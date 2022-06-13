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Без россиян отдохнуть не получится. Курорты Турции переполнены туристами из РФ

Новина українською →
Понедельник 13 июня 2022 15:20
Без россиян отдохнуть не получится. Курорты Турции переполнены туристами из РФ Фото: Отдых в Турции, Анталия (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Анталии надеются на рекордный туристический сезон

Самый популярный туристический регион Турции Анталия планирует в этом году принять больше 10 миллионов туристов.

Турпоток в курортной провинции вырос в три раза по сравнению с прошлым годом, увеличивается и число рейсов с российскими туристами. Для доставки клиентов из РФ в Турции накануне даже создали отдельную авиакомпанию.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Тем украинцам, которые смогут поехать в отпуск летом и не хотят при этом встретить россиян, советуют выбирать другие направления.

Рост турпотока и большие планы на сезон

На основе данных за последние 10 лет в Анталии прогнозируют привлечь 10,9 миллиона иностранных туристов в 2022 году.

За первые пять месяцев 2022 года провинцию посетили более 2,4 миллиона иностранных туристов, что на 223% больше, чем год назад.

Без россиян отдохнуть не получится. Курорты Турции переполнены туристами из РФФото: Анталийское побережье посетили 2,4 млн иностранных туристов (unsplash.com/engin-akyurt)

Только в мае Анталия приняла 1,2 миллиона посетителей, что на 297% больше, чем в минувшем году.

В январе-мае в регионе отдохнули почти 596 тысяч немцев и 368 тысяч россиян.

Турция стремится принять 42 миллиона туристов в 2022 году и получить доход от туризма в размере 35 млрд долларов.

"Это очень реалистичные цели", - считает председатель рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз.

Туристы из РФ смогли попасть в Турцию весной впервые за три года

С начала 2022 года Анталия приняла больше российских туристов, чем за те же периоды 2021 и 2020 годов – и это вселяет оптимизм местного туристического бизнеса.

"Самым важным событием для местной туриндустрии является война между Россией и Украиной. Но, несмотря на продолжающийся кризис, в январе-мае провинцию посетило 376 тысяч россиян против 145 тысяч гостей из России за тот же период 2020 года. За первые пять месяцев прошлого года в Анталии отдохнули 300 тысяч россиян ", - сообщил Реджеп Явуз.

Отметим, что низкие показатели турпотока из РФ в прошлые годы были обусловлены остановкой авиасообщения – в 2020 году из-за начала пандемии, а в 2021 – из-за запрета на полеты в Турцию с 15 апреля по 22 июня якобы из-за рисков COVID, но по факту после действий Анкары в поддержку Украины.

Без россиян отдохнуть не получится. Курорты Турции переполнены туристами из РФФото: Туристическая активность в Анталии ожила в мае 2022 года (unsplash.com/nafi-durmus)

По словам чиновника, если бы не война, Анталию в 2022 году могли бы посетить больше российских туристов, чем в 2019 году. Тогда в курортной провинции побывали 1,25 миллиона россиян.

К концу мая туристическая активность в Анталии начала оживать, поскольку провинция является популярным местом как для европейских, так и российских туристов, отметил чиновник.

За первую неделю июня в регион прибыло более 100 тысяч российских туристов 452 рейсами. В мае прибывало около 25 самолетов в день.

"Количество рейсов увеличивается с каждым днем. Полеты выполняют и турецкие авиалинии, и российские перевозчики через Сочи ", - рассказал Явуз.

К слову, украинцы, решившие оздоровить детей в Турции летом 2022 года, имеют возможность отдохнуть в отелях без россиян. Такую опцию предлагают украинские туристические компании.

Напомним, мы писали, как популярные страны ищут замену туристам из РФ.

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