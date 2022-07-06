Как украинцам получить пенсию за границей: инструкция

Украинцы, которые получали пенсию дома, но выехали из страны, смогут также получать ее за рубежом.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как это сделать, если вы находитесь за границей.

Как получить пенсионные выплаты за границей: разъяснение Верховной Рады

Почти полмиллиона украинских пенсионеров из-за войны временно переехали в другие страны.

Выплата пенсий украинцам осуществляется независимо от места их регистрации и нахождения в течение военного положения, а также в течение месяца после его отмены без дополнительных обращений человека и предоставления подтверждающих документов, пишут на сайте Верховной Рады Украины.

"Граждане, выехавшие за границу из-за войны, могут получать свои пенсионные и социальные выплаты от государства Украина только в том случае, если до войны получали эти выплаты через учреждения банков. Тогда они могут свободно пользоваться за рубежом банковскими картами украинских банков и получать свои выплаты", — говорится в сообщении.

Фото: Пенсии украинцам платят независимо от места их регистрации и нахождения в течение военного положения (Getty Images)

Для тех, кто для получения пенсий пользовался услугами "Укрпочты", механизм более сложный. Тогда надо изменить способ получения пенсии. Для этого не нужно идти в отделение: открыть счет можно в онлайн-режиме.

К примеру, у ПриватБанка это можно сделать через официальный сайт или мобильное приложение. При оформлении карты надо пройти видеоидентификацию клиента.

Помимо открытия банковского счета, пенсионер должен оставить заявку об изменении способа получения пенсии через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.

Для этого нужно:

зайти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

в разделе "Пенсионерам" перейти в подраздел "Внесение изменений в пенсионное дело", где необходимо выбрать вкладку "Заявление на изменение способа выплаты пенсии";

заполнить все обязательные поля и прикрепить скан-копии следующих документов: паспорт, идентификационный код, заявление с реквизитами из банковского учреждения – при переходе на банк.

Анкету-заявление надо подписать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и отправить в Пенсионный фонд. Результаты изменения способа выплаты будут отражены в личном кабинете сайта электронных услуг Пенсионного фонда Украины во вкладке "Мои сообщения".

Фото: Практически ничего не меняется для тех, кто в Украине получал пенсии на банковские карточки (Getty Images)

Получить электронную подпись можно в Приват24. Ознакомиться с инструкцией по созданию подписи можно по ссылке.

Дополнительные вопросы по получению пенсии за рубежом можно задать, позвонив на горячую линию Пенсионного фонда Украины: 0(800)503753.

Также украинцы за рубежом смогут получить паспорт: где и когда именно.