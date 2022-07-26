Авиа и автобусы. Куда сейчас можно поехать на море в ближайшие страны

Отдых на море для многих украинцев остается обязательной программой летнего оздоровления детей, а на фоне войны – еще и возможностью отвлечься от сирен, стресса и обстрелов.

Большая часть туров из Украины этим летом – автобусные. Но популярными остаются и авиапутешествия на морские курорты.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как поехать на море, пока лето в разгаре и сколько стоят путевки.

Как поехать в тур за границу с авиаперелетом

Закрытое небо над Украиной из-за войны означает невозможность вылета из любого аэропорта страны. Впрочем, туристические компании и турагенты нашли альтернативу: вылет из соседних стран. Из минусов таких путешествий – добираться к аэропорту вылета приходится все равно наземным транспортом. Другой минус – часто стоимость туров дороже, чем привычные пакетные туры с чартерными перелетами из Украины в прошлые годы.

Фото: Виды в Албании (unsplash.com/artem-bryzgalov)

Например, туроператор "Центр" предлагает пакетные туры с вылетом из Польши, Молдовы, Чехии, Венгрии, Германии, Румынии. Больше всего бронирований – из Польши. Об этом директор туристической компании Светлана Витковская рассказала в комментарии РБК-Украина.

"Мы предлагаем авиапакеты – сейчас есть 15% от обычного спроса. Больше в этом году из массового сегмента продаем Грецию, Испанию. Спрос объясняется тем, что стоимость туров сравнительно небольшая – например, Турция очень дорогая в этом сезоне, большим выбором доступных авиабилетов (много лоукостов), мало россиян, им сложно долететь в Европу", - описала она спрос на авиатуры.

В компании считали, что из-за войны сезона не будет, но первые запросы начались в апреле, а с середины мая начали возобновлять работу.

"Cделали новый продукт под вылеты из Европы, бронирование увеличилось. Особенно активный был июнь", - отметила она.

Путешествия автобусом: сколько стоят туры

Поездки автобусом в этом году выбирают более 40% туристов. Многие компании запустили регулярные рейсы в соседние страны, включая курортные локации. А туроператоры организовывают чартерные рейсы ("туда и обратно") с вариантами размещения.

Фото: Пляж в Греции (unsplash.com/savvas-kalimeris)

Мы проверили стоимость отдыха у туроператоров, которые организовывают туры для украинцев в 2022 году в последнюю неделю июля и в начале августа.

"Adriatic Travel" предлагает такие автобусные туры из Украины (стоимость за одного человека):

Греция:

курорт Фурка, Халкидики - 9 дней – от 254 евро;

курорт Пиерия – 8 дней – от 360 евро;

Хорватия – 9 дней – 564 євро;

Албания – 10 дней – 455 евро.

Туроператор "Центр"

Испания:

Барселона – от 19881 гривен на 7 ночей в 3* отеле с завтраками (наземный транспорт).

Греция:

Корфу (авиаперелет из Катовице) – от 20900 гривен за 1 человека в 3* отеле с завтраками (7 ночей);

Халкидики из Кишинева – от 25200 гривен в 3* отеле с завтраками (7 ночей);

Туроператор "Альф"

Болгария – Золотые пески – от 10680 гривен в 3* отеле с завтраками (7 ночей) – автобусный чартер из Киева;

Албания – Влера, Дуррес – от 30000 гривен в 3* отеле с завтраками (7 ночей) – перелет из Варшавы в Тирану.

Черногория – Будва – от 12080 гривен в 3* отеле с завтраками (7 ночей) – автобус из Киева.

Напомним, мы писали, как отдохнуть в Хорватии украинкам с детьми.