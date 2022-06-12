Тисячі троянд і півонії. У Київському ботсаду запрошують на прогулянки та фотосесії

Київський ботанічний сад цими вихідними потопає в ароматі квітів – квітує сад троянд і півонії. На мальовничій території в центрі міста влаштовують пікніки і фотосесії молодятам.

Ботсад імені Гришка відкритий для відвідування вже два тижні – з 28 травня. Цього року через перевірку території туди не пускали відвідувачів навіть під час цвітіння бузку.

Зараз у соцмережах ботанічного саду можна побачити фотографії унікальних сортів півоній і троянд. А можна прийти і насолодитися ароматами квітів, співом птахів і прохолодою в тіні величезних дерев.

Фото: Колекція півоній в ботсаду ім. Гришка (РБК-Україна)

Зараз у виставковому розарії представлена найбільша в Україні колекція троянд, повідомляють у ботанічному саду імені Гришка. Сотні сортів троянд можна побачити на клумбах, рабатках, на опорах, штамбах, в солітерній посадці.

За словами співробітників, які займаються облаштуванням квітників, в саду налічувалося близько 400 сортів троянд, а самих кущів – тисячі.

Фото: Пишне цвітіння троянд у київському ботсаду (РБК-Україна)

Навіть у вихідний день кількість відвідувачів ще невелика, гуляють люди різного віку. Хтось займається йогою, інші влаштувалися в тіні на траві з книгами. Між пишних трояндових кущів гуляють молодята з фотографом і свідками.

На території ботанічного саду волонтери займаються благоустроєм території. Працюють кафе при вході і туалети.

Відвідати сад троянд можна з 10 ранку до 20 години. Ботанічний сад працює із 8:30.

Вартість квитків для дорослих - 60 гривень, для школярів - 30 гривень, для пенсіонерів і пільговиків - безплатно .

Нагадаємо, ми писали, що мальовничі Шацькі озера відкривають сезон відпочинку.