ, уплаченный в Украине, не сможет быть зачислен в счет польского налога.

"Украинцы будут платить налоги, если сами заявят о себе в налоговую"

Уже в сентябре беженцы, которые покинули Украину в первые дни войны и выехали в Польшу, могут быть признаны налоговыми резидентами Польши, напоминает в комментарии РБК-Украина помощник юриста Stron Legal Services Максим Герасименко.

"После признания лица резидентом он или она будут вынуждены уплачивать налоги с доходов, полученных в Польше, а также за рубежом (в том числе в Украине) в Налоговую службу Республики Польши в связи с Конвенцией об избежании двойного налогообложения доходов", – поясняет он.

Фото: Уже в сентябре беженцы, которые покинули Украину в первые дни войны и выехали в Польшу, могут быть признаны налоговыми резидентами Польши (Getty Images)

Однако налоговая служба Польши до конца войны не будет признавать украинцев польскими налоговыми резидентами, за исключением случаев, когда украинец самостоятельно изъявил желание стать налоговым резидентом Польши.

Это подтверждает и официальное письмо Минфина Польши украинскому Офису эффективного регулирования.

"12 января 1993 года Польша и Украина заключили соглашение об избежании двойного налогообложения. Что касается украинских жителей Польши, хочу вас заверить, что существует очень гибкий и индивидуальный подход польских налоговых органов.

Мы не отрицаем возможности сохранения центра жизненных интересов в Украине в военное время. Кроме того, учитывая особые потребности украинских налогоплательщиков, мы ввели специальное положение для граждан Украины, которое позволяет им по их желанию избирать налогообложение (добровольно становиться налоговыми резидентами Польши – ред.), – говорится в письме.

Когда точно надо платить налоги в Польше

В целом украинцы должны платить налоги в Польше, если они работают на польскую компанию, говорят юристы.

"Если лицо работает удаленно на компанию в Украине, признано резидентом Польши, а также центр его жизненных интересов находится в Польше (наличие семейных и социальных связей, бизнес-деятельности, политической и культурной активности), лицо должно уплачивать НДФЛ в Польше, а также начислить неуплаченный налог за весь срок пребывания", – объясняет Максим Герасименко.

Фото: Платить НДФЛ придется с дохода, который украинцы получили с начала пребывания в Польше (Getty Images)

В то же время лицо имеет право подать в налоговую службу Украины декларацию о доходах, в которой содержится требование о возврате излишне уплаченного НДФЛ за тот же период. К декларации следует приложить справку о сумме уплаченного налога и базу/объект налогообложения, выданную налоговым органом Польши, замечает эксперт Stron Legal Services.



"Чтобы узнать, нужно ли вам платить налоги в Польше или в другой стране, рекомендуем обращаться непосредственно в налоговую страны, в которой вы находитесь", – заключает собеседник.

Напомним, украинцы должны платить налоги за рубежом. Мы писали, в каких случаях это надо делать.

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