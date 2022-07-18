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Море без россиян. Как отдохнуть в Хорватии украинкам с детьми

Новина українською →
Понедельник 18 июля 2022 08:00
Море без россиян. Как отдохнуть в Хорватии украинкам с детьми Фото: Пейзажи Хорватии (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Туристы активно едут в автобусные путешествия на курорты Адриатики

Автобусные туры на море за границу в этом сезоне популярнее в четыре раза, на обычно. Особенно туристов привлекает Адриатика.

Курорты Хорватии в этом году - в числе пользующихся немалым спросом среди женщин с детьми. В июле автобусы в эту страну полностью заполнены, немало заявок и на август.

О том, как можно отдохнуть этим летом в Хорватии, TRAVEL РБК-Украина спросило представителей туристических компаний, которые организуют туда туры.

"Жене очень нужен отпуск". Какие программы туров в Хорватию

Туристическая компания "Феерия" предлагает в Хорватию индивидуальные и групповые туры. Например, автобусный тур на 12 дней с выездом из Львова и Мукачево – это морской отдых на Макарской Ривьере с экскурсионной программой.

"Смотрим Будапешт, Крка, Сплит, Трогир, Плитвицкие озера – все по дороге, без потери времени с курортов. Неделя на море в прекрасном месте: сосны, чистейшее море, без московитов. По желанию – морская прогулка на острова, Дубровник, Биоково", – рассказывает РБК-Украина Игорь Захаренко, руководитель туристической компании "Феерия".

Море без россиян. Как отдохнуть в Хорватии украинкам с детьмиФото: Курорт Сплит в Хорватии (unsplash.com/mana5280)

Туристы могут выбрать различные варианты размещения - от апартаментов до отелей 5 звезд. Впрочем, им советуют заранее бронировать, так как все отели быстро разбирают.

"Спрос хороший, просто мы немного поздно начали, потому что думали, что не ко времени. Только бойцы на передовой уговорили",- говорит основатель компании.

По словам Игоря Захаренко, он получал сообщения от военных, которые в то время сидели в окопах под обстрелами на передовой. По их словам, многие женщины были истощены психологически, и для них бойцы просили организовать туры.

"Мы были в Гостомеле, и оставались там до 11 марта. Потом вырвались. Сейчас я в ВСУ, а вот жене очень нужен отпуск", - писал один из военных.

В целом на морские страны сейчас очень высокий спрос. Выше, чем во время пандемии – это касается и Греции, Албании, Черногории, Хорватии, говорит в комментарии изданию Владимир Гайдук, гид туристической компании "Adriatic Travel". 80% едущих – мамы с маленькими детьми. Остальные - люди постарше.

По его словам, в Хорватию из Львова ехать 24-26 часов. Немало туристок поездами приезжают из Харькова, Днепра, Запорожья, Киева, чтобы потом пересесть в туристический автобус.

Море без россиян. Как отдохнуть в Хорватии украинкам с детьми

Фото: Пейзаж из окна отеля на острове Хвар (booking.com)

"В июле автобусы заполнены на 100%"

В целом группы в Хорватию начали ездить с середины июня, а в июле все автобусы едут заполненные на 100%. В неделю набирается два автобуса на 50-60 пассажиров, говорит он. Также растет спрос на август.

"У нас есть разные туры в Хорватию: отвозим на остров Хвар с проживанием в городе Елса, и также на Макарскую Ривьеру – десятидневные туры, где 7 ночей на море. Едем из Львова через территорию Венгрии. Есть также небольшие уикендовые туры в Хорватию - четырехдневные. Также есть туры в Черногорию, а оттуда выезды в Хорватию на экскурсию – факультатив одного дня путешествие в Дубровник в Далмации с выездом из Будвы", – перечисляет специалист варианты доступных путешествий.

Владимир Гайдук отмечает, что среди состоятельных европейских туристов на курортах Хорватии в этом сезоне украинцы вообще не встретят россиян.

Море без россиян. Как отдохнуть в Хорватии украинкам с детьмиФото: Туристы в Хорватии (booking.com)

Стоимость туров выше из-за топлива и цен в Европе

Отдых в Хорватии в этом году на 10-15% подорожал, говорит Владимир Гайдук. Причина этого - в ценах на топливо и отели в Хорватии, которые поднимают стоимость проживания из-за инфляции в результате войны в Украине.

"Хорватия никогда не была бюджетная, это направление на 20-30% дороже Черногории, поэтому туда едут больше украинцев сейчас", - рассказывает специалист.

Самый дешевый тур компании – на 4 дня за 4864 гривен. На 10 дней - 14630 гривен с человека - этот тур пользуется наибольшим спросом.

У компании "Феерия" самый дешевый тур в Хорватию на 12 дней – с самостоятельным размещением в Макарской – от 299 евро с человека, от 499 евро – с проживанием в апартаментах, в 3* отеле с питанием "полупансион" – 699 евро с человека.

Для поездки в Хорватию из документов нужен только биометрический загранпаспорт. В этом году на время военного положения упростили документы на детей – не нужно нотариальное разрешение от родителей, дедушки-бабушки могут показать разрешение в "Дії". Все ковидные ограничения отменены.

Напомним, мы писали, куда украинцы едут отдыхать летом 2022 года.

Также сообщалось, как работают загородные комплексы под Киевом во время войны.

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