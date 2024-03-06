Туристам у Кіото заборонять відвідувати популярний район гейш: причини

У японському місті Кіото заборонять туристам та екскурсійним групам відвідувати вулиці, де живуть гейші. Відомих японських артисток хочуть захистити від надмірної уваги та фотографування.

Із квітня до історичного району зможуть потрапити тільки жителі району та митці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на independent.co.uk.

Район Гіон у Кіото відвідують сотні тисяч туристів, які прагнуть сфотографувати відомих японських професійних артистів, відомих своїми кімоно та білими обличчями. Але з квітня алеї, на яких є кілька ресторанів і чайних, будуть відкриті лише для гейш, їхніх гостей і жителів району.

Таке рішення місцева влада ухвалила після скарг на туристів, які турбують гейш. У 2019 році був навіть запроваджений штраф. Гейш переслідували вулицями району, фотографували без їхньої згоди, торкалися їхніх кімоно та перук.

Після пандемії до Японії їдуть натовпи туристів, які мало поважають японські соціальні норми та етикет. Заборони фотографувати артисток поза межами центральних вулиць та штрафи мало вплинули на ситуацію.

Фото: Район Гіон у Кіото (unsplash.com)

Після закриття цієї культурної частини Кіото, місцева влада сподівається, що вдасться захистити гейш та зберегти японське мистецтво.

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