Новая страница. Как война изменит путешествия по Украине после победы над врагом

За время военных действий в Украине появились новые города-герои, а беженцы за рубежом изучают другие культуры. Как это повлияет на поездки по стране?

За время войны России против Украины более 10 млн украинцев вынуждены были уехать из родных мест и покинуть свои дома. Из них более 4 млн выехало за границу. Разумеется, путешествия по стране с целью туризма сведены к нулю.

Специально для TRAVEL РБК-Украина эксперт по туризму и основательница туристических проектов Travel Ukraine & Travel Designer Надежда Макаренко размышляет над тем, как изменится туризм в Украине после завершения войны.

Погружение в другие культуры. Как пребывание за границей повлияет на украинцев

Во-первых, люди, которые ранее не так часто путешествовали, были вынуждены переехать. Кто-то - впервые в жизни. Среди этих людей - значительная часть тех, которые никогда не были в другой стране.

Еще до войны часто говорили о том, что многие украинцы боятся путешествовать. Часто люди говорили: "не знаю языка", "не знаю, как себя вести", "что я там забыл", "я уже слишком стар". Однако во время войны эти отговорки не работают. Если человек спасается от боевых действий и крайне кризисной ситуации, потребность приспосабливаться к новым правилам и условиям становится в прямом смысле жизненно важной.

А интеграция в другую среду так или иначе предполагает погружение в быт, изучение языка и традиций.

Гуляя по новым для себя городам, украинцы вглядываются в новые архитектурные формы, ходят по нетипичным для Украины улочкам, пробуют другую кухню, созерцают других людей.

Фото: Украинские беженцы за рубежом сталкиваются с другой культурой и обустраивают быт в новых условиях, а по возвращении домой захотят больше путешествовать по родной стране (Getty Images)

Это расширяет мировоззрение и понимание себя в мире. Это внутренне обогащает. И это увеличивает шансы на то, что после возвращения в Украину эти люди будут более требовательными. Потому что будут видеть, как это устроено в других странах.

Среди тех, кто уехал за границу, очень много детей. Они обычно быстро адаптируются к новым условиям и гармонично интегрируют в свою жизнь новый опыт. Эти дети прямо сейчас погружаются в другие обстоятельства. Они идут учиться в зарубежные школы, где учатся дети разных мировоззрений. Это, безусловно, повлияет на их дальнейший жизненный опыт, на личный выбор, на вкусы. И эти дети захотят изучать собственную страну. Убеждена, что они будут стремиться путешествовать.

Переезд в другую страну из-за войны, конечно, не является туризмом. Однако не преувеличу, если скажу: кто-то вернется домой вообще другим человеком. Более открытой и более толерантной.

Фото: Туристы с запада страны будут стремиться прогуляться по улицам Харькова (unsplash.com)

Также мы, окончательно переборов страх поехать куда-то, убедимся в важности путешествий. Мы увидим, что поездка – это совсем не то, как мы ее выдумывали в голове.

Чернобаевка и города-герои. Каким будет внутренний туризм после войны

Войне рано или поздно придет конец. Русло нормальной жизни начнет течь в привычном темпе, как это было раньше. Но уже сейчас, когда война еще продолжается, все чаще в соцсетях можно увидеть посты с хештегом #колипереможемо. Люди делятся своими мечтами, потому что хотят жить и что-то планировать.

Во время войны на карте страны появилось множество городов и общин, которые несокрушимо и героически оказывали сопротивление агрессору. Мариуполь, Гостомель – теперь это города-герои. Ими уже сейчас гордятся те, кто там никогда не был. И украинцы захотят побывать в этих городах.

Фото: После войны многие захотят собственными глазами увидеть Чернобаевку (armyinform.com.ua)

Украинцы с запада захотят приехать на восток и погулять по улицам Харькова, который будут восстанавливать. Киевляне поедут к друзьям херсонцам, всем уже хочется увидеть ту легендарную Чернобаевку. После освобождения от захватчика мелитопольцы поедут в наши Сумы.

До войны в групповые путешествия-экскурсии ездили в основном школьники или взрослые из крупных городов. Путешествовали в основном в составе групп в больших автобусах с интенсивной программой. Значительно меньшую долю составляли люди, которые индивидуально составляли собственные авторские маршруты.

Но после наступления мира мы будем наблюдать просто лавину людей, которые захотят поехать по местам, которые они считают теперь еще роднее. Им больше не надо будет объяснять, зачем путешествовать по Украине. Поездки по стране станут массовым явлением.

Поездки после войны. Какие тенденции внутреннего туризма появятся

Сейчас я себе вижу некоторые новые тенденции отдыха в Украине, которым будут отдавать предпочтение наши граждане после войны.

Фото: Гостомель во время вторжения России в Украину награжден званием Города-героя (lun.ua)

Будет расти потребность в рекреационном туризме . Два года пандемии COVID стремительно перенесли нас в военный хаос, далее - волна миграции, выход за рамки обыденности, стресс, горе, потери. После этих ужасов людям захочется что-то простого и развлекательного. Отдых у моря, в горах или лесу - то, что будет возвращать к жизни и поможет восстановить силы.

. Два года пандемии COVID стремительно перенесли нас в военный хаос, далее - волна миграции, выход за рамки обыденности, стресс, горе, потери. После этих ужасов людям захочется что-то простого и развлекательного. Отдых у моря, в горах или лесу - то, что будет возвращать к жизни и поможет восстановить силы. Станут популярными релакс-туры, которые будут помогать восстановить психику. Множество людей истощены морально и физически. Особенно те, кто был в гуще событий: военные, врачи, полици. Люди, которые оказались в эпицентре войны и разрушений.

Множество людей истощены морально и физически. Особенно те, кто был в гуще событий: военные, врачи, полици. Люди, которые оказались в эпицентре войны и разрушений. Поездки в родные знакомые края, рост интереса к традициям. Людям уже сейчас хочется почувствовать что-то привычное. Провести простые выходные с удочкой у пруда. Смотреть, как играют дети во дворе. Это будет давать ощущение привычной жизни, которая была до войны. Стресс помогут излечить гончарство, писанкарство. Людей будут интересовать очень заземленные, почти рутинные вещи, возвращающие уверенность в том, что жизнь продолжается, и которые помогут ощутить радость момента.

Людям уже сейчас хочется почувствовать что-то привычное. Провести простые выходные с удочкой у пруда. Смотреть, как играют дети во дворе. Это будет давать ощущение привычной жизни, которая была до войны. Стресс помогут излечить гончарство, писанкарство. Людей будут интересовать очень заземленные, почти рутинные вещи, возвращающие уверенность в том, что жизнь продолжается, и которые помогут ощутить радость момента. Украинцы будут стремиться воочию увидеть города наших военных успехов и те места, о которых читали в новостях. Захотят увидеть Рыжий лес, где нелепо закапывались оккупанты, разрушенные дома в Бородянке, или опустошенные улицы Мариуполя. Люди захотят увидеть, помочь городу и людям лично, и почувствовать энергию восстановления.

Эта энергия в конечном итоге будет направлена на развитие наших городов, и в то же время останутся разрушения как упоминание о войне. Все это сформирует наше будущее и приблизит возвращение к нормальной жизни.

А о том, как может измениться после войны зарубежный туризм, я расскажу в своей следующей колонке.

Напомним, ранее мы писали, что Турция готова принимать российских туристов, несмотря на войну в Украине.