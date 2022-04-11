ЕС запретил еще 21 российской авиакомпании работать в странах блока

Еврокомиссия внесла 21 российскую авиакомпанию в список перевозчиков, которым запрещено работать в 27 странах блока. Такое решение связано с тем, что компании не соответствуют международным стандартам безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Федеральное агентство воздушного транспорта России разрешило российским авиакомпаниям эксплуатировать сотни принадлежащих иностранцам самолетов без действующего сертификата летной годности. Соответствующие российские авиакомпании сознательно сделали это в нарушение соответствующих международных стандартов безопасности. Это представляет непосредственную угрозу безопасности", - заявила комиссар по транспорту Адина Валеан.

По ее словам, решение о запрете сертифицированных в России авиакомпаний, в число которых входит "Аэрофлот", не является очередной санкцией против Москвы за ее вторжение в Украину, а является мерой, принятой только на основании технических соображений и соображений безопасности.

Еврокомиссия заявила, что после добавления 21 российской авиакомпании в черный список перевозчиков, которым запрещен доступ в воздушное пространство ЕС, теперь входят 117 компаний.