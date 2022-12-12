"Тут вас розуміють". Чеське місто критикують за залучення на відпочинок росіян

Чехія – на третьому місці в Європі за кількістю українців, які попросили тимчасового захисту через війну Росії в Україні. Незважаючи на це, знаменитий термальний курорт Карлові Вари вирішив залучити росіян на відпочинок цієї зими.

Влада вже розкритикувала рекламну кампанію, розраховану на російськомовних туристів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Влада Карлових Вар вирішила запустити рекламну кампанію курорту онлайн – інформація мала з'являтися в телефонах та комп'ютерах людей у Європі, на пристроях яких встановлена російська мова.

Через санкції кількість росіян у чеському місті з дорогими спа-центрами значно скоротилася, а вони становили важливу частину ринку.

Одним із запропонованих слоганів був: "Карлові Вари вас розуміють". Пізніше цей варіант був відкликаний.

Тим часом, мер міста Андреа Пфеффер Ферклова пояснює, що рекламна кампанія розрахована на росіян, які мають громадянство ЄС.

"Це спрямовано не на Росію, а на людей, які живуть у Європі, насамперед у Німеччині, і говорять лише російською мовою. Ми не націлені на те, щоб росіяни з Росії приїжджали до нас. Це потрібно розрізняти", - пояснила вона.

Фото: Мітинг на підтримку України у Чехії (gettyimages.com)

Тим часом опозиційні політики закликали владу припинити маркетингову кампанію.

"Населення росіян за походженням у європейських країнах традиційно дуже сильно пов'язане зі своєю батьківщиною та здебільшого активно не виступає проти війни. Але є частина росіян, які проживають у Європі та організовують мітинги на підтримку російського режиму та ослаблення санкцій", – йдеться у листі депутатів.

Зазначається, що частина росіян, які мешкають у ЄС, не поділяють європейських цінностей.

"Більш того – у той час, коли ми приймаємо велику кількість біженців з України, це може становити крайню загрозу безпеці для цієї дуже вразливої групи", – додали політики.

Чехія не тільки припинила видачу туристичних віз росіянам, а й заборонила з 25 жовтня в'їзд громадян РФ з шенгенськими візами, виданими іншими країнами.

Нагадаємо, ми писали, щоу Латвії ухвалили важливі зміни для українських біженців.