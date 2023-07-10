Туристичні хіти. Із Польщі запускають нові маршрути Ryanair та Wizz Air

Бюджетні авіaкомпанії Ryanair та Wizz Air анонсували нові маршрути з Польщі на осінь та зиму 2023 року. Бронювання квитків за новими напрямками відкрите вже зараз.

Куди можна буде полетіти з аеропортів Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Куди літатиме Ryanair: нові напрямки

Лоукостер Ryanair анонсував 14 нових маршрутів, перші рейси за якими відбудуться вже у жовтні-листопаді. Нові напрямки будуть доступні пасажирам із 5 аеропортів Польщі.

Варшава Модлін – Лансароте (Іспанія) – з 2 листопада один раз на тиждень (у четвер);

Варшава Модлін – Валенсія (Іспанія) – із 30 жовтня двічі на тиждень (понеділок, субота);

Варшава Модлін – Тель-Авів (Ізраїль) – із 29 жовтня один раз на тиждень (неділя);

Варшава Модлін – Белфаст (Ірландія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (у п'ятницю та неділю);

Варшава Модлін – Тірана (Албанія) – із 31 жовтня тричі на тиждень (вівторок, четвер, субота).

Фото: Пасажири Ryanair (unsplash.com)

Також перевізник здійснюватиме рейси за новими напрямками із аеропорту Вроцлава:

Вроцлав – Агадір (Марокко) – із 31 жовтня двічі на тиждень (вівторок і субота);

Вроцлав – Рим Ф'юмічіно (Італія) – із 29 жовтня тричі на тиждень (середа, субота, неділя);

Вроцлав – Лісабон (Португалія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (вівторок, неділя);

Із Познані можна буде планувати подорожі до Італії та Португалії:

Познань – Лісабон (Португалія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (четвер, неділя);

Познань – Рим Ф'юмічіно (Італія) – із 30 жовтня двічі на тиждень (понеділок та субота);

Також із кінця жовтня будуть доступні такі рейси авіакомпанії:

Краків – Тірана (Албанія) – із 31 жовтня тричі на тиждень (вівторок, четвер і неділя);

Краків – Фуертевентура (Іспанія) – із 3 листопада один раз на тиждень (пятниця);

Лодзь – Іст-Мідленд (Англія) – із 30 жовтня два рази на тиждень (понеділок і субота);

Лодзь – Малага (Іспанія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (п'ятниця, неділя).

Фото: Літаки Ryanair (gettyimages.com)

Нові рейси авіакомпанії Wizz Air із Польщі: маршрути

Лоукостер Wizz Air також планує запускати рейси за новими маршрутами із польських аеропортів. За низькими цінами можна буде полетіти до Іспанії та Данії. Восени будуть доступні такі напрямки:

Краків – Валенсія (Іспанія) – із 3 грудня двічі на тиждень (четвер, неділя);

Гданськ – Копенгаген (Данія) – із 29 жовтня 5 разів на тиждень (вівторок, середа, четвер, субота, неділя);

Гданськ – Тенерифе (Іспанія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (четвер, неділя);

Гданськ – Аліканте (Іспанія) – із 30 жовтня тричі на тиждень (понеділок, середа, п'ятниця);

Фото: Літак Wizz Air (unsplash.com)

Вроцлав – Валенсія (Іспанія) – із 30 жовтня тричі на тиждень (понеділок, середа, п'ятниця);

Вроцлав – Малага (Іспанія) – із 31 жовтня (вівторок, четвер, субота);

Катовіце – Копенгаген (Данія) – із 29 жовтня (вівторок, четвер, субота, неділя);

Катовіце – Аліканте (Іспанія) – із 31 жовтня (вівторок, четвер, субота).

Для того, щоб продавати квитки за 20 євро та заробляти, Wizz Air частину квитків продає за високою ціною, а також має додаткові платні послуги.

Раніше ми розповідали, чи які норми провозу багажу діють на рейсах Ryanair у 2023 році.