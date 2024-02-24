Туристам тут раді. Найпривітніші міста Європи для відвідин 2024 року

Туристи подорожують у пошуку нових вражень та позитивних емоцій. Для багатьох важливий аспект відпочинку – доброзичлива атмосфера та гостинність місцевих мешканців.

У рейтингу найпривітніших напрямків у 2024 році – половина європейських регіонів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Які країни отримали найбільше відзнак

Нещодавній рейтинг Booking's Traveler Review Awards визначив найкращі світові туристичні напрямки на 2024 рік. Його склали на основі відгуків, зібраних від понад 309 млн клієнтів.

Найбільшу кількість нагород зібрали заклади розміщення в Італії, Іспанії, Франції, Німеччині та Великій Британії. До першої десятки найбільш гостинних також входять інші країни ЄС, зокрема, як Польща, Хорватія та Португалія.

Водночас у десятці найпривітніших напрямків у світі п'ять регіонів – у Європі. А у п'ятірці найпривітніших міст – три європейські.

Ці локації отримали неймовірні коментарі від мандрівників, які вже відвідали ці напрямки. Ті, хто залишили відгук, високо оцінили гостинність і послуги.

Фото: Туристи у Європі (unsplash.com)

Найпривітніші до туристів міста Європи у 2024 році

Грецьке місто Ермуполіс стало другим у топ-10 світових міст за гостинністю. Це столиця острова Сірос. Місто відоме неокласичною архітектурою, вузькими звивистими вуличками, що ведуть до історичних пам’яток – площі Мяулі та ратуші з великими 15-метровими сходами.

Водночас в Ермуполісі працюють багато барів, ресторанів і багато можливостей зануритися в грецьку культуру.

Третє місце у рейтингу найпривітніших у світі посіло місто Віана-ду-Каштелу в Португалії. Воно розташоване за годину їзди від аеропорту Порту. Це місто на узбережжі Атлантичного океану з різноманітною приголомшливою ​​архітектурою різних періодів. Туристів місто приваблює також водними видами спорту.

Фото: Туристи у Гріндельвальді, Швейцарія (unsplash.com)

П’яте місце в списку посіло містечко Гріндельвальд у Швейцарії. Воно розташоване у самому серці Швейцарських Альп на висоті приблизно 1000 м над рівнем моря.

Туристів захоплюють неймовірні краєвиди, а до вершин можна дістатися на поїзді зубчастої залізниці.

Взимку регіон стає осередком катання на лижах і сноубордах на трасах світового класу, а влітку там відкриваються нескінченні пішохідні стежки через альпійський ландшафт.

Топ-10 найпривітніших міст на Землі у 2024 році

Десятка міст, де найбільше гостинні до туристів, за рейтингом Booking's Traveler Review Awards виглядає так:

Арраял д'Ажуда, Бразилія; Ермуполіс, Греція; Віана-ду-Каштелу, Португалія; Дейлсфорд, Австралія; Гріндельвальд, Швейцарія; Моаб, США; Юзес, Франція; Мазатлан, Мексика; Джайсалмер, Індія; Фудзікавагутіко, Японія.

Фото: Відпочинок на острові Сірос (unsplash.com)

Водночас можна не обмежуватися містами, а обрати найпривітніший регіон, де комфортно відпочивати туристам. У 2024 році це такі напрямки:

Пертшир, Британія; Пенху, Тайвань; Бояка, Колумбія; Трентіно-Альто-Адідже, Італія; Лос Лагос, Чилі; Еронго, Намібія; Отаго, Нова Зеландія; Лапландія, Фінляндія; Астурія, Іспанія; Фрісландія, Нідерланди.

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