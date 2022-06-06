Удар по агресору. Що чекає авіацію Росії через західні санкції

На тлі західних санкцій через розв'язану Росією війну в Україні авіація країни-агресора стикається з серйозними проблемами. Найсильніше обмеження "вдарили" по цивільних літаках РФ.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, що чекає авіаційну сферу Росії через санкції.

Зупинка флоту. Що сталося після санкцій Airbus і Boeing

Через санкції з Росії Airbus і Boeing закрили для РФ доступ до своєї технічної документації. Зупиняється і спільне із західними країнами виробництво деталей для літаків. Тому вже виникає дефіцит деталей для виробництва та обслуговування бортів.

В авіації відсутність найважливіших запчастин може привести до зупинки більшої частини флоту країни та перетворити польоти в "російську рулетку", вважають у виданні Washington Post.

"Москва вже зараз стикається з серйозними викликами, не маючи можливості отримати запчастини від західних виробників літаків. Російський авіаційний сектор переживає кризу. Близько 80% комерційного флоту Росії складають літаки іноземного виробництва, переважно компаній Airbus і Boeing, обидві з яких припинили вести справи з Москвою", - пише видання.

Фото: Авіакомпанія "Победа" вже скоротила свій парк з 41 до 25 літаків (wikipedia.org)

В "Уральських авіалініях" - понад 50 літаків Airbus. Там прогнозують, що зможуть безпечно літати на них всього кілька місяців, перш ніж компанії доведеться постійно зупиняти деякі літаки, щоб розібрати їх на запчастини.

Бюджетна авіакомпанія "Победа", що входить до державної групи" Аерофлот", вже скоротила свій парк з 41 до 25 літаків. Там вже використовують деталі тих літаків, які не літають.

Розбирання літаків на деталі

Літаки навіть суто російського виробництва використовують важливі деталі західного виробництва, тому налагодити власне виробництво - непросто. Кілька російських авіакомпаній, що використовують російські літаки Sukhoi Superjet 100, вже поінформували уряд, що більше не можуть забезпечити адекватне технічне обслуговування двигуна SaM146. Його раніше виробляли спільно з Францією.

Авіакомпанії попередили, що якщо рішення не знайдуть швидко, велика частина літаків російського виробництва до осені просто припинять використовувати.

"Навіть найоптимістичніші аналітики кажуть, що Росії може знадобитися як мінімум пара років на розробку складальних ліній для комерційних літаків, які майже повністю виготовляються з елементів всередині країни. Інші аналітики припускають, що це займе набагато більше часу, якщо це взагалі станеться", - пишуть у Washington Post.

"Ми не думаємо, що їм вигідно в найближчій або середньостроковій перспективі підтримувати або починати виробництво конкурентоспроможних вітчизняних літаків цивільної авіації", - сказав WP високопоставлений чиновник адміністрації Байдена на умовах анонімності.

Фото: Кілька компаній, що використовують російські літаки Sukhoi Superjet 100, більше не можуть забезпечити адекватне технічне обслуговування двигуна SaM146 (wikipedia.org)

До вторгнення Росії в Україну велика частина комерційного флоту РФ була орендована у іноземних компаній: ці літаки Москва конфіскувала після введення санкцій: там відкрито сказали, що не будуть їх повертати.

Більшість цих літаків були зареєстровані на Бермудських островах і в Ірландії: там місцеві інспектори підтверджували їх льотну придатність. Все частіше у РФ говорять про те, що у місцевих компаній немає технічних можливостей проводити такі перевірки, а у фахівців немає такого досвіду.

До слова, Росавіація послабила правила техобслуговування літаків, адже західні компанії більше не можуть або не хочуть це робити.

"Це завдання ляже на плечі місцевих фірм, але їх професіоналізм і підготовка піддавалися сумніву. Росія почала видавати власні сертифікати льотної придатності на літаки - раніше це робили Іноземні інспектори", - пишуть у WP.

"Раніше показники безпеки польотів в Росії теж не були високими. Напевно, десь на рівні Індонезії. Ну а тепер політ на російському авіаносці взагалі перетворюється на гру в "російську рулетку", - вважає авіаційний аналітик Володимир Білоткач.

Втрата надходжень до бюджету

Набагато болючіше вдарить по росіянах заборона основних авіаційних держав світу своїм перевізникам виконувати так звані транссибірські рейси над територією РФ, говорить РБК-Україна авіаексперт Олексій Бурчевский.

"Річ у тому, що Росія, яка є найбільшою по території країною, також контролює найкоротші повітряні маршрути з європейських столиць до найбагатших країн Південно-Східної Азії (Японія, Китай, Корея, Сінгапур)", — пояснює він.

Це десятки тисяч рейсів щорічно, і за кожен з них Росія отримує окрему платню – так звані "пролітні гроші". За ці мільйони в основному і живе російський "Аерофлот" і його розгалужена інфраструктура.

Фото: Набагато болючіше вдарить по росіянах заборона авіаційних держав світу своїм перевізникам виконувати транссибірські рейси над територією РФ (wikipedia.org)

За часів Радянського Союзу авіакомпаніям капіталістичного блоку заборонялося літати над його територією. Вони були змушені літати через Північний Полюс з дозаправкою в американському місті Анкоридж на Алясці. Але в 1991 році Союз розвалився, і авіакомпанії з Азії та Європи відкрили для себе набагато коротший, більш зручний і дешевий варіант перевезень.

"Якщо зараз у них вистачить совісті не фінансувати агресора, Росія втратить дуже істотне джерело надходжень до свого авіаційного бюджету. Також вона буде змушена фінансувати "Аерофлот" та інших перевізників, які обслуговують віддалені регіони країни, з інших джерел, зокрема за рахунок військових витрат", - вважає Олексій Бурчевський.

Приватні літаки РФ арештовують за кордоном

Ще один "тренд" - арешти приватних літаків російських олігархів за кордоном. Це нерідко відбувається в Британії, США та інших країнах.

Існують різні види санкцій щодо авіації РФ, пояснює РБК-Україна авіаексперт Володимир Біленький. Одні обмежують доступ до сертифікатів льотної придатності літаків Boeing і Airbus, інші вносять до чорного списку авіакомпанії: їм заборонено працювати в ЄС. Є ще санкції проти приватних осіб: можуть заарештувати їх яхти, бізнес-джети та інше майно.

Однак у кожному випадку треба довести, що літак точно пов'язаний з тими, хто підпадає під санкції. Такий зв'язок не завжди вдається встановити, якщо власність записана на когось іншого. Відрізняється і політика різних країн щодо громадян РФ, зауважує експерт.

"Літак навряд чи полетить туди, де його чекає арешт. Перед польотом все це перевіряють, і тільки після цього відбувається рейс. Наприклад, в Арабські Емірати та Туреччину бізнес-джети олігархів з Росії сьогодні літають. Їх там не заарештовують. А в США і Європі реагують оперативно: якщо людина є в санкційному листі, то літак блокують в аеропорту дуже швидко й оперативно", — розповідає співрозмовник.

Нагадаємо, на Шрі-Ланці на вимогу суду заарештували російський літак.