ru ua
Пн, 13 июня News Daily Lite Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Курорты без россиян. Как популярные страны ищут замену туристам из РФ

Новина українською →
Понедельник 13 июня 2022 08:00
Курорты без россиян. Как популярные страны ищут замену туристам из РФ Фото: Отдых в Греции (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Греции и Турции готовятся к удачному летнему сезону

Летний туристический сезон в этом году проходит под знаком неопределенности из-за того, что в популярных Греции, Турции и Кипре резко сократилось число туристов из-за войны в Украине.

Ключевые туристические направления Европы планируют провести летний сезон практически без посетителей из России на фоне санкций из-за войны с Украиной. Тем не менее, во многих локациях уже отдыхает немало гостей из других стран.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как в популярных туристических направлениях начался новый курортный сезон.

Россиян призвали не ездить в европейские страны

После введения санкций в начале апреля власти РФ приостановили действие соглашения 2006 года об упрощении визового режима между Россией и членами Евросоюза, сообщает Al Jazeera.

После этого в России выпустили памятку для российских туристов, в которой призвали путешественников не ездить в "опасные" европейские страны, пишет издание.

В качестве альтернативы россиянам предложили ехать на отдых в Индию, Турцию, Шри-Ланку и другие страны, которые отказались критиковать вторжение России в Украину или вводить санкции.

Курорты без россиян. Как популярные страны ищут замену туристам из РФФото: Курортный город в Италии (unsplash.com//niklas-ohlrogge)

Грецию заполнили туристы из Великобритании

Несмотря на изменения турпотока, правительство и отельеры Греции оптимистично оценивают летний сезон.

"Сезон начался очень хорошо. Если он будет продолжаться в том же темпе и не возникнут другие препятствия, бизнес легко достигнет 80% уровня 2019 года. В нашем отеле россиян заменили туристы в основном из Великобритании", - рассказал генеральный менеджер отеля Atlantica Caldera Palace на Крите Манолис Элпидис.

В прошлом году туристический сектор Греции восстановился на 60% от показателей до пандемии. В этом году правительство надеется на еще лучший сезон.

"Греция пользуется очень большим спросом, во многих странах это предпочтительное направление. Мы видим, что происходит диверсификация национальностей, а это означает, что у нас больше въездного туризма из других стран", - отметила заместитель министра туризма София Захараки.

В Греции растет не только турпоток, но и увеличиваются доходы от туризма.

"Средние расходы на поездку в 2021 году выросли на 27% по сравнению с 2019 годом. Некоторые люди не путешествовали в 2020 году из-за пандемии и, вероятно, имели больше денег в сбережениях, возможно, что тенденция продлится", - допускает чиновница.

Курорты без россиян. Как популярные страны ищут замену туристам из РФФото: После пандемии западные туристы стали больше тратить на отдых (unsplash.com/vidar-nordli-mathisen)

В 2021 году россияне потратили в Греции 115 млн евро. Эти деньги власти собираются компенсировать для туристического сектора с помощью субсидий на внутренний туризм для семей с низкими доходами. На эти цели выделят 71 млн евро - это на 31 млн евро больше, чем в прошлом году.

Турция заменит россиян немцами и поляками

Туризм и экономика Турции сильно пострадают в этом году, несмотря на попытки страны сохранять нейтралитет в войне и противодействовать санкциям в отношении России.

Турция была основным направлением для российских туристов. В прошлом году страна приняла 4 млн россиян, в этом году планы строились с учетом приема 6 млн туристов из РФ.

Теперь там прогнозируют возможные 2 млн прибытий из России, и потерю доходов от туризма в размере 3-4 млрд долларов. Причина в том, что санкции снизили покупательную способность россиян.

Турецкое правительство выделило 300 млн долларов кредитов для туроператоров, обслуживающих россиян. Государственная авиакомпания увеличила количество рейсов в Москву.

Между тем, с началом лета в Турцию прибывает все больше туристов из Германии. По данным управения культуры и туризма Анталии, до 31 мая в 2022 году только в этот курортный регион прилетели 2 415 305 человек.

На первое место по количеству туристов вышла Германия — 595 837 человек. Росиян прибыло 367 749 человек. Третье место заняла Великобритания — 282 092 туриста. Также больше всего туристов прилетели из Нидерландов, Польши, Израиля, Казахстана, Литвы, Ирана и Дании.

Курорты без россиян. Как популярные страны ищут замену туристам из РФФото: На турецких курортах стало больше туристов из западной Европы (unsplash.com/artem-bryzgalov)

Немецкие туроператоры отмечают спрос на отдых в Анталии на уровне 480% от показателей 2021 года. Такой взрывной спрос приведет к тому, что в июле-августе свободных мест в отелях Турции не останется.

"Дерусификация" Кипра и потеря бизнес-туристов

Пострадает от отсутствия россиян и Кипр, где в последние годы наблюдался рост российского туризма. Посетители из РФ составили 25% из 2 млн туристов на Кипре в 2021 году и принесли около 290 млн евро - пятую часть дохода страны от туризма.

Туристический рынок Кипра в 2022 году ощутит 0,9% чистого убытка из-за отсутствия российских туристов и высоких цен на энергоносители, считает Фиона Маллен, управляющая консалтинговой компанией Sapienta Economics.

Это может могло бы быть относительно незначительным, если бы не факт, что многие россияне совмещают отдых на Кипре с деловой деятельностью: например, инвестированием и банковским делом.

"Россию и Кипр связывают давние связи из-за православной церкви и того факта, что Кипр был частью движения неприсоединения во время холодной войны", - объясняет Маллен.

У Кипра был хороший договор об избежании двойного налогообложения с Советским Союзом, который действовал после 1990 года, так что после распада СССР это породило большой бизнес. И у киприотов нет такого недоверия к России, как у стран НАТО, отмечает она.

Курорты без россиян. Как популярные страны ищут замену туристам из РФФото: Отель на Кипре, Пафос (unsplash.com/datingscout)

До 2013 года на долю россиян приходилось 21,5 млрд евро банковских депозитов Кипра. Тогда вмешался ЕС, чтобы спасти финансовый сектор. В феврале сумма депозитов упала до 6,4 млрд евро.

"Уже с 2013 года россияне ушли из банков, постепенно – из сферы профессиональных услуг, потом ушли из недвижимости, сейчас - отовсюду", - рассказывает она.

В 2020 году Кипр также принял меры по прекращению коррупционной практики при выдаче золотых виз и паспортов, в том числе гражданам России.

Между тем, в конце мая заместитель министра туризма Саввас Пердиос спрогнозировал, что в этом году Кипр смоет привлечь более 2 млн туристов.

Почти 14% ВВП Кипра приходится на туризм. Как и в предыдущие годы, основным источником туристов останется Великобритания, на которую приходится 39,2% всех прибытий, сообщало SchengenVisaInfo.com.

Следующими странами будут Россия 19,7%, Греция 5,2%. Немцы и шведы составят 4,2% и 4,1% от всех прибывающих в этом году. Кроме того, ожидается, что 3,7% туристов в этом году прилетят из Израиля.

При этом в 2022 году будет достигнуто лишь 20% от ежегодного туристического дохода до пандемии.

"В этом году мы рассчитывали принять 1 миллион туристов из Украины и России, это 20-25 % туристического рынка Кипра. Ключевой момент - продолжительность этого кризиса. Если это продлится дольше месяца, ни одна экономика не сможет выйти без потерь", - сказал министр финансов Кипра Константинос Петридес в конце марта.

Напомним, мы писали, что курорты Египта переполнены туристами из Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Кипр Греция
Отдых в Украине
Мнения
Роман Маленков
Украинофоб или киевлянин-патриот. Что делать с наследием Булгакова в столице
Роман Маленков
путешественник, краевед, директор компании "Україна Інкогніта"
Катерина Таран
Выстояло в оккупации. Малоизвестное село на Киевщине, которое пытались захватить семь раз
Катерина Таран
специально для РБК-Украина
Людмила Жукова
"Свет есть даже в темные времена": как Венгрия стала временным домом для моей семьи в разгар войны
Людмила Жукова
редактор ленты новостей Styler
Надежда Макаренко
Новая страница. Как война изменит путешествия по Украине после победы над врагом
Надежда Макаренко
основательница туристических проектов Travel Ukraine & Travel Designer
Все мнения