Туристические хиты. Из Польши запускают новые маршруты Ryanair и Wizz Air

Бюджетные авиакомпании Ryanair и Wizz Air анонсировали новые маршруты из Польши на осень и зиму 2023 года. Бронирование билетов по новым направлениям открыто уже сейчас.

Куда можно будет полететь из аэропортов Польши, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Куда будет летать Ryanair: новые направления

Лоукостер Ryanair анонсировал 14 новых маршрутов, первые рейсы по которым состоятся уже в октябре-ноябре. Новые направления будут доступны пассажирам из 5 аэропортов Польши.

Варшава Модлин – Лансароте (Испания) – со 2 ноября один раз в неделю (в четверг);

Варшава Модлин – Валенсия (Испания) – с 30 октября дважды в неделю (понедельник, суббота);

Варшава Модлин – Тель-Авив (Израиль) – с 29 октября один раз в неделю (воскресенье);

Варшава Модлин – Белфаст (Ирландия) – с 29 октября дважды в неделю (в пятницу и воскресенье);

Варшава Модлин – Тирана (Албания) – с 31 октября трижды в неделю (вторник, четверг, суббота).

Фото: Пассажиры Ryanair (unsplash.com)

Также перевозчик будет осуществлять рейсы по новым направлениям из аэропорта Вроцлава:

Вроцлав – Агадир (Марокко) – с 31 октября дважды в неделю (вторник и суббота);

Вроцлав – Рим Фьюмичино (Италия) – с 29 октября трижды в неделю (среда, суббота, воскресенье);

Вроцлав – Лиссабон (Португалия) – с 29 октября дважды в неделю (вторник, воскресенье);

Из Познани можно будет планировать поездки в Италию и Португалию:

Познань – Лиссабон (Португалия) – с 29 октября дважды в неделю (четверг, воскресенье);

Познань – Рим Фьюмичино (Италия) – с 30 октября дважды в неделю (понедельник и суббота);

Также с конца октября будут доступны следующие рейсы авиакомпании:

Краков – Тирана (Албания) – с 31 октября трижды в неделю (вторник, четверг и воскресенье);

Краков – Фуэртевентура (Испания) – с 3 ноября один раз в неделю (пятница);

Лодзь – Ист-Мидленд (Англия) – с 30 октября два раза в неделю (понедельник и суббота);

Лодзь – Малага (Испания) – с 29 октября дважды в неделю (пятница, воскресенье).

Фото: Самолеты Ryanair (gettyimages.com)

Новые рейсы авиакомпании Wizz Air из Польши: маршруты

Лоукостер Wizz Air также планирует запускать рейсы по новым маршрутам из польских аэропортов. По низким ценам можно будет gjлететь в Испанию и Данию. Осенью будут доступны следующие направления:

Краков – Валенсия (Испания) – с 3 декабря дважды в неделю (четверг, воскресенье);

Гданьск – Копенгаген (Дания) – с 29 октября 5 раз в неделю (вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье);

Гданьск – Тенерифе (Испания) – с 29 октября дважды в неделю (четверг, воскресенье);

Гданьск – Аликанте (Испания) – с 30 октября трижды в неделю (понедельник, среда, пятница);

Фото: Самолет Wizz Air (unsplash.com)

Вроцлав – Валенсия (Испания) – с 30 октября трижды в неделю (понедельник, среда, пятница);

Вроцлав – Малага (Испания) – с 31 октября (вторник, четверг, суббота);

Катовице – Копенгаген (Дания) – с 29 октября (вторник, четверг, суббота, воскресенье);

Катовице – Аликанте (Испания) – с 31 октября (вторник, четверг, суббота).

Для того, чтобы продавать билеты за 20 евро и зарабатывать, Wizz Air часть билетов продает по высокой цене, а также имеет дополнительные платные услуги.

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