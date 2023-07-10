UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Туристичні хіти. Із Польщі запускають нові маршрути Ryanair та Wizz Air

Фото: Літак авіакомпанії Ryanair (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Бюджетні авіaкомпанії Ryanair та Wizz Air анонсували нові маршрути з Польщі на осінь та зиму 2023 року. Бронювання квитків за новими напрямками відкрите вже зараз.

Куди можна буде полетіти з аеропортів Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Куди літатиме Ryanair: нові напрямки

Лоукостер Ryanair анонсував 14 нових маршрутів, перші рейси за якими відбудуться вже у жовтні-листопаді. Нові напрямки будуть доступні пасажирам із 5 аеропортів Польщі.

  • Варшава Модлін – Лансароте (Іспанія) – з 2 листопада один раз на тиждень (у четвер);
  • Варшава Модлін – Валенсія (Іспанія) – із 30 жовтня двічі на тиждень (понеділок, субота);
  • Варшава Модлін – Тель-Авів (Ізраїль) – із 29 жовтня один раз на тиждень (неділя);
  • Варшава Модлін – Белфаст (Ірландія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (у п'ятницю та неділю);
  • Варшава Модлін – Тірана (Албанія) – із 31 жовтня тричі на тиждень (вівторок, четвер, субота).

Фото: Пасажири Ryanair (unsplash.com)

Також перевізник здійснюватиме рейси за новими напрямками із аеропорту Вроцлава:

  • Вроцлав – Агадір (Марокко) – із 31 жовтня двічі на тиждень (вівторок і субота);
  • Вроцлав – Рим Ф'юмічіно (Італія) – із 29 жовтня тричі на тиждень (середа, субота, неділя);
  • Вроцлав – Лісабон (Португалія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (вівторок, неділя);

Із Познані можна буде планувати подорожі до Італії та Португалії:

  • Познань – Лісабон (Португалія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (четвер, неділя);
  • Познань – Рим Ф'юмічіно (Італія) – із 30 жовтня двічі на тиждень (понеділок та субота);

Також із кінця жовтня будуть доступні такі рейси авіакомпанії:

  • Краків – Тірана (Албанія) – із 31 жовтня тричі на тиждень (вівторок, четвер і неділя);
  • Краків – Фуертевентура (Іспанія) – із 3 листопада один раз на тиждень (пятниця);
  • Лодзь – Іст-Мідленд (Англія) – із 30 жовтня два рази на тиждень (понеділок і субота);
  • Лодзь – Малага (Іспанія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (п'ятниця, неділя).

Фото: Літаки Ryanair (gettyimages.com)

Нові рейси авіакомпанії Wizz Air із Польщі: маршрути

Лоукостер Wizz Air також планує запускати рейси за новими маршрутами із польських аеропортів. За низькими цінами можна буде полетіти до Іспанії та Данії. Восени будуть доступні такі напрямки:

  • Краків – Валенсія (Іспанія) – із 3 грудня двічі на тиждень (четвер, неділя);
  • Гданськ – Копенгаген (Данія) – із 29 жовтня 5 разів на тиждень (вівторок, середа, четвер, субота, неділя);
  • Гданськ – Тенерифе (Іспанія) – із 29 жовтня двічі на тиждень (четвер, неділя);
  • Гданськ – Аліканте (Іспанія) – із 30 жовтня тричі на тиждень (понеділок, середа, п'ятниця);

Фото: Літак Wizz Air (unsplash.com)

  • Вроцлав – Валенсія (Іспанія) – із 30 жовтня тричі на тиждень (понеділок, середа, п'ятниця);
  • Вроцлав – Малага (Іспанія) – із 31 жовтня (вівторок, четвер, субота);
  • Катовіце – Копенгаген (Данія) – із 29 жовтня (вівторок, четвер, субота, неділя);
  • Катовіце – Аліканте (Іспанія) – із 31 жовтня (вівторок, четвер, субота).

Для того, щоб продавати квитки за 20 євро та заробляти, Wizz Air частину квитків продає за високою ціною, а також має додаткові платні послуги.

Раніше ми розповідали, чи які норми провозу багажу діють на рейсах Ryanair у 2023 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
RyanairWizz AirПольщааеропортАвіасполучення