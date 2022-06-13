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Без росіян відпочити не вийде. Курорти Туреччини переповнені туристами з РФ

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Понеділок 13 червня 2022 15:20
Без росіян відпочити не вийде. Курорти Туреччини переповнені туристами з РФ Фото: Відпочинок у Туреччині, Анталія (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Анталії сподіваються на рекордний туристичний сезон

Найпопулярніший туристичний регіон Туреччини Анталія планує цього року прийняти понад 10 мільйонів туристів.

Турпотік в курортній провінції виріс утричі в порівнянні з минулим роком, збільшується і число рейсів з російськими туристами. Для доставки клієнтів з РФ у Туреччині напередодні навіть створили окрему авіакмпанію.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Hurriyet Daily News.

Тим українцям, які зможуть поїхати у відпустку влітку і не хочуть при цьому зустріти росіян, радять обирати інші напрямки.

Зростання турпотоку і великі плани на сезон

На основі даних за останні 10 років в Анталії прогнозують залучити 10,9 мільйона іноземних туристів у 2022 році.

За перші п'ять місяців 2022 року провінцію відвідали понад 2,4 мільйона іноземних туристів, що на 223% більше, ніж рік тому.

Без росіян відпочити не вийде. Курорти Туреччини переповнені туристами з РФФото: Анталійське узбережжя відвідали 2,4 млн іноземних туристів (unsplash.com/engin-akyurt)

Тільки в травні Анталія прийняла 1,2 мільйона відвідувачів, що на 297% більше, ніж у минулому році.

У січні-травні в регіоні відпочили майже 596 тисяч німців і 368 тисяч росіян.

Туреччина прагне прийняти 42 мільйони туристів в 2022 році і отримати дохід від туризму в розмірі 35 млрд доларів.

"Це дуже реалістичні цілі", - вважає голова робочої групи з туризму міської ради Анталії Реджеп Явуз.

Туристи із РФ змогли потрапити до Туреччини навесні вперше за три роки

З початку 2022 року Анталія прийняла більше російських туристів, ніж за ті самі періоди 2021 і 2020 років – і це вселяє оптимізм місцевого туристичного бізнесу.

"Найважливішою подією для місцевої туріндустрії є війна між Росією і Україною. Але, незважаючи на триваючу кризу, в січні-травні провінцію відвідало 376 тисяч росіян проти 145 тисяч гостей з Росії за той самий період 2020 року. За перші п'ять місяців минулого року в Анталії відпочили 300 тисяч росіян", - повідомив Реджеп Явуз.

Відзначимо, що низькі показники турпотоку з РФ в минулі роки були обумовлені зупинкою авіасполучення – в 2020 році через початок пандемії, а в 2021 - через заборону на польоти до Туреччини з 15 квітня по 22 червня нібито через ризики COVID, але за фактом після дій Анкари на підтримку України.

Без росіян відпочити не вийде. Курорти Туреччини переповнені туристами з РФФото: Туристична активність в Анталії ожила в травні 2022 року (unsplash.com/nafi-durmus)

За словами чиновника, якби не війна, Анталію у 2022 році могли б відвідати більше російських туристів, ніж у 2019 році. Тоді в курортній провінції побували 1,25 мільйона росіян.

До кінця травня туристична активність в Анталії почала оживати, оскільки провінція є популярним місцем як для європейських, так і російських туристів, зазначив чиновник.

За перший тиждень червня в регіон прибуло понад 100 тисяч російських туристів 452 рейсами. У травні прибувало близько 25 літаків на день.

"Кількість рейсів збільшується з кожним днем. Польоти виконують і турецькі авіалінії, і російські перевізники через Сочі", - розповів Явуз.

До слова, українці, які вирішили оздоровити дітей в Туреччині влітку 2022 року, мають можливість відпочити в готелях без росіян. Таку опцію пропонують українські туристичні компанії.

Нагадаємо, ми писали, як популярні країни шукають заміну туристам з РФ.

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