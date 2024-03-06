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Туристам в Киото запретят посещать популярный район гейш: причины

Фото: Гейши в Киото (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В японском городе Киото запретят туристам и экскурсионным группам посещать улицы, где живут гейши. Известных японских артисток хотят оградить от чрезмерного внимания и фотографирования.

С апреля в исторический район смогут попасть только жители района и художники, сообщает РБК-Украина со ссылкой на independent.co.uk.

Район Гион в Киото посещают сотни тысяч туристов, стремящихся сфотографировать известных японских профессиональных артистов, известных своими кимоно и белыми лицами. Но с апреля аллеи, на которых есть несколько ресторанов и чайных, будут открыты только для гейш, их гостей и жителей района.

Такое решение местные власти приняли после жалоб на туристов, которые беспокоят гейш. В 2019 году был даже введен штраф. Гейш преследовали на улицах района, фотографировали без их согласия, касались их кимоно и париков.

После пандемии в Японию едут толпы туристов, которые мало уважают японские социальные нормы и этикет. Запреты фотографировать артисток вне центральных улиц и штрафы мало повлияли на ситуацию.

Фото: Район Гион в Киото (unsplash.com)

После закрытия этой культурной части Киото местные власти надеются, что удастся защитить гейш и сохранить японское искусство.

Напомним, мы писали, что в Японии вводят плату за посещение знаменитой локации. Гора Фудзи страдает от чрезмерного туризма.

Также мы рассказывали о самых приветливых городах Европы для посещения 2024 года. В десятке самых приветливых на планете – японский поселок Фудзикавагутико.

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