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В Україні з'явилася ще одна колекційна марка: що на ній зображено

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Вівторок 09 серпня 2022 17:57
В Україні з'явилася ще одна колекційна марка: що на ній зображено Фото: Марка "Евакуаційний поїзд Харків-Львів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Частину виручених коштів спрямують на ЗСУ та допомогу цивільним

Ентузіасти випустили ще одну колекційну поштову марку, присвячену роботі українських залізничників під час евакуації. На новій рідкісній серії марок зображено вокзал Харкова та поїзд "Hyundai".

Саме такі електропоїзди допомогли вивезти з-під обстрілів тисячі людей навесні 2022 року. Марка називається "Евакуаційний поїзд Харків-Львів".

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомив автор ідеї створення благодійної марки – ентузіаст та автор youtube-каналу "Залізні магістралі" Олег Васильєв.

Він розповів, що цими днями марку вже вручили директору філії "Укрзалізниці" "Українська залізнична швидкісна компанія" Андрію Уманцю. Олег Васильєв пояснює: це зробили тому, що колектив цього підприємства брав активну участь в евакуаційних заходах.

В Україні з'явилася ще одна колекційна марка: що на ній зображено

В Україні з'явилася ще одна колекційна марка: що на ній зображено

Фото: Нова колекційна марка "Евакуаційний поїзд Харків-Львів" (надане РБК-Україна)

В Україні з'явилася ще одна колекційна марка: що на ній зображено

Фото: Максим Музичко та Андрій Уманець з колекційною маркою (надане РБК-Україна)

Колекційну марку "Евакуаційний поїзд Харків-Львів" випущено каналом "Залізні магістралі" та дизайнером Максимом Музичко. Всі марки мають номінал "Укрпошти" і друкуються на офіційному бланку у рамках проекту "Власна марка".

Частина коштів від реалізації марок спрямовується благодійному фонду "Мирні Поля України" на придбання тактичних засобів для ЗСУ і на допомогу цивільному населенню, яке постраждало від бойових дій. Марки доступні для придбання на Instagram-сторінці.

Це вже не перша колекційна марка ентузіастів, випущена заради благодійності. Раніше команда створила іншу лімітовану серію марки – її теж присвятили роботі українських залізничників під час евакуації. За словами авторів, сюжет для ілюстрації першої марки взято з реальних подій 4 березня 2022 року. Тоді зі станції Ірпінь проводилася евакуація населення до Києва залізницею.

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