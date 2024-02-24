Туристам здесь рады. Самые приветливые города Европы для посещения в 2024 году

Туристы путешествуют в поиске новых впечатлений и положительных эмоций. Для многих важный аспект отдыха – дружелюбная атмосфера и гостеприимство местных жителей.

В рейтинге самых радушных направлений в 2024 году – половина европейских регионов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Какие страны получили больше всего отличий

Недавний рейтинг Booking Traveler Review Awards определил лучшие мировые туристические направления на 2024 год. Его составили на основе отзывов, собранных от более чем 309 млн клиентов.

Наибольшее количество наград собрали заведения размещения в Италии, Испании, Франции, Германии и Великобритании. В первую десятку наиболее гостеприимных также входят другие страны ЕС, в частности Польша, Хорватия и Португалия.

В то же время, в десятке самых приветливых направлений в мире пять регионов – в Европе. А в пятерке самых приветливых городов – три европейских.

Эти локации получили невероятные комментарии от путешественников, уже посетивших эти направления. Оставившие отзыв высоко оценили гостеприимство и услуги.

Фото: Туристы в Европе (unsplash.com)

Самые приветливые к туристам города Европы в 2024 году

Греческий город Эрмуполис стал вторым у топ-10 мировых городов по гостеприимству. Это столица острова Сирос. Город известен неоклассической архитектурой, узкими извилистыми улочками, ведущими к историческим достопримечательностям – площади Мяули и ратуши с большой 15-метровой лестницей.

В то же время в Эрмуполисе работают много баров, ресторанов и много возможностей погрузиться в греческую культуру.

Третье место в рейтинге самых приветливых в мире занял город Виана-ду-Каштелу в Португалии. Оно расположено в часе езды от аэропорта Порту. Это город на побережье Атлантического океана с разнообразной потрясающей архитектурой разных периодов. Туристов город привлекает также водными видами спорта.

Фото: Туристы в Гриндельвальде, Швейцария (unsplash.com)

Пятое место в списке занял городок Гриндельвальд в Швейцарии. Он расположен в самом сердце Швейцарских Альп на высоте примерно 1000 м над уровнем моря.

Туристов восхищают невероятные виды, а до вершин можно добраться на поезде зубчатой железной дороги.

Зимой регион становится центром катания на лыжах и сноубордах на трассах мирового класса, а летом там открываются нескончаемые пешеходные тропы через альпийский ландшафт.

Топ-10 самых приветливых городов на Земле в 2024 году

Десятка городов, где наиболее гостеприимны к туристам, по рейтингу Booking's Traveler Review Awards выглядит так:

Арраял д'Ажуда, Бразилия; Эрмуполис, Греция; Виана-ду-Каштелу, Португалия; Дейлсфорд, Австралия; Гриндельвальд, Швейцария; Моаб, США; Юзес, Франция; Масатлан, Мексика; Джайсалмер, Индия; Фудзикагутико, Япония.

Фото: Отдых на острове Сирос (unsplash.com)

В то же время, можно не ограничиваться городами, а выбрать самый приветливый регион, где комфортно отдыхать туристам. В 2024 году это следующие направления:

Пертшир, Великобритания; Пенху, Тайвань; Бояка, Колумбия; Трентино-Альто-Адидже, Италия; Лос Лагос, Чили; Эронго, Намибия; Отаго, Новая Зеландия; Лапландия, Финляндия; Астурия, Испания; Фрисландия, Нидерланды.

Напомним, мы писали,в каких странах Европы жители больше довольны своей жизнью. Лучше всего людям живется на севере и западе Европы.

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