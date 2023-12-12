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Найщасливіша країні світу – у Європі: у чому її особливість

Вівторок 12 грудня 2023 17:05
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Найщасливіша країні світу – у Європі: у чому її особливість Фото: Краєвиди у Фінляндії (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Якість життя у різних країнах вимірюють за доступом до економічних благ, але щасливими жителів роблять інші речі. Команда експертів у World Happiness Report визначили найщасливішу країну світу.

За яким критеріями перше місце посіла Фінляндія, РБК-Україна з посиланням на express.co.uk.

Людей у ​​різних країнах світу запитували, наскільки вони задоволені своїм життям. У 2023 році Фінляндія очолила рейтинг шостий рік поспіль.

Вважається, що високий рівень щастя жителі Фінляндії відчувають завдяки тому, що насолоджуються простими речами: проведенням часу в лісі, чистим повітрям. Фінляндія має найбільший відсоток лісів у світі – близько 75% території країни вкрито лісами, і це дає можливість жителям проводити скільки завгодно часу на природі. У цих лісах можна вільно збирати ягоди та гриби.

У Фінляндії також низький рівень злочинності та корупції, отже, більшість жителів почуваються там у безпеці. Навпаки, Афганістан і Ліван були найнещаснішими країнами, де багато жителів постійно стикалися з небезпекою.

Країна також має понад 3 млн саун для населення всього в 5 млн людей. Культура сауни занесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Вважається, що сауни мають величезну користь для здоров’я, і у Фінляндії люди також можуть поєднувати їх із зануренням у холодну воду.

Найщасливіша країні світу – у Європі: у чому її особливістьФото: Розваги у Фінляндії (unsplash.com)

Хоча взимку у Фінляндії дуже темно, влітку сонце ледь заходить і країна насолоджується білими ночами. Взимку жителі можуть бачити північне сяйво.

Нагадаємо, ми писали, що американці все більше переїжджають до Європи. Попри те, що США відомі як країна вільних людей, все більше американців обирають більш розслаблений стиль життя європейців.

Раніше ми писали про топ-5 країн Європи з низькими податками та ідеальним кліматом. Це локації на півдні Європи, які приваблюють комфортними умовами.

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