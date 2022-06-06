Удар по агрессору. Что ждет авиацию России из-за западных санкций

На фоне западных санкций из-за развязанной Россией войны в Украине авиация страны-агрессора сталкивается с серьезными проблемами. Сильнее всего ограничения "ударили" по гражданским самолетам РФ.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, что ждет авиационную сферу России из-за санкций.

Остановка флота. Что произошло после санкций Airbus и Boeing

Из-за санкций из России Airbus и Boeing закрыли для РФ доступ к своей технической документации. Останавливается и совместное с западными странами производство деталей для самолетов. Поэтому уже возникает дефицит деталей для производства и обслуживания бортов.

В авиации отсутствие важнейших запчастей может привести к остановке большей части флота страны и превратить полеты в "русскую рулетку, считают в издании Washington Post.

"Москва уже сейчас сталкивается с серьезными вызовами, не имея возможности получить запчасти от западных производителей самолетов. Российский авиационный сектор переживает кризис. Около 80% коммерческого флота России составляют самолеты иностранного производства, преимущественно компаний Airbus и Boeing, обе из которых прекратили вести дела с Москвой", — пишет издание.

Фото: Авиакомпания "Победа" уже сократила свой парк с 41 до 25 самолетов (wikipedia.org)

В "Уральских авиалиниях" более 50 самолетов Airbus. Там прогнозируют, что смогут безопасно летать на них всего несколько месяцев, прежде чем компании придется постоянно останавливать некоторые самолеты, чтобы разобрать их на запчасти.

Бюджетная авиакомпания "Победа", входящая в государственную группу "Аэрофлот", уже сократила свой парк с 41 до 25 самолетов. Там уже используют детали тех самолетов, которые не летают.

Разборка самолетов на детали

Самолеты даже сугубо российского производства используют важные детали западного производства, поэтому наладить собственное производство – непросто. Несколько российских авиакомпаний, использующих российские самолеты Sukhoi Superjet 100, уже проинформировали правительство, что больше не могут обеспечить адекватное техническое обслуживание двигателя SaM146. Его раньше производили совместно с Францией.

Авиакомпании предупредили, что если решения не найдут быстро, большая часть самолетов российского производства к осени просто прекратят использовать.

"Даже самые оптимистичные аналитики говорят, что России может понадобиться как минимум пара лет на разработку сборочных линий для коммерческих самолетов, которые почти полностью изготавливаются из элементов внутри страны. Другие аналитики предполагают, что это займет гораздо больше времени, если это вообще произойдет", пишут у Washington Post.

"Мы не думаем, что им выгодно в ближайшей или среднесрочной перспективе поддерживать или начинать производство конкурентоспособных отечественных самолетов гражданской авиации", — сказал WP высокопоставленный чиновник администрации Байдена на условиях анонимности.

Фото: Несколько компаний, использующих российские самолеты Sukhoi Superjet 100, больше не могут обеспечить адекватное техническое обслуживание двигателя SaM146 (wikipedia.org)

До вторжения России в Украину большая часть коммерческого флота РФ была арендована у иностранных компаний: эти самолеты Москва конфисковала после введения санкций: там открыто сказали, что не будут их возвращать.

Большинство этих самолетов были зарегистрированы на Бермудских островах и в Ирландии: там местные инспекторы подтверждали их летную годность. Все чаще в РФ говорят о том, что у местных компаний нет технических возможностей проводить такие проверки, а у специалистов нет такого опыта.

К слову, Росавиация ослабила правила техобслуживания самолетов, ведь западные компании больше не могут или не хотят это делать.

"Эта задача ляжет на плечи местных фирм, но их профессионализм и подготовка подвергались сомнению. Россия начала выдавать собственные сертификаты летной годности на самолеты – раньше это делали иностранные инспекторы", — пишут в WP.

"Раньше показатели безопасности полетов в России тоже не были высокими. Наверно, где-то на уровне Индонезии. Ну а теперь полет на российском авианосце вообще превращается в игру в русскую рулетку", — считает авиационный аналитик Владимир Билоткач.

Потеря поступлений в бюджет

Гораздо больнее ударит по россиянам запрет основных авиационных государств мира своим перевозчикам выполнять так называемые транссибирские рейсы над территорией РФ, говорит РБК-Украина авиаэксперт Алексей Бурчевский.

"Дело в том, что Россия, которая является самой большой по территории страной, также контролирует самые короткие воздушные маршруты из европейских столиц к самым богатым странам Юго-Восточной Азии (Япония, Китай, Корея, Сингапур)", — поясняет он.

Это десятки тысяч рейсов ежегодно, и за каждый из них Россия получает отдельное жалованье – так называемые "пролетные деньги". За эти миллионы в основном и живет российский "Аэрофлот" и его разветвленная инфраструктура.

Фото: Гораздо больнее ударит по россиянам запрет авиационных государств мира своим перевозчикам выполнять транссибирские рейсы над территорией РФ (wikipedia.org)

Во времена Советского Союза авиакомпаниям капиталистического блока запрещалось летать над его территорией. Они были вынуждены летать через Северный Полюс с дозаправкой в американском городе Анкоридж на Аляске. Но в 1991 году Союз развалился, и авиакомпании из Азии и Европы открыли для себя гораздо более короткий, более удобный и дешевый вариант перевозок.

"Если сейчас у них хватит совести не финансировать агрессора, Россия потеряет очень существенный источник поступлений в свой авиационный бюджет. Также она будет вынуждена финансировать "Аэрофлот" и других перевозчиков, обслуживающих отдаленные регионы страны, с других источников, в частности за счет военных расходов", — считает Алексей Бурчевский.

Частные самолеты РФ арестовывают за рубежом

Еще один "тренд" - аресты частных самолетов российских олигархов за рубежом. Это нередко происходит в Британии, США и других странах.

Существуют разные виды санкций в отношении авиации РФ, поясняет РБК-Украина авиаэксперт Владимир Беленький. Одни ограничивают доступ к сертификатам летной годности самолетов Boeing и Airbus, другие вносят в черный список авиакомпании: им запрещено работать в ЕС. Есть еще санкции против частных лиц: могут арестовать их яхты, бизнес-джеты и другое имущество.

Однако в каждом случае надо доказать, что самолет точно связан с теми, кто подпадает под санкции. Такую связь не всегда удается установить, если собственность числится на ком-то другом. Отличается и политика разных стран в отношении граждан РФ, замечает эксперт.

"Самолет вряд ли полетит туда, где его ждет арест. Перед полетом все это проверяют, и только после этого совершается рейс. Например, в арабские Эмираты и Турцию бизнес-джеты олигархов из России сегодня летают. Их там не арестовывают. А в США и Европе реагируют оперативно: если человек есть в санкционном листе, то самолет блокируют в аэропорту очень быстро и оперативно", — рассказывает собеседник.

Напомним, на Шри-Ланке по требованию суда арестовали российский самолет.