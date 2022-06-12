Тысячи роз и пионы. В киевском ботсаду приглашают на прогулки и фотосессии

Киевский ботанический сад в эти выходные утопает в аромате цветов – цветет сад роз и пионы. На живописной территории в центре города устраивают пикники и фотосессии молодоженам.

Ботсад имени Гришко открыт для посещения уже две недели – с 28 мая. В этом году из-за проверки территории туда не пускали посетителей даже во время цветения сирени.

Сейчас в соцсетях ботанического сада можно увидеть фотографии уникальных сортов пионов и роз. А можно прийти и насладиться ароматами цветов, пением птиц и прохладой в тени огромных деревьев.

Фото: Коллекция пионов в ботсаду им. Гришко (РБК-Украина)

Сейчас в выставочном розарии представлена самая большая в Украине коллекция роз, сообщают в ботаническом саду имени Гришко. Сотни сортов роз можно увидеть на клумбах, рабатках, на опорах, штамбах, в солитерной посадке.

По словам сотрудников, которые занимаются благоустройством цветников, в саду насчитывалось около 400 сортов роз, а самих кустов – тысячи.

Фото: Пышное цветение роз в киевском ботсаду (РБК-Украина)

Даже в выходной день количество посетителей еще небольшое, гуляют люди разного возраста. Кто-то занимается йогой, другие устроились в тени на траве с книгами. Между пышных розовых кустов гуляют молодожены с фотографом и свидетелями.

На территории ботанического сада волонтеры занимаются благоустройством территории. Работают кафе при входе и туалеты.

Посетить сад роз можно с 10 утра до 20 часов. Ботанический сад работает с 8:30.

Стоимость билетов для взрослых – 60 гривен, для школьников – 30 гривен, для пенсионеров и льготниов - бесплатно.

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