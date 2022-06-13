Курорты без россиян. Как популярные страны ищут замену туристам из РФ

В Греции и Турции готовятся к удачному летнему сезону

Летний туристический сезон в этом году проходит под знаком неопределенности из-за того, что в популярных Греции, Турции и Кипре резко сократилось число туристов из-за войны в Украине.

Ключевые туристические направления Европы планируют провести летний сезон практически без посетителей из России на фоне санкций из-за войны с Украиной. Тем не менее, во многих локациях уже отдыхает немало гостей из других стран.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как в популярных туристических направлениях начался новый курортный сезон.

Россиян призвали не ездить в европейские страны

После введения санкций в начале апреля власти РФ приостановили действие соглашения 2006 года об упрощении визового режима между Россией и членами Евросоюза, сообщает Al Jazeera.

После этого в России выпустили памятку для российских туристов, в которой призвали путешественников не ездить в "опасные" европейские страны, пишет издание.

В качестве альтернативы россиянам предложили ехать на отдых в Индию, Турцию, Шри-Ланку и другие страны, которые отказались критиковать вторжение России в Украину или вводить санкции.

Фото: Курортный город в Италии (unsplash.com//niklas-ohlrogge)

Грецию заполнили туристы из Великобритании

Несмотря на изменения турпотока, правительство и отельеры Греции оптимистично оценивают летний сезон.

"Сезон начался очень хорошо. Если он будет продолжаться в том же темпе и не возникнут другие препятствия, бизнес легко достигнет 80% уровня 2019 года. В нашем отеле россиян заменили туристы в основном из Великобритании", - рассказал генеральный менеджер отеля Atlantica Caldera Palace на Крите Манолис Элпидис.

В прошлом году туристический сектор Греции восстановился на 60% от показателей до пандемии. В этом году правительство надеется на еще лучший сезон.

"Греция пользуется очень большим спросом, во многих странах это предпочтительное направление. Мы видим, что происходит диверсификация национальностей, а это означает, что у нас больше въездного туризма из других стран", - отметила заместитель министра туризма София Захараки.

В Греции растет не только турпоток, но и увеличиваются доходы от туризма.

"Средние расходы на поездку в 2021 году выросли на 27% по сравнению с 2019 годом. Некоторые люди не путешествовали в 2020 году из-за пандемии и, вероятно, имели больше денег в сбережениях, возможно, что тенденция продлится", - допускает чиновница.

Фото: После пандемии западные туристы стали больше тратить на отдых (unsplash.com/vidar-nordli-mathisen)

В 2021 году россияне потратили в Греции 115 млн евро. Эти деньги власти собираются компенсировать для туристического сектора с помощью субсидий на внутренний туризм для семей с низкими доходами. На эти цели выделят 71 млн евро - это на 31 млн евро больше, чем в прошлом году.

Турция заменит россиян немцами и поляками

Туризм и экономика Турции сильно пострадают в этом году, несмотря на попытки страны сохранять нейтралитет в войне и противодействовать санкциям в отношении России.

Турция была основным направлением для российских туристов. В прошлом году страна приняла 4 млн россиян, в этом году планы строились с учетом приема 6 млн туристов из РФ.

Теперь там прогнозируют возможные 2 млн прибытий из России, и потерю доходов от туризма в размере 3-4 млрд долларов. Причина в том, что санкции снизили покупательную способность россиян.

Турецкое правительство выделило 300 млн долларов кредитов для туроператоров, обслуживающих россиян. Государственная авиакомпания увеличила количество рейсов в Москву.

Между тем, с началом лета в Турцию прибывает все больше туристов из Германии. По данным управения культуры и туризма Анталии, до 31 мая в 2022 году только в этот курортный регион прилетели 2 415 305 человек.

На первое место по количеству туристов вышла Германия — 595 837 человек. Росиян прибыло 367 749 человек. Третье место заняла Великобритания — 282 092 туриста. Также больше всего туристов прилетели из Нидерландов, Польши, Израиля, Казахстана, Литвы, Ирана и Дании.

Фото: На турецких курортах стало больше туристов из западной Европы (unsplash.com/artem-bryzgalov)

Немецкие туроператоры отмечают спрос на отдых в Анталии на уровне 480% от показателей 2021 года. Такой взрывной спрос приведет к тому, что в июле-августе свободных мест в отелях Турции не останется.

"Дерусификация" Кипра и потеря бизнес-туристов

Пострадает от отсутствия россиян и Кипр, где в последние годы наблюдался рост российского туризма. Посетители из РФ составили 25% из 2 млн туристов на Кипре в 2021 году и принесли около 290 млн евро - пятую часть дохода страны от туризма.

Туристический рынок Кипра в 2022 году ощутит 0,9% чистого убытка из-за отсутствия российских туристов и высоких цен на энергоносители, считает Фиона Маллен, управляющая консалтинговой компанией Sapienta Economics.

Это может могло бы быть относительно незначительным, если бы не факт, что многие россияне совмещают отдых на Кипре с деловой деятельностью: например, инвестированием и банковским делом.

"Россию и Кипр связывают давние связи из-за православной церкви и того факта, что Кипр был частью движения неприсоединения во время холодной войны", - объясняет Маллен.

У Кипра был хороший договор об избежании двойного налогообложения с Советским Союзом, который действовал после 1990 года, так что после распада СССР это породило большой бизнес. И у киприотов нет такого недоверия к России, как у стран НАТО, отмечает она.

Фото: Отель на Кипре, Пафос (unsplash.com/datingscout)

До 2013 года на долю россиян приходилось 21,5 млрд евро банковских депозитов Кипра. Тогда вмешался ЕС, чтобы спасти финансовый сектор. В феврале сумма депозитов упала до 6,4 млрд евро.

"Уже с 2013 года россияне ушли из банков, постепенно – из сферы профессиональных услуг, потом ушли из недвижимости, сейчас - отовсюду", - рассказывает она.

В 2020 году Кипр также принял меры по прекращению коррупционной практики при выдаче золотых виз и паспортов, в том числе гражданам России.

Между тем, в конце мая заместитель министра туризма Саввас Пердиос спрогнозировал, что в этом году Кипр смоет привлечь более 2 млн туристов.

Почти 14% ВВП Кипра приходится на туризм. Как и в предыдущие годы, основным источником туристов останется Великобритания, на которую приходится 39,2% всех прибытий, сообщало SchengenVisaInfo.com.

Следующими странами будут Россия — 19,7%, Греция — 5,2%. Немцы и шведы составят 4,2% и 4,1% от всех прибывающих в этом году. Кроме того, ожидается, что 3,7% туристов в этом году прилетят из Израиля.

При этом в 2022 году будет достигнуто лишь 20% от ежегодного туристического дохода до пандемии.

"В этом году мы рассчитывали принять 1 миллион туристов из Украины и России, это 20-25 % туристического рынка Кипра. Ключевой момент - продолжительность этого кризиса. Если это продлится дольше месяца, ни одна экономика не сможет выйти без потерь", - сказал министр финансов Кипра Константинос Петридес в конце марта.

Напомним, мы писали, что курорты Египта переполнены туристами из Европы.