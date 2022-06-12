Украинофоб или киевлянин-патриот. Что делать с наследием Булгакова в столице

Как относиться к фигуре писателя во время экскурсий по городу – авторское мнение Романа Маленкова

Не стихают споры по поводу нужности Киеву русского писателя Михаила Булгакова. Также среди гидов продолжаются дебаты относительно того, стоит ли вообще рассказывать туристам о нем во время экскурсий.

Киевских фанатов писателя убедить непросто. Но есть такие, которые колеблются и не знают, кем на самом деле был Булгаков и что он писал о Киеве в своих произведениях.

В авторской колонке для TRAVEL РБК-Украина известный украинский путешественник, краевед и основатель компании "Украина Инкогнита" Роман Маленков анализирует, найдется ли место для этой фигуры на фоне войны, которую Россия развязала против Украины.

Отец Булгакова цензурировал авторов, писавших на украинском языке

Часто слышу, что Булгаков – это человек своей эпохи. Но в период революций, в том числе национальных, в период бурных событий Михаил Афанасьевич продолжал исповедовать монархизм. Он не воспринимал украинцев – в его произведениях нет о них ни одного доброго слова.

Булггаков - сын переселенцев из Орловской губернии. Его отец был цензором, который отвечал за очистку всего печатного от украинского и польского языка. Поэтому Булгаков - не человек эпохи, а скорее человек собственного "информационного пузыря".

Сразу скажу, что к Булгакову как писателю, отношусь с уважением. Считаю его талантливым автором. Я прочитал почти все его произведения, некоторые - неоднократно. Но талант вовсе не отменяет того, что он был украинофобом, монархистом да еще и столпом "русского мира".

Родился Михаил в семье священника в семье. Его родители приехали в Киев из Орловской губернии. Отец Афанасий преподавал историю в Киевской духовной семинарии. А с 1893 года вплоть до смерти в 1907 году работал цензором западной литературы, цензурировал авторов, которые писали на польском и украинском языке, в то время запрещенном.

Фото: Отец писателя Афанасий Булгаков (wikipedia.org)

Представляете, в какой атмосфере рос Михаил? Это он и показал в единственном своем значительном произведении о Киеве – "Белая гвардия". Стоит также отметить, что в этом произведении он обманывает своих читателей в духе московских пропагандистов, формируя образ русско-монархического Киева, захваченного карикатурным сепаратистско-крестьянским украинским меньшинством.

Экскурсоводы "изобрели" булгаковские места в Киеве: где он любил гулять, сидеть в парке

В Киеве есть музей и памятник Булгакову, а еще – табличка интересного проекта "Шукай". Памятник и музей тому, кто не воспринимал украинскую нацию и язык. В Киеве проводят булгаковские экскурсии. На двоих я когда-то побывал. Русскоязычные, пророссийские - на этих экскурсиях я вообще не понял: Украина независимая, или она до сих пор "часть России".

Большинство экскурсантов, по моему мнению были откровенно обмануты рекламой, модой и пропагандой – десятилетиями им толкли, что Булгаков – это единственная литературная звезда мирового уровня, которая родилась в Украине, хотя еще Гоголь, возможно. Также на экскурсии рассказывали, как Булгаков чтил общечеловеческие ценности – честь, любовь. Да, сразу мне подумалось, человеческие ценности ценил – вспомнить лишь его двойную измену Татьяны Лаппа – первой жены, спасшей ему жизнь.

Мировой звездности Булгакова есть очень большие сомнения. Никогда Михаил Афанасьевич не был звездой уровня Диккенса, Бальзака или Хемингуэя. Я бы сравнил уровень его популярности с футболистами-Андреем Шевченко, обладателем Золотого мяча, и Андреем Ярмоленко-талантливым, забивным и известным в Украине плеймейкером.

Фото: Дом Листовничего на Андреевском спуске 13, где с 1906 года жили Булгаковы. Известен также под названиями дом Турбиных, дом Булгакова (wikipedia.org)

Основные аргументы фанатов – Булгаков родился в Киеве, в Украине, поэтому ему здесь есть памятник и музей. Все равно, что он украинофоб, монархист, писавший исключительно на русском языке и 90% его произведений – о России.

Вот несколько цитат из произведений писателя, которые показывают его отношение к украинцам и украинскому языку.

перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге книжонка: "Игнатий Перпилло – Украинская грамматика".

Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман".

"Я позавчера спрашиваю этого каналью, доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький... Так вот спрашиваю: как по-украински "кот"? Он отвечает "кит". Спрашиваю: "А как кит?" А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется. Слова "кит" у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть..."

Экскурсоводы "изобрели" булгаковские места, выдумали, где он любил гулять, сидеть в парке, где его крестили и венчали.

Например, известно, что Булгаков родился в доме, который принадлежал к дому священника Матвея Бутовского, но часть этой усадьбы снесли еще в 20 годы прошлого века, а остальные – перед строительством новой Воздвиженки.

Фото: Мемориальная доска, посвященная Булгакову, на здании ректората Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, бульвар Шевченко (wikipedia.org)

Точно не известно, где стояла та усадьба, и в каком из ее домов или даже во флигеле, родился Михаил. Но экскурсоводы приводят экскурсантов на Воздвиженскую 28, и говорят: "на этом месте крошечный Миша появился на свет". Ни один украинец не удостоился такой "детализации" в экскурсиях, как Булгаков.

К слову, такие экскурсии пользовались огромной популярностью среди российских туристов, которые возвели Булгакова в настоящий культ, и заразили этим культом часть киевлян. Булгаков стал крепкой цепью, который держал и продолжает держать Киев прикованным к "русскому миру".

О чем не рассказывают на экскурсиях о Булгакове

В большинстве случаев экскурсоводы молчат о темных страницах биографии Булгакова. Рассказывают только, как он любил Киев, как обожал человеческие ценности. Поэтому надо немного рассказать о некоторых других перипетиях жизни писателя.

В апреле 1916 года Булгаков добровольно пошел работать хирургом в военные госпитали Каменца-Подольского и Черновцов, но и работа у него была недолгой, ведь уже в сентябре того же года он был отправлен как военнообязанный на работу земским врачом в селе Никольском (на Смоленщине).

Там он и увлекся морфином, от которого Булгакова спасала жена – Татьяна Лаппа. А в марте 1917 года Михаил вернулся в Киев. Здесь он поселился в квартире на Андреевском спуске, которую снимала его семья. В этом доме сейчас размещается музей писателя.

3 февраля 1919 года Булгакова призвали в армию Украинской Народной Республики, из которой он дезертировал. Возможно, именно эпизод своего побега он описал в рассказе "Я убил". Какое-то время он скрывался, а в августе его мобилизовали в ряды большевистского войска. Там он тоже задержался не надолго, ведь в ноябре 1919 года Булгаков уже работал руководителем санитарного подразделения Терского полка белогвардейцев. С конца сентября 1921 года Булгаков поселился в Москве.

Фото: Конверт 1991 года, посвященный 100-летию со дня рождения Булгакова (wikipedia.org)

От киевских экскурсоводов можно часто услышать, какой злой и голодной была московская жизнь писателя. Но эпизод откровенного бедствования у него длился совсем недолго: с весны 1922 года он уже регулярно печатался в разных газетах и получал гонорары. А зимой 1924 года покинул жену – Татьяну Лаппа. Ушел жить к другой женщине – Любови Белозерской.

В открытых источниках пишут, что Татьяна Лаппа спасла писателя от наркомании, вылечила от тифа, но Булгаков отнесся к ней крайне бесчеловечно. Еще будучи в браке, на улице он делал вид, что не знает Татьяны и отворачивался от нее. А после печати в "Белой гвардии", которую обещал посвятить Татьяне, которую он написал живя с ней, посвятил Белозерской и пришел в гости к Татьяне, чтобы показать посвящение – просто поиздеваться с человека, которому был дважды обязан жизнью. Таким он был, и этого никто возразить не может.

Должен ли оставаться в Киеве музей писателя

Достаточно почитать романы и рассказы Булгакова, чтобы понять: ни в одном своем произведении он не сказал хорошего слова об Украине и украинцах. Они там всегда гротескные и антипатичные персонажи. А Петлюру он вообще ненавидел.

Многочисленные антиукраинские цитаты писателя можно найти в интернете. И такому человеку в Киеве стоит памятник, и функционирует посвященный ему музей, в то время, как нет памятников великим украинцам – да почти никому. И музеев – единицы.

Сейчас звучат предложения сделать из Музея Булгакова какой-то другой музей. Вариантов немало – среди них даже музей украинофобии. Но фанаты писателя "стоят стеной" за своего кумира. Увидим, как будет дальше. Возможно, если бы в Киеве было много музеев и памятников выдающихся украинцев, то о Булгакове и не вспомнили бы. А так – он стоит, как одинокая сосна среди поля, и мозолит глаза своей русофобией.

Фото: Музей Булгакова в Киеве (Катерина Гончарова/РБК Украина)

Бесспорно талантливый писатель, некоторые произведения которого можно разбирать на цитаты, ассоциируется у меня с еще одним невероятно талантливым россиянином – Никитой Михалковым. Актер от бога, который мог воплотить дорогой, и положительный, и отрицательный, и нейтральный образ. Его Генри Баскервиль гениальный, но человек он мерзкий.

P.S. В черногорском городке Герцег-Новый мы как-то наткнулись на музей Булгакова. Довольно приличный. Спросили, почему он здесь находится. В ответ услышали: возможно, в доме бывал брат писателя, поэтому богатый русский эмигрант устроил в этом месте музей.

А потом мне рассказали, что Булгаков – один из любимых писателей русских эмигрантов, которые пропагандировали его произведения в разных странах, финансировали многочисленные переводы. То есть за рубежом Булгаков известен именно среди такой аудитории, а не широких масс.

До 60-х годов значительная часть произведений Булгакова была запрещена к печати. За это из него сделали некоего диссидента. Но вспомните настоящих диссидентов 30-х годов. Не в Сандармохе ли могила большинства из них? А вот Булгаков совсем не бедствовал, праздновал в ресторанах, свадьбу праздновал в Коктебеле, и вел разговор с самим Сталиным. Ну вот так.

Напомним, ранее мы писали, как война изменит путешествия по Украине после победы над врагом.