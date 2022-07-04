Украинцы смогут получить паспорта за рубежом: где и когда

В Варшаве с августа будет открыт центр государственного предприятия "Документ". Он будет выдавать украинцам загранпаспорта и паспорта в виде ID-карты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции .

Как отметили в пресс-службе, уже сейчас украинцы в Польше могут подать заявления-анкеты, обратившись в мобильные комплексы - специально оборудованные микроавтобусы.

"Первые документы можно будет получить уже в начале августа. Срок их изготовления сократится вдвое и составит до 20 дней", - сказал первый замглавы МВД Евгений Енин.