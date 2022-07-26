Авіа і автобуси. Куди зараз можна поїхати на море в найближчі країни

Найдоступніші за ціною путівки - в Болгарію
Відпочинок на морі для багатьох українців залишається обов'язковою програмою літнього оздоровлення дітей, а на тлі війни – ще й можливістю відволіктися від сирен, стресу і обстрілів.
Велика частина турів з України цього літа - автобусні. Але популярними залишаються і авіаподорожі на морські курорти.
TRAVEL РБК-Україна розповідає, як поїхати на море, поки літо в розпалі і скільки коштують путівки.
Закрите небо над Україною через війну означає неможливість вильоту з будь-якого аеропорту країни. Втім, туристичні компанії і турагенти знайшли альтернативу: виліт з сусідніх країн. З мінусів таких подорожей - добиратися до аеропорту вильоту доводиться все одно наземним транспортом. Інший мінус - часто вартість турів дорожча, ніж звичні пакетні тури з чартерними перельотами з України в минулі роки.
Наприклад, туроператор "Центр" пропонує пакетні тури з вильотом з Польщі, Молдови, Чехії, Угорщини, Німеччини, Румунії. Найбільше бронювань - з Польщі. Про це директор туристичної компанії Світлана Вітковська розповіла в коментарі РБК-Україна.
"Ми пропонуємо авіапакети - зараз є 15% від звичайного попиту. Більше в цьому рокі з масового сегменту продаємо Грецію, Іспанію. Попит пояснюється тим, що вартість турів порівняно невелика – наприклад, Туреччина дуже дорога в цьому сезоні, великим вибором доступних авіаквитків (багато лоукостів), мало росіян, їм складно долетіти до Європи", - описала вона попит на авіатури.
У компанії вважали, що через війну сезону не буде, але перші запити почалися в квітні, а з середини травня почали відновлювати роботу.
"Зробили новий продукт під вильоти з Європи, бронювання збільшилося. Особливо активний був червень", - зазначила вона.
Поїздки автобусом цього року обирають понад 40% туристів. Багато компаній запустили регулярні рейси в сусідні країни, включаючи курортні локації. А туроператори організовують чартерні рейси ("туди і назад") з варіантами розміщення.
Ми перевірили вартість відпочинку у туроператорів, які організовують тури для українців в 2022 році в останній тиждень липня і на початку серпня.
"Adriatic Travel" пропонує такі автобусні тури з України (вартість за одну людину):
Греція:
Туроператор "Центр"
Іспанія:
Греція:
Туроператор "Альф"
Болгарія - Золоті піски - від 10680 гривень в 3* готелі зі сніданками (7 ночей) - автобусний чартер з Києва;
Албанія - Вльора, Дуррес - від 30000 гривень в 3* готелі зі сніданками (7 ночей) – переліт з Варшави до Тирани.
Чорногорія - Будва - від 12080 гривень в 3* готелі зі сніданками (7 ночей) – автобус з Києва.
Нагадаємо, ми писали, як відпочити в Хорватії українкам з дітьми.