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ЕС запретил еще 21 российской авиакомпании работать в странах блока

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Брюссель, Понедельник 11 апреля 2022 16:28
ЕС запретил еще 21 российской авиакомпании работать в странах блока Фото: ЕС запретил еще 21 российской авиакомпании работать в странах блока
Автор: Валерия Полищук

Еврокомиссия внесла 21 российскую авиакомпанию в список перевозчиков, которым запрещено работать в 27 странах блока. Такое решение связано с тем, что компании не соответствуют международным стандартам безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Федеральное агентство воздушного транспорта России разрешило российским авиакомпаниям эксплуатировать сотни принадлежащих иностранцам самолетов без действующего сертификата летной годности. Соответствующие российские авиакомпании сознательно сделали это в нарушение соответствующих международных стандартов безопасности. Это представляет непосредственную угрозу безопасности", - заявила комиссар по транспорту Адина Валеан.

По ее словам, решение о запрете сертифицированных в России авиакомпаний, в число которых входит "Аэрофлот", не является очередной санкцией против Москвы за ее вторжение в Украину, а является мерой, принятой только на основании технических соображений и соображений безопасности.

Еврокомиссия заявила, что после добавления 21 российской авиакомпании в черный список перевозчиков, которым запрещен доступ в воздушное пространство ЕС, теперь входят 117 компаний.

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