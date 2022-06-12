Украинофоб или киевлянин-патриот. Что делать с наследием Булгакова в столице

Как относиться к фигуре писателя во время экскурсий по городу – авторское мнение Романа Маленкова
Не стихают споры по поводу нужности Киеву русского писателя Михаила Булгакова. Также среди гидов продолжаются дебаты относительно того, стоит ли вообще рассказывать туристам о нем во время экскурсий.
Киевских фанатов писателя убедить непросто. Но есть такие, которые колеблются и не знают, кем на самом деле был Булгаков и что он писал о Киеве в своих произведениях.
В авторской колонке для TRAVEL РБК-Украина известный украинский путешественник, краевед и основатель компании "Украина Инкогнита" Роман Маленков анализирует, найдется ли место для этой фигуры на фоне войны, которую Россия развязала против Украины.
Часто слышу, что Булгаков – это человек своей эпохи. Но в период революций, в том числе национальных, в период бурных событий Михаил Афанасьевич продолжал исповедовать монархизм. Он не воспринимал украинцев – в его произведениях нет о них ни одного доброго слова.
Булггаков - сын переселенцев из Орловской губернии. Его отец был цензором, который отвечал за очистку всего печатного от украинского и польского языка. Поэтому Булгаков - не человек эпохи, а скорее человек собственного "информационного пузыря".
Сразу скажу, что к Булгакову как писателю, отношусь с уважением. Считаю его талантливым автором. Я прочитал почти все его произведения, некоторые - неоднократно. Но талант вовсе не отменяет того, что он был украинофобом, монархистом да еще и столпом "русского мира".
Родился Михаил в семье священника в семье. Его родители приехали в Киев из Орловской губернии. Отец Афанасий преподавал историю в Киевской духовной семинарии. А с 1893 года вплоть до смерти в 1907 году работал цензором западной литературы, цензурировал авторов, которые писали на польском и украинском языке, в то время запрещенном.
Фото: Отец писателя Афанасий Булгаков (wikipedia.org)
Представляете, в какой атмосфере рос Михаил? Это он и показал в единственном своем значительном произведении о Киеве – "Белая гвардия". Стоит также отметить, что в этом произведении он обманывает своих читателей в духе московских пропагандистов, формируя образ русско-монархического Киева, захваченного карикатурным сепаратистско-крестьянским украинским меньшинством.
В Киеве есть музей и памятник Булгакову, а еще – табличка интересного проекта "Шукай". Памятник и музей тому, кто не воспринимал украинскую нацию и язык. В Киеве проводят булгаковские экскурсии. На двоих я когда-то побывал. Русскоязычные, пророссийские - на этих экскурсиях я вообще не понял: Украина независимая, или она до сих пор "часть России".
Большинство экскурсантов, по моему мнению были откровенно обмануты рекламой, модой и пропагандой – десятилетиями им толкли, что Булгаков – это единственная литературная звезда мирового уровня, которая родилась в Украине, хотя еще Гоголь, возможно. Также на экскурсии рассказывали, как Булгаков чтил общечеловеческие ценности – честь, любовь. Да, сразу мне подумалось, человеческие ценности ценил – вспомнить лишь его двойную измену Татьяны Лаппа – первой жены, спасшей ему жизнь.
Мировой звездности Булгакова есть очень большие сомнения. Никогда Михаил Афанасьевич не был звездой уровня Диккенса, Бальзака или Хемингуэя. Я бы сравнил уровень его популярности с футболистами-Андреем Шевченко, обладателем Золотого мяча, и Андреем Ярмоленко-талантливым, забивным и известным в Украине плеймейкером.
Фото: Дом Листовничего на Андреевском спуске 13, где с 1906 года жили Булгаковы. Известен также под названиями дом Турбиных, дом Булгакова (wikipedia.org)
Основные аргументы фанатов – Булгаков родился в Киеве, в Украине, поэтому ему здесь есть памятник и музей. Все равно, что он украинофоб, монархист, писавший исключительно на русском языке и 90% его произведений – о России.
Вот несколько цитат из произведений писателя, которые показывают его отношение к украинцам и украинскому языку.
Экскурсоводы "изобрели" булгаковские места, выдумали, где он любил гулять, сидеть в парке, где его крестили и венчали.
Например, известно, что Булгаков родился в доме, который принадлежал к дому священника Матвея Бутовского, но часть этой усадьбы снесли еще в 20 годы прошлого века, а остальные – перед строительством новой Воздвиженки.
Фото: Мемориальная доска, посвященная Булгакову, на здании ректората Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, бульвар Шевченко (wikipedia.org)
Точно не известно, где стояла та усадьба, и в каком из ее домов или даже во флигеле, родился Михаил. Но экскурсоводы приводят экскурсантов на Воздвиженскую 28, и говорят: "на этом месте крошечный Миша появился на свет". Ни один украинец не удостоился такой "детализации" в экскурсиях, как Булгаков.
К слову, такие экскурсии пользовались огромной популярностью среди российских туристов, которые возвели Булгакова в настоящий культ, и заразили этим культом часть киевлян. Булгаков стал крепкой цепью, который держал и продолжает держать Киев прикованным к "русскому миру".
В большинстве случаев экскурсоводы молчат о темных страницах биографии Булгакова. Рассказывают только, как он любил Киев, как обожал человеческие ценности. Поэтому надо немного рассказать о некоторых других перипетиях жизни писателя.
В апреле 1916 года Булгаков добровольно пошел работать хирургом в военные госпитали Каменца-Подольского и Черновцов, но и работа у него была недолгой, ведь уже в сентябре того же года он был отправлен как военнообязанный на работу земским врачом в селе Никольском (на Смоленщине).
Там он и увлекся морфином, от которого Булгакова спасала жена – Татьяна Лаппа. А в марте 1917 года Михаил вернулся в Киев. Здесь он поселился в квартире на Андреевском спуске, которую снимала его семья. В этом доме сейчас размещается музей писателя.
3 февраля 1919 года Булгакова призвали в армию Украинской Народной Республики, из которой он дезертировал. Возможно, именно эпизод своего побега он описал в рассказе "Я убил". Какое-то время он скрывался, а в августе его мобилизовали в ряды большевистского войска. Там он тоже задержался не надолго, ведь в ноябре 1919 года Булгаков уже работал руководителем санитарного подразделения Терского полка белогвардейцев. С конца сентября 1921 года Булгаков поселился в Москве.
Фото: Конверт 1991 года, посвященный 100-летию со дня рождения Булгакова (wikipedia.org)
От киевских экскурсоводов можно часто услышать, какой злой и голодной была московская жизнь писателя. Но эпизод откровенного бедствования у него длился совсем недолго: с весны 1922 года он уже регулярно печатался в разных газетах и получал гонорары. А зимой 1924 года покинул жену – Татьяну Лаппа. Ушел жить к другой женщине – Любови Белозерской.
В открытых источниках пишут, что Татьяна Лаппа спасла писателя от наркомании, вылечила от тифа, но Булгаков отнесся к ней крайне бесчеловечно. Еще будучи в браке, на улице он делал вид, что не знает Татьяны и отворачивался от нее. А после печати в "Белой гвардии", которую обещал посвятить Татьяне, которую он написал живя с ней, посвятил Белозерской и пришел в гости к Татьяне, чтобы показать посвящение – просто поиздеваться с человека, которому был дважды обязан жизнью. Таким он был, и этого никто возразить не может.
Достаточно почитать романы и рассказы Булгакова, чтобы понять: ни в одном своем произведении он не сказал хорошего слова об Украине и украинцах. Они там всегда гротескные и антипатичные персонажи. А Петлюру он вообще ненавидел.
Многочисленные антиукраинские цитаты писателя можно найти в интернете. И такому человеку в Киеве стоит памятник, и функционирует посвященный ему музей, в то время, как нет памятников великим украинцам – да почти никому. И музеев – единицы.
Сейчас звучат предложения сделать из Музея Булгакова какой-то другой музей. Вариантов немало – среди них даже музей украинофобии. Но фанаты писателя "стоят стеной" за своего кумира. Увидим, как будет дальше. Возможно, если бы в Киеве было много музеев и памятников выдающихся украинцев, то о Булгакове и не вспомнили бы. А так – он стоит, как одинокая сосна среди поля, и мозолит глаза своей русофобией.
Фото: Музей Булгакова в Киеве (Катерина Гончарова/РБК Украина)
Бесспорно талантливый писатель, некоторые произведения которого можно разбирать на цитаты, ассоциируется у меня с еще одним невероятно талантливым россиянином – Никитой Михалковым. Актер от бога, который мог воплотить дорогой, и положительный, и отрицательный, и нейтральный образ. Его Генри Баскервиль гениальный, но человек он мерзкий.
P.S. В черногорском городке Герцег-Новый мы как-то наткнулись на музей Булгакова. Довольно приличный. Спросили, почему он здесь находится. В ответ услышали: возможно, в доме бывал брат писателя, поэтому богатый русский эмигрант устроил в этом месте музей.
А потом мне рассказали, что Булгаков – один из любимых писателей русских эмигрантов, которые пропагандировали его произведения в разных странах, финансировали многочисленные переводы. То есть за рубежом Булгаков известен именно среди такой аудитории, а не широких масс.
До 60-х годов значительная часть произведений Булгакова была запрещена к печати. За это из него сделали некоего диссидента. Но вспомните настоящих диссидентов 30-х годов. Не в Сандармохе ли могила большинства из них? А вот Булгаков совсем не бедствовал, праздновал в ресторанах, свадьбу праздновал в Коктебеле, и вел разговор с самим Сталиным. Ну вот так.
Напомним, ранее мы писали, как война изменит путешествия по Украине после победы над врагом.